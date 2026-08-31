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Operadora terá que pagar mais de R$ 640 mil por cobranças indevidas na Capital

Valor será destinado a fundo de defesa do consumidor após 1,7 mil clientes não receberem a devolução

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

31/08/2026 - 14h15
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Uma operadora de telefonia terá de depositar mais de R$ 641 mil no Fundo Estadual de Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (FEDC/MS) após cobranças indevidas feitas de clientes de televisão por assinatura em Campo Grande. O caso envolveu 3.424 consumidores, dos quais 1.760 não chegaram a receber de volta os valores cobrados irregularmente.

A determinação foi obtida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 25ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, após o cumprimento de uma decisão judicial em ação civil pública contra a empresa.

Dos consumidores identificados no processo, 1.664 receberam a devolução diretamente da operadora. Os demais não procuraram a Justiça ou não foram habilitados para receber individualmente os valores.

Com isso, o Ministério Público pediu que o dinheiro que permaneceu sem ser resgatado fosse destinado ao fundo estadual, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. A medida é conhecida como fluid recovery e permite que valores destinados a consumidores prejudicados sejam direcionados a um fundo público quando não há a identificação ou habilitação de todos os beneficiários.

A empresa apresentou recursos e questionou a cobrança e os índices utilizados para atualizar o valor. O caso passou pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Após as decisões, ficou definida a cobrança com atualização pela taxa Selic. Com a atualização, o valor pode ultrapassar R$ 656 mil, dependendo do período considerado para a incidência dos juros e da correção.

O dinheiro deverá ser depositado em uma conta vinculada ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Os recursos poderão ser utilizados em ações e projetos voltados à proteção e orientação dos consumidores de Mato Grosso do Sul.

Segundo o MPMS, a decisão evita que a empresa permaneça com valores relacionados às cobranças consideradas indevidas apenas porque parte dos consumidores não procurou individualmente a devolução.

OPERAÇÃO ISCARIOTES

Justiça confisca mansão e 16 veículos de lojistas condenados em Campo Grande

Três empresários foram condenados a quatro anos e oito meses de prisão em esquema que levava até 500 eletrônicos por viagem do Paraguai para MS e Minas Gerais

31/08/2026 16h46

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Agentes da Polícia Federal durante a Operação Iscariotes, que investigou esquema de entrada irregular e comercialização de eletrônicos em Campo Grande; estabelecimentos ligados aos investigados tiveram as atividades suspensas.

Agentes da Polícia Federal durante a Operação Iscariotes, que investigou esquema de entrada irregular e comercialização de eletrônicos em Campo Grande; estabelecimentos ligados aos investigados tiveram as atividades suspensas. Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

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A Justiça Federal condenou três empresários apontados como integrantes do núcleo comercial de uma organização criminosa especializada na entrada irregular de eletrônicos do Paraguai. Além das penas de prisão, a sentença determinou o perdimento de nove imóveis e 16 veículos, entre os quais uma residência localizada no condomínio Alphaville III, em Campo Grande.

Clênio Alisson Tavares da Silva, Brendon Alisson Medeiros Tavares e Bruno Natan foram condenados a quatro anos e oito meses de prisão, cada um, em regime inicial semiaberto, pelo crime de organização criminosa.

A decisão foi proferida pelo juiz federal substituto Felipe Alves Tavares, da 3ª Vara Federal de Campo Grande, no processo decorrente da Operação Iscariotes, deflagrada em 18 de março de 2026 pela Polícia Federal e pela Receita Federal.

Embora tenha condenado os três empresários, o magistrado revogou as prisões preventivas de Clênio e Brendon, que são pai e filho, e determinou a retirada do monitoramento eletrônico imposto a Bruno. Como a sentença é de primeira instância, ainda cabe recurso.

A decisão também manteve a suspensão das atividades de seis empresas relacionadas aos investigados. Conforme os autos, os estabelecimentos estavam inseridos na estrutura utilizada para comercializar aparelhos eletrônicos e outros produtos introduzidos no País sem o recolhimento dos tributos e sem a documentação exigida.

