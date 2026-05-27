Operação "Rota 164" prende quadrilha de furtos de Hilux em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, nesta quarta-feira (27), a Operação “Rota 164”, com foco no combate a uma associação criminosa especializada em furtos de camionetes Toyota Hilux em Campo Grande.
A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV) e ocorreu simultaneamente em Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal.
Segundo as investigações, o grupo criminoso é suspeito de envolvimento em uma sequência de furtos registrados entre os dias 24 e 26 de outubro de 2025, em diferentes regiões da Capital sul-mato-grossense.
Os crimes aconteceram na região da Chácara Cachoeira, nas proximidades da Academia Runners, na Rua Ana Vani, área central da cidade, e também no estacionamento do Hotel Novotel, no Bairro Carandá Bosque.
Conforme a Polícia Civil, os autores seriam integrantes de uma organização criminosa oriunda de Goiás e do Distrito Federal, que contava com apoio logístico de investigados residentes em Campo Grande para executar os furtos e auxiliar na movimentação dos veículos.
Prisões e apreensões
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva. Em Brasília (DF), os policiais prenderam B.S.A., de 34 anos, apontado como líder da quadrilha, além de C.E.S.R., de 25 anos. Já em Campo Grande, foi preso L.E.M.A., de 21 anos.
Além das prisões, as equipes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados. Nos endereços, os policiais apreenderam aparelhos celulares, documentos e outros materiais considerados importantes para o avanço das investigações.
Ainda nos primeiros dias de apuração, dois veículos furtados foram recuperados pelas forças de segurança de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, um suspeito chegou a ser preso em flagrante pelo crime de receptação.
Integração entre estados
A operação contou com atuação integrada da DEFURV, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e da Polícia Civil de Goiás (PCGO), reforçando o trabalho conjunto entre as forças de segurança no combate às organizações criminosas interestaduais.
As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes da quadrilha e apurar se o grupo possui ligação com outros furtos de veículos registrados em Mato Grosso do Sul