Operação desarticula grupo que usava sistema estruturado para cometer fraudes no agro

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Primeira prefeita mulher de Campo Grande morreu na noite desta quarta-feira (8), aos 84 anos

Ex-governador de MS, André Puccinelli, compareceu ao velório às 9h45min desta quinta-feira (9) MARCELO VICTOR

Primeira prefeita mulher de Campo Grande, Nelly Bacha, morreu na noite desta quarta-feira (8), aos 84 anos, em Campo Grande.

Nelly tinha Parkison há cerca de oito anos e, mais recentemente, estava acamada, sempre acompanhada por cuidadoras.

Políticos de Mato Grosso do Sul compareceram ao velório para dar o último adeus a Nelly, na manhã desta quinta-feira (9), no Câmara Municipal de Campo Grande.

Ex-governador, André Puccinelli, lamentou a morte da colega de partido (MDB) e prestou solidariedade à família durante o velório.

Velório é realizado na Casa de Leis em Campo Grande. Foto: Marcelo Victor

“Convivi bem com a Nelly, uma grande figura, uma pessoa de respeito, cumpridora da palavra e uma grande correligionária. Espero que o exemplo da Nelly se perpetua na política, como uma boa política, com ideologia, com fidelidade partidária e como uma boa profissional que foi, uma excelente professora”, afirmou Puccinelli.

Vereador, Junior Coringa, afirmou que pretende criar um projeto de lei para nomear alguma avenida ou escola com o nome de Nelly Bacha.

“Era uma mulher que sempre lutou pelo desenvolvimento da nossa capital. Inclusive aqui na Casa de Leis, aqui em Campo Grande, nós temos a foto dela ali no plenário pequeno. Agora vamos pensar em algum espaço público para deixar o nome dela marcado na história. Vamos pensar numa escola, Emei, praça pública para poder marcar uma grande avenida. Eu já tô pensando para que a gente possa fazer esse projeto de lei e deixar o nome dela marcado para o resto das gerações que vierem”, disse Coringa.

Vereador, professor Riverton, relembrou a trajetória de Nelly na educação.

“A professora Nelly sempre foi referência na luta, na educação, uma pioneira enquanto mulher, não só no executivo, mas no legislativo. É uma perda irreparável pelo tamanho que ela foi, o bem que ela fez para Campo Grande, principalmente para a educação. Eu quero deixar um abraço e meus sentimentos para toda a família”, pontuou o vereador.

O sepultamento será às 16h, no Cemitério Santo Antônio, localizado na avenida Consolação, na vila Santa Dorotheia, na Capital.

LUTO

Primeira prefeita mulher de Campo Grande, Nelly Bacha , morreu na noite desta quarta-feira (8), aos 84 anos, em Campo Grande.

Nelly tinha Parkison há cerca de oito anos e, mais recentemente, estava acamada, sempre acompanhada por cuidadoras.

Ela tinha dificuldades motoras. Apesar do avanço da doença, ela continuava lúcida.

BIOGRAFIA

Nelly Bacha nasceu em Corumbá em 2 de agosto de 1941. É filha descendente de libaneses. Foi formada em Filosofia e Direito.

Atuou como professora em escola pública. Foi presidente do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública.

Nelly ingressou na política como vereadora pelo MDB.

oi vereadora de Campo Grande por 15 anos, de 1973 a 1988. Foi presidente da Casa de Leis no biênio 1983 e 1984. Por dois meses, assumiu a prefeitura da Capital, tornando-se a primeira mulher prefeita de Campo Grande.

Em seu mandato, construiu galerias pluviais na avenida Euler de Azevedo.