Rota semanal saía do Paraguai

Segundo a acusação apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF), o grupo estava em atividade desde pelo menos junho de 2023 e permaneceu operando até a deflagração da Operação Iscariotes, em março deste ano.

A principal atividade atribuída à organização era o descaminho em larga escala. O crime ocorre quando mercadorias cuja comercialização é permitida entram no País sem o pagamento dos impostos devidos, diferentemente do contrabando, que envolve produtos proibidos.

Os eletrônicos eram adquiridos no Paraguai, atravessavam a região de fronteira e chegavam a Campo Grande. Parte das mercadorias permanecia na Capital e era destinada à comercialização, inclusive em estabelecimentos relacionados aos investigados. Outra parcela seguia para compradores de outros estados, principalmente de Minas Gerais.

A análise dos celulares apreendidos durante a investigação permitiu reconstituir conversas sobre encomendas, contratação de transportadores, preparação dos automóveis e definição das rotas utilizadas.

Segundo os elementos apresentados à Justiça, as viagens envolvendo a fronteira, Campo Grande e Belo Horizonte aconteciam semanalmente e podiam transportar até 500 aparelhos eletrônicos em uma única remessa.

Para dificultar a fiscalização, os produtos eram colocados em compartimentos clandestinos construídos dentro dos veículos, conhecidos como “mocós”. Os esconderijos eram adaptados em diferentes pontos dos automóveis, como carroceria, bancos, painel e porta-luvas.

Um dos casos mencionados na sentença ocorreu em 20 de junho de 2024. Na ocasião, uma Toyota Hilux registrada em nome de Brendon foi apreendida transportando 295 iPhones.

Os aparelhos estavam escondidos em compartimentos distribuídos pela carroceria, bancos e porta-luvas. Alguns dos espaços possuíam até sistemas eletrônicos de abertura, segundo os elementos reunidos na investigação.

Brendon também utilizava linhas telefônicas registradas em nome de terceiros. Para os investigadores, a estratégia dificultaria a identificação das comunicações e uma eventual interceptação pelas autoridades.

No celular de Clênio, foram localizados diálogos relacionados à fabricação dos compartimentos ocultos e ao envio de mercadorias desde julho de 2023.

No aparelho de Brendon, os investigadores identificaram ainda um grupo de mensagens chamado “Acerto Mercadoria”, relacionado à organização logística das operações.

Pai e filho são apontados como responsáveis pelo comando

Na acusação, o MPF atribuiu a Clênio e Brendon funções de comando dentro da estrutura. Pai e filho negociavam com compradores, definiam quantidades de produtos, organizavam o transporte e mantinham contato com integrantes responsáveis pelas viagens.

Bruno Natan, por sua vez, foi apontado como integrante do núcleo operacional. Segundo o processo, ele recebia orientações relacionadas aos automóveis empregados nas viagens e ao armazenamento das mercadorias.

Clênio era identificado pelo apelido de “Pastor” em parte das conversas analisadas pelos investigadores. Conforme os registros apresentados no processo, ele utilizava o acesso a uma igreja localizada nas proximidades de sua residência para orientar o armazenamento de veículos empregados nas operações.

Durante o processo, as defesas questionaram a própria configuração do crime de organização criminosa. Um dos argumentos apresentados foi que a denúncia havia sido oferecida contra apenas três pessoas, enquanto a legislação estabelece a participação de quatro ou mais integrantes para caracterização desse tipo de organização.

A tese não foi acolhida

Segundo o entendimento registrado na sentença, a existência da organização deve ser determinada pelo número de pessoas que efetivamente integravam a estrutura criminosa, e não somente pela quantidade de réus reunidos em uma determinada ação penal.

