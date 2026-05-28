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Operação da PF em MS e mais 4 estados mira fundos do PCC

Ação cumpre 59 mandados de busca e apreensão em empresas e residências ligadas a quatro fundos de investimento suspeitos de integrar um esquema de desvio de nafta

Agência Estado

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28/05/2026 - 07h13
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A Operação Fluxo Oculto, desdobramento da Operação Carbono Oculto deflagrado nesta quinta-feira, 28, em Mato Grosso do Sul e mais quatro estados, identificou que quatro fundos de investimento suspeitos de integrar um esquema de desvio de nafta ligado ao PCC acumulam patrimônio estimado em R$ 205 milhões.

Segundo o Ministério Público, os fundos registraram crescimento superior a 200% em pouco mais de um ano e integravam um robusto núcleo financeiro usado pela facção para movimentações internas entre distribuidoras e postos de combustíveis, transações entre empresas e fundos de investimento.

Ao todo, a operação cumpre 59 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de cinco Estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A ofensiva mobiliza cerca de 135 auditores-fiscais, analistas tributários e servidores da Receita Federal, além de dezenas de agentes das forças de segurança que atuam em apoio à operação.

As investigações do Gaeco, braço da Promotoria que combate o crime organizado, e da Receita Federal apontam que o PCC estruturou um esquema de abertura em série de empresas em diversos Estados do País para sustentar as fraudes.

De acordo com o Ministério Público, os denunciados usavam parentes, pessoas em situação de vulnerabilidade social e até detentos para registrar empresas que, formalmente, apareciam como compradoras de solventes. Na prática, porém, os produtos eram desviados para a Grande São Paulo.

Investigadores descobriram outras seis fintechs que atuariam como bancos paralelos da organização criminosa. Segundo a Promotoria, essas instituições integravam um núcleo financeiro responsável por compensações internas entre distribuidoras e postos de combustíveis, movimentações entre empresas e fundos de investimento ligados ao grupo, além do pagamento de despesas operacionais e gastos pessoais dos principais operadores do esquema.

A Fluxo Oculto aponta que o PCC utilizava mecanismos sofisticados de ocultação patrimonial para esconder os verdadeiros beneficiários das operações financeiras.

"As estruturas desvendadas na data de hoje utilizaram-se do mesmo balcão financeiro marginal, compartilhando canais de escoamento e técnicas de lavagem, por vezes fundos/fintechs, alguns dos quais já indicados na primeira fase da Carbono Oculto e que, agora, aparecem evidenciados novamente, especialmente na frente da nafta", informou a Promotoria.

OPORTUNIDADE

Prefeitura abre processo seletivo para contratar 152 funcionários da saúde

As contratações são temporárias, com duração de 1 ano, o salário pode chegar a R$ 3.678 e tem 40 horas semanais

28/05/2026 11h00

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Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde Marcelo Victor/Correio do Estado

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A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Administração e Inovação (Semadi) e de Saúde (Sesau), abre nesta sexta-feira (29) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais da área da saúde.

Ao todo, serão ofertadas 152 vagas para os cargos de enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e técnico de enfermagem para atuação no Samu. 

O edital foi publicado em edição extra do Diogrande nº 8.335, dessa terça-feira (27), e prevê contratação temporária pelo período de 12 meses, com seleção realizada exclusivamente por prova de títulos (análise curricular), de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no período de 29 de maio a 1º de junho de 2026, até às 18h do último dia, pelo site da Prefeitura. 

O edital informa que os profissionais selecionados para as funções de enfermeiro e técnico de enfermagem poderão receber complementação remuneratória destinada ao cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem, mediante a utilização dos recursos da Assistência Financeira Complementar.

Serão R$ 639,81 de complementação para a função de enfermeiro e R$ 1.173,64 para técnico de enfermagem.

O pagamento da complementação ficará condicionado ao repasse da Assistência Financeira Complementar (AFC) pela União ao Município.

A complementação poderá ser suspensa, alterada ou cessada a qualquer tempo, em razão da interrupção dos repasses financeiros pela União, da alteração da legislação aplicável ou do desligamento do profissional. 

Distribuição de vagas

O processo seletivo serve para recompor os espaços deixados após aposentadorias, exonerações, licenças e outros afastamentos legais, garantindo a continuidade dos serviços essenciais de saúde prestados à população. As vagas são distribuídas da seguinte forma:

  • 46 vagas para enfermeiro, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração bruta mensal de R$ 3.678,37;
  • 10 vagas para fisioterapeuta, com carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 3.200,00;
  • 71 vagas para técnico de enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 1.849,09;
  • 25 vagas para técnico de enfermagem (Samu), em escala 12×36, com remuneração de R$ 1.849,09.

Entre os requisitos exigidos estão formação compatível com a função pretendida e registro ativo nos respectivos conselhos profissionais. O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas.

Etapas 

  • Inscrição online gratuita
  • Divulgação da relação preliminar de inscritos 
  • Período de recursos
  • Prova de títulos 
  • Divulgação do resultado preliminar
  • Novo prazo recursal
  • Homologação do resultado final
  • Contratação.

Todas as publicações e comunicados oficiais referentes ao processo seletivo serão divulgados exclusivamente no Diogrande, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar as etapas do processo.

Mais informações podem ser conferidas no edital.

Terenos

Homem é condenado por estupro de vulnerável contra adolescente com TEA

O caso aconteceu em 2019, em uma fazenda na zona rural de Terenos

28/05/2026 10h45

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O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda na área rural de Terenos, a vítima tinha 12 anos na época do ocorrido

O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda na área rural de Terenos, a vítima tinha 12 anos na época do ocorrido Reprodução

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A Primeira Promotoria de Justiça de Terenos, atuou no caso que resultou na condenação de um homem, que estava sendo julgado por estupro de vulnerável, cometido contra um menino de 12 anos, em uma fazenda do municipio. 

O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda localizada na área rural do município de Terenos. 

De acordo com o relato da vítima, que tinha 12 anos na época que o caso aconteceu, ele estava no galpão da fazenda mexendo no celular quando o réu, que era funcionário da fazenda, aproximou-se e o agarrou o menino, dando-lhe um beijo, forçado na boca e proferindo uma expressão de conotação sexual. 

Após o acontecimento, o adolescente foi imediatamente relatar o ocorrido para sua mãe. Em depoimento, a vítima informou já ter sido chamado pelo criminoso para ir ao galpão em outras oportunidades. 

Por sua vez, a mão da vítima relatou que ele apresentou mudança no comportamento após o episódio, ela ainda destacou o filho é portador do Transtorno Espectro Autista (TEA)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), acatou as acusações e condenou o réu por estupro de vulnerável, sustentando a palavra da vítima, para comprovação dos fatos. 

O réu foi condenado à 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

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