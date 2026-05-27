Bracell abre banco de talentos para jovens em Campo Grande

A transformação tecnológica no setor florestal de Mato Grosso do Sul ganhará espaço entre os jovens da Capital no próximo mês.
A empresa MS Florestal, companhia sul-mato-grossense pertencente à Bracell, participará da Trilha Qualifica Juventude, em Campo Grande, com uma proposta voltada à capacitação profissional e à aproximação de estudantes do mercado de trabalho ligado à cadeia do eucalipto.
O evento será realizado no dia 28 de junho, das 12h às 18h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, reunindo jovens entre 17 e 21 anos em uma programação voltada à inovação, tecnologia e geração de oportunidades profissionais.
Durante a ação, a MS Florestal oferecerá uma experiência imersiva por meio de óculos de realidade virtual, permitindo que os participantes simulem operações florestais realizadas no campo.
A proposta é apresentar, de forma prática e interativa, como funciona a rotina do setor de base florestal, marcada atualmente pelo uso de máquinas de alta tecnologia e sistemas digitais avançados.
A iniciativa integra a Trilha Qualifica Juventude, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul (Semadesc), em parceria com a Subsecretaria da Juventude do Estado de Mato Grosso do Sul.
Também participam da ação as empresas Bracell e Bracell Papéis, ambas pertencentes ao grupo Royal Golden Eagle.
Capacitação e mercado de trabalho
Além da experiência tecnológica, a MS Florestal aproveitará o evento para formar um banco de talentos e captar currículos de jovens interessados em atuar no setor. As oportunidades envolvem áreas operacionais, técnicas e administrativas, diante da expansão das operações florestais no Estado.
Segundo a coordenadora de Recrutamento e Seleção da empresa, Helen Cristina Branício Guarini e Silva, a intenção é mostrar aos jovens que o setor florestal vai muito além do trabalho braçal e está diretamente ligado à inovação e à sustentabilidade.
"Nossa intenção é mostrar que o setor florestal é altamente tecnológico, seguro e atrativo para as novas gerações. Trazer a simulação digital para perto dos jovens é uma forma de despertar o interesse por carreiras inovadoras e sustentáveis. Nosso objetivo é plantar uma semente de curiosidade e mostrar que o futuro do trabalho já acontece aqui no nosso estado", destaca Helen Cristina Branício Guarini e Silva, Coordenadora de Recrutamento e Seleção da MS Florestal.
Atualmente, a empresa mantém operações em pelo menos 13 municípios sul-mato-grossenses, consolidando-se como uma das principais empregadoras da cadeia florestal no Estado.
O avanço da silvicultura em Mato Grosso do Sul também impulsiona a demanda por mão de obra qualificada, especialmente entre jovens que buscam inserção no mercado de trabalho.
Tecnologia para aproximar jovens do campo
A proposta da ação é justamente reduzir a distância entre a juventude urbana e o setor produtivo do campo, utilizando ferramentas digitais para despertar interesse em profissões ligadas à tecnologia, logística, operação de máquinas e gestão florestal.
Com o uso da realidade virtual, os participantes poderão conhecer de perto equipamentos utilizados nas florestas de eucalipto sem sair da Capital, em uma experiência que une inovação, aprendizado e orientação profissional.
A expectativa dos organizadores é que o evento funcione como porta de entrada para novos talentos e fortaleça a formação de profissionais para um dos setores econômicos que mais crescem em Mato Grosso do Sul.