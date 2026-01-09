Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Fatalidade

Paciente morre após queda do primeiro andar da Santa Casa de Campo Grande

De acordo com a comunicação do hospital, a fatalidade ocorreu por volta das 11h

Alison Silva

Alison Silva

09/01/2026 - 14h44
Eilton Barbosa Dias, paciente de 67 anos morreu após cair do 1° andar da Santa Casa de Campo Grande no fim da manhã desta sexta-feira (9). De acordo com a comunicação do hospital, a fatalidade ocorreu por volta das 11h. O se encontrava internado na instituição desde o dia 07 de dezembro do ano passado.

Conforme informou a instituição, durante o período de internação, o paciente estava acompanhado da esposa, que não se encontrava no leito de seu marido no momento do ocorrido. O idoso caiu de uma altura de 15 metros. 

Após a queda, a equipe multiprofissional do Pronto-Socorro da Santa Casa foi imediatamente acionada, passando a atender o ocorrido seguindo todos os protocolos de salvamento. "Todas as tentativas possíveis foram realizadas para preservar a vida do paciente, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito às 11h30", informou o hospital em nota. 

Diante da gravidade do ocorrido, a Santa Casa de Campo Grande manifestou solidariedade aos familiares da vítima e apoio institucional às pessoas envolvidas. 

Conforme apurado pelo Correio do Estado, a vítima possuía problemas cardíacos e descobriu um câncer recentemente. Nesta manhã, teria recebido a informação de que teria de iniciar o tratamento de quimioterapia. 

A queda do idoso ocorreu em um momento em que equipe médica e acompanhante não estavam presentes no quarto em que ele estava internado. Sozinho, o paciente teria ido até outra área do hospital, onde caiu. O local do ocorrido possui câmeras de segurança e pessoas teriam testemunhado a queda do paciente. O caso segue em apuração. 

Levantamento

Números de roubo e furto no Estado apresentaram queda em 2025

Em 2024, houve diminuição de 17,2% no número de furto em residências e de 23,5% no número de roubo em residências

09/01/2026 14h00

Queda nos números se deve à estratégias colocadas em prática em 2025

Queda nos números se deve à estratégias colocadas em prática em 2025 FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) mostraram uma queda nos índices de furto e roubo em Mato Grosso do Sul no ano de 2025 em comparação ao ano de 2024. 

De acordo com o levantamento, em 2024, foram registrados 33.514 ocorrências de furto, enquanto em 2025, o número caiu para 32.739, uma queda de 1,7%. O furto de veículos apresentou a maior redução, de 17,2%, seguido do furto em residência, que diminuiu 1,2%. 

Sobre os roubos, quando há ameaça à vítima ou presença de violência na ação, em 2025 foram 2.631 registros, enquanto em 2024, foram 3.130 ocorrências. 

Entre as modalidades, o roubo seguido de morte caiu 23,5%, passando de 17 em 2024 para 11 em 2025. Em seguida, aparecem o roubo ao comércio, com queda de 21,3%, roubo em via urbana ( -17,4%), roubo de veículo (-11,5%) e roubo em residência (-8,9%). 

Em Campo Grande, os índices também apresentaram queda. Sobre os roubos, a redução foi de 20,7%. O crime em via urbana passou de 1.553 em 2024 para 1.196 em 2025, uma queda de 23,1%. 

O roubo ao comércio reduziu 19,5%. O roubo de veículos diminuiu 14,8% e o roubo em residência caiu 11,1%. 

Sobre os furtos em geral, quando não há violência ou ameaça, na Capital, houve um pequeno aumento, de 0,3%, enquanto o número de furtos de veículos caiu de forma expressiva, 22,1%. 

Ações e estratégias

Para o delegado titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), Francis Flávio Araújo Tadano Freire, a diminuição nos números é resultado de ações estratégicas no enfrentamento ao crime organizado. 

"Os resultados também se devem à atuação da DEFURV no enfrentamento às quadrilhas interestaduais, especialmente aquelas voltadas ao furto de caminhonetes e à adulteração de veículos com uso de placas falsas para dar aparência de legalidade, como identificado na Operação Placa Fria", avaliou.

Já o coronel Emerson de Almeida Vicente, comandante do Policiamento Metropolitano, ressaltou que as estratégias adotadas durante o ano tiveram efeito positivo. 

"Campo Grande registra queda consistente nos índices de roubos e furtos, resultado direto de um trabalho integrado, planejado e fortalecido por investimentos estratégicos do Governo do Estado, sob a liderança do governador Eduardo Riedel. A conclusão do curso de formação, em agosto de 2025, reforçou significativamente nossa capacidade operacional", afirmou. 

Entre as ações realizadas ao longo do ano, a Sejusp destacou a ampliação da setorização de Campo Grande, que passou de 38 para 50 setores, além da formação de 427 novos soldados da Polícia Militar. 

O Governo do Estado também realizou o concurso público da Polícia Civil para incorporação de mais 400 agentes às delegacias em todo o Estado. Além deste, também foi promovido o processo seletivo do Corpo de Bombeiros Militar, integrando mais 250 novos agentes. 

Com relação à infraestrutura, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) investiu mais de R$6,12 milhões na construção do novo prédio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, em Campo Grande. 

A obra, que está 24,61% concluída, deve proporcionar "melhores condições de atendimento à população e de trabalho aos servidores", ressalta o Governo. 

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública em exercício, Ary Carlos Barbosa, "os resultados apresentados são reflexo de uma política pública consistente, baseada em planejamento, integração entre as forças de segurança e investimentos contínuos em pessoal, tecnologia e infraestrutura". 

Queda nos números se deve à estratégias colocadas em prática em 2025Projeto da nova DEPAC em Campo Grande/ Foto: Governo do Estado

Cidades

Casal é preso ao tentar enviar 100kg de maconha pelos Correios

Droga enviada tinha origem paraguaia e a prática era recorrente

09/01/2026 13h30

Divulgação/PCMS

Um casal foi preso em flagrante pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), na última quarta-feira (7), ao tentar enviar drogas pela agência dos Correios de Coronel Sapucaia, município localizado a 396 km de Campo Grande.

A ocorrência teve início após denúncia anônima informar que uma mulher estaria postando entorpecentes na agência da cidade. Com base nas informações, os policiais realizaram verificações no local e identificaram inicialmente quatro volumes com características compatíveis com o relato.

Durante a vigilância na área, os investigadores observaram a chegada de um veículo com placas paraguaias. Um casal desembarcou e começou a descarregar novas caixas destinadas à postagem. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem.

No decorrer da ação, a mulher, de 26 anos, afirmou que as caixas continham, ao todo, 100kg de maconha. Ela também afirmou ter enviado os quatro volumes identificados pela equipe, recebendo pagamento por cada remessa. Ela e o comparsa, de 20 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. 

O entorpecente e o veículo utilizado foram apreendidos e encaminhados para perícia. O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia de Coronel Sapucaia para autuação.

 

