Operação fecha seis 'bocas de fumo' em uma tarde no interior de MS

Em Mato Grosso do Sul, uma megaoperação no interior do Estado resultou na desarticulação de seis "bocas de fumo" em uma tarde, com o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão, além daqueles detidos em flagrantes
Batizada de "Interdictum", as diligências foram coordenadas pela Delegacia de Naviraí-MS, executadas por quatro equipes policiais:
- duas da 1ª Delegacia de Polícia,
- uma da Delegacia Regional de Polícia (DRP) e
- uma da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), de Naviraí.
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, que resultaram no fechamento dos seis pontos de distribuição de entorpecentes, bem como na prisão em flagrante de 10 envolvidos com a atividade criminosa.
Entre os presos, identificados pela Polícia Civil em nota apenas com as iniciais, aparecem quatro mulheres, com idades entre 23 e 36 anos, e outros seis homens, a maioria abaixo da casa dos 28, com o mais novo registrando 18 e o mais velho 49 anos.
Toda essa operação começou a partir de investigações prévias que foram conduzidas pela Polícia Civil, estendidas por um período de aproximadamente três meses, que permitiram identificar toda uma rede estruturada para o comércio de drogas.
Tendo o como alvo o município de Naviraí, a operação para atividades de bocas de fumo localizadas especialmente na região central da cidade, e durante o cumprimento das ordens judiciais foram apreendidas diversos tipos de entorpecentes, que iam desde crack até cocaína e a popular maconha, com porções fracionadas e prontas para a venda.
No meio das apreensões foram recolhidos diversos itens que, pela antiga lei de drogas, caracterizam a prática de tráfico de drogas, como balanças de precisão, grandes volumes de dinheiro em notas fracionadas, além de lâminas plásticas usadas para confeccionar as porções, e nesse caso até câmeras de circuito de monitoramento interno, que segundo as autoridades eram "usadas para dificultar a ação policial".
As apreensões somaram:
- 84,3 gramas de crack,
- 496 gramas de maconha,
- 4,6 gramas de cocaína,
- R$ 4.878,75 de dinheiro em espécie,
- uma arma de fogo do tipo garrucha calibre .38,
- seis balanças eletrônicas de precisão,
- itens usados no processo de preparação das drogas,
- dois cadernos de anotação,
- materiais para embalo,
- dez aparelhos celulares,
- um sistema de monitoramento, além de outros objetos apreendidos para averiguação.
Conforme as investigações, os locais agiam de forma organizada, com tarefas distintas estabelecidas entre os envolvidos, uso de diversos imóveis para armazenamento, preparo e venda das substâncias, etc.
Ainda segundo a Polícia Civil, essa operação identificou até mesmo casos de todo um núcleo familiar voltado para a prática criminosa, envolvendo até mesmo participação de adolescentes, entre 15 e 16 anos, caracterizando a qualificadora prevista na lei de drogas.