Além dos três empresários julgados nesse processo, a investigação identificou pelo menos outros oito integrantes com atribuições específicas. As acusações foram divididas pelo MPF em ações diferentes, circunstância que, conforme a decisão, não descaracteriza a existência da organização.

Casa no Alphaville entra na lista de bens

O alcance patrimonial da sentença é um dos pontos de maior impacto da decisão. A Justiça determinou o perdimento de nove imóveis e 16 veículos relacionados aos condenados. Entre os bens está uma residência localizada no condomínio Alphaville III, em Campo Grande.

O imóvel foi adquirido por Brendon em 19 de fevereiro de 2024, quando ele tinha 24 anos.

Ao analisar a evolução patrimonial do empresário, a Justiça considerou, entre outros elementos, a ausência de vínculos formais de emprego e informações financeiras obtidas durante a investigação.

A sentença registra ainda que Brendon recebeu 17 parcelas do auxílio emergencial, benefício criado durante a pandemia para trabalhadores em situação de vulnerabilidade econômica.

Outro elemento considerado foi a constituição da BK Comércio de Eletrônicos Eireli. Conforme os autos, a empresa foi aberta em 13 de janeiro de 2021, com capital social declarado de R$ 150 mil.

Na avaliação judicial, a aquisição posterior de um imóvel de alto padrão, somada aos demais elementos financeiros e às provas produzidas na investigação, contribuiu para demonstrar uma evolução patrimonial considerada incompatível.

Além dos nove imóveis, a ordem de perdimento alcança 16 veículos. A relação inclui modelos como Chevrolet Classic, Renault Logan, Renault Sandero, Volkswagen Kombi, Toyota Hilux, Toyota Corolla, Volkswagen Fusca, Fiat Palio, Volkswagen Voyage e Fiat Uno Mille, além de reboques.

A sentença estabeleceu ainda R$ 15,5 milhões como limite de referência para eventual confisco por equivalência.

Esse instrumento permite que outros bens de valor correspondente sejam atingidos quando o patrimônio considerado produto ou proveito das atividades criminosas não é localizado.

Como ainda existe possibilidade de recurso, o destino definitivo dos imóveis, veículos e demais valores dependerá do encerramento do processo e de eventuais decisões das instâncias superiores.

Seis empresas continuam com atividades suspensas

A Justiça Federal manteve a suspensão das atividades econômicas de seis empresas relacionadas ao esquema investigado: C.A.T. Comércio e Acessórios Telecom Eireli, Metav Informática Eireli, BK Comércio de Eletrônicos Eireli, Eletroking Comércio Atacado e Varejo Ltda., King Importados Comércio Atacado e Varejo Ltda. e Velocell Celulares e Acessórios Ltda.

A restrição havia sido determinada durante a investigação como forma de impedir a continuidade das atividades atribuídas ao grupo e preservar patrimônio que poderia ser alcançado pelo processo.

A Operação Iscariotes surgiu a partir de outra investigação. Conforme consta no caso, a apuração avançou depois da prisão de um policial federal por tráfico de drogas.

A análise do material apreendido revelou indícios de uma estrutura paralela voltada à entrada irregular de eletrônicos e à posterior distribuição das mercadorias em Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

Quando foi deflagrada, em 18 de março, a operação mobilizou mais de 200 policiais para o cumprimento de aproximadamente 90 ordens judiciais em Campo Grande, Dourados, Belo Horizonte, Vespasiano e Montes Claros.

Foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva, além de uma ordem de monitoramento eletrônico, dois afastamentos de funções públicas e seis suspensões de porte ou posse de armas.

Na ocasião, a Justiça também determinou a indisponibilidade de aproximadamente R$ 40 milhões em patrimônio pertencente a 12 pessoas físicas e jurídicas investigadas.

Agentes de segurança também entraram na investigação

A apuração identificou ainda suspeitas envolvendo agentes de segurança pública da ativa e aposentados.

