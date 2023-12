Considerada o Portal da Rota Bioceânica, Porto Murtinho se prepara para receber um grande fluxo de pessoas com o desenvolvimento da ponte sobre o Rio Paraguai, que liga o município a Carmelo Peralta, no Paraguai.

Uma das obras mais emblemáticas executadas neste momento é a revitalização da orla portuária, local que se tornará, além de um espaço de contemplação do Rio Paraguai, um importante ponto de entretenimento para a população, atraindo também os turistas que passarem pelo local.

O "point" é uma promessa da gestão de Nelson Cintra, prefeito do município, e um marco do desenvolvimento da região. Para a obra, estão sendo investidos R$ 2,8 milhões, oriundos de recursos próprios. O projeto prevê construção de rampas de acessibilidade, escadaria, atração para pequenas embarcações, quadras de esportes, áreas de eventos e espaços para convivência.



Divulgação

A ideia é que futuramente o local também tenha uma praça de alimentação e uma pista de caminhada sobre o dique de contenção de cheias, que se situa entre o rio e a cidade, além de um moderno sistema de iluminação em toda a orla.

A primeira etapa das obras foi concluída em tempo recorde para receber o Rally de Jet Ski, realizado em novembro, com a participação de pilotos de nove estados.

Transformação

As obras urbanísticas e paisagísticas do porto vão transformar o local, e melhorar a qualidade de vida da população,

“Estamos trabalhando muito para melhorar a infraestrutura da cidade, que está passando por um boom de crescimento com a construção da ponte que vai ligar o Brasil ao Paraguai e abrir o corredor bioceânico, transformação Murtinho no novo Canal do Panamá”, destacou o prefeito Nelson Cintra.

A cidade, como corredor das exportações entre os oceanos Atlântico (Brasil) e Pacífico (Chile), com destino à Ásia, atrai a atenção do empresariado e dos governos federal e estadual.

Hoje, Porto Murtinho é um canteiro de obras, com mais de R$ 70 milhões de investimentos em infraestrutura e nas demais áreas – parte dos recursos da União e do Estado viabilizados pelo prefeito com apoio da Câmara de Vereadores e bancada federal.

“Deixamos de ser fim de linha para tornar-se o centro de um dos maiores projetos de integração e desenvolvimento transfronteiriço”, sustenta o prefeito murtinhense. “É um novo ciclo econômico que está chegando e precisamos estar preparados, com infraestrutura e capacitação de mão-de-obra para absorver as oportunidades”, acrescenta. “A orla portuária está sendo devolvida à cidade, com a construção do dique ficamos sem o acesso ao rio.”

Ponte sobre o Rio Paraguai

Com valor estimado de US$ 85 milhões a estrutura terá uma extensão de 1.294 metros, dividida em três pontos, dois constituirão os viadutos de acesso de ambos os lados, e um corresponderá à parte estaiada, com 632 metros de comprimento, com vão central de 350 metros.

A porta de entrada do Brasil será por Porto Murtinho, onde está sendo construída a ponte, na divisa com a cidade de Carmelo Peralta. Depois o corredor segue pelo norte do Paraguai, entra na Argentina e chega nos portos chilenos, encurtando o caminho ao Oceano Pacífico.

