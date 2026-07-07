Operação prende chefe de regulação estadual por desvio de dinheiro da saúde

Equipes do Gaeco estiveram no Complexo Regulador Estadual, na manhã desta segunda-feira (7) - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

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Durante a "Operação Gutenberg", o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) prendeu Ed Carlos Britto Burgatt, que atua como coordenador estadual de Regulação Assistencial da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul.

Equipes do Gaeco cumpriram mandados de busca e apreensão no Complexo Regulador Estadual (CORE0, na manhã desta terça-feira (7). A operação contou com o apoio do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Ao todo, são cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 43 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Dourados, São Gabriel do Oeste, Caarapó, Corguinho, Porto Murtinho, São Paulo (SP) e Abadiânia (GO).

O Ministério Público Estadual constatou que o esquema criminoso se valia da influência de servidores da área da saúde pública para condicionar a autorização de exames, cirurgias e até vagas de leitos em hospitais pela rede estadual à aquisição de livros vendidos pelo grupo.

Os servidores públicos fraudaram e direcionaram procedimentos de compras públicas, mediante contratação direta, sem licitação, para a aquisição de livros paradidáticos.

Os valores recebidos dos cofres públicos pela organização criminosa ultrapassam a quantia de R$ 27 milhões, a qual era dividida entre seus integrantes, sendo servidores públicos e diversas pessoas físicas e jurídicas com o fim de ocultar e dissimular a sua origem ilícita.

Além de Ed Carlos, o ex-prefeito de Fátima do Sul e chefe de gabinete do deputado estadual Jamilson Name, Junior Vasconcelos, também é um dos alvos da operação.