De acordo com a Polícia Federal, integrantes desse núcleo teriam utilizado acesso privilegiado a informações de sistemas policiais para acompanhar fiscalizações e auxiliar nas operações de transporte das mercadorias.

A situação desses investigados, entretanto, foi separada da ação penal que resultou agora na condenação dos três empresários.

O nome da operação faz referência a Judas Iscariotes e à ideia de traição. A denominação está relacionada justamente à suspeita de que agentes públicos tenham utilizado informações e estruturas de órgãos de segurança para favorecer atividades criminosas.

dívidas do agro

Por R$ 161 milhões, fazenda do arroz Tio Bepy vai a leilão

Terras já haviam sido oferecidas em leilão realizado há dois anos para tentar quitar dívidas bancárias e com a Petrobras

31/08/2026 14h00

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Imóvel tem 2,72 mil hectares e está localizado próximo da área urbana de Miranda e às margens do rio com o mesmo nome

Imóvel tem 2,72 mil hectares e está localizado próximo da área urbana de Miranda e às margens do rio com o mesmo nome

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Em meio à crescente onda de pedidos de Recuperação Judicial, principalmente no setor do agronegócio, a Justiça tenta mais uma vez leiloar uma das mais tradicionais fazendas para produção de arroz irrigado em Mato Grosso do Sul, uma área que soma pouco mais de 2,7 mil hectares, avaliados em quase R$ 161 milhões como valor inicial.

Localizada a quatro quilômetros da área urbana de Miranda, às margens da MS-339, rodovia que liga Miranda a Bodoquena, o leilão da fazenda Pouso Alegre, pertencente à empresa que produz e revende o arroz Tio Bepy, está dividido em nove lotes, mas os 2.727 hectares são todos contíguos.

Conforme publicação do diário da Justiça desta segunda-feira (31), o leilão é para tentar pagar dívidas que os proprietários da fazenda têm com a Petrobras, Banco do Brasil e Bradesco. As dívidas foram contraídas pela empresa Engenho Tio Bepy, com sede em Dourados, e responsável pela industrialização e venda do arroz.  

O prazo para apresentação de lances começou nesta segunda-feira (31) e vai até dia 13 de outubro. Caso não haja compradores neste período,  o valor inicial dos imóveis cai em até 20%.

As mesmas terras já haviam sido colocadas a leilão em julho de 2024, por valor mínimo de R$ 147 milhões. Sobre as nove matrículas incidem uma série de dívidas de impostos, mas, conforme o edital publicado no diário da Justiça, o comprador não será responsável por estes débitos. 

Próxima ao Rio Miranda, a propriedade conta com sede estruturada,  estação de captação de água,  casas de operação, pista de pouso e ampla estrutura de canais para irrigação das plantações de arroz.  As áreas de Miranda eram utilizadas para a produção de arroz de uma grande indústria, porém a execução judicial está relacionada à pessoa física de um dos proprietários.

Além da área agrícola, a Justiça também está leiloando uma casa de 124 metros quadrados localizada em um terreno de 300 metros quadrados na área urbana de Miranda pertencente à mesma família. O valor mínimo desta casa foi fixado em R$ 200 mil. 

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Embora o leilão de imóveis rurais seja somente um dos últimos passos da crise financeira de uma empresa, o número de recuperações judiciais  em Mato Grosso do Sul bateu recorde no primeiro trimestre deste ano e a maior parte é de empresas ligadas ao agronegócio.

Dados da Receita Federal mostram que 70 empresas estavam em recuperação judicial no Estado nos três primeiros meses deste ano, ante 44 no mesmo período de 2025, aumento de 59,1%.

Na comparação com a série histórica recente, a escalada é ainda mais expressiva. No primeiro trimestre de 2024, Mato Grosso do Sul registrava 28 empresas em recuperação judicial.

Um ano depois, o total subiu para 44 e, nos três primeiros meses deste ano, chegou a 70, representando um crescimento de 150% em dois anos e estabelecendo o maior patamar já registrado pelo monitor da RGF.

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