Pacote de R$ 40 milhões prevê asfalto em 10 bairros de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande oficializou nesta quinta-feira (18) a contratação de quase R$ 40 milhões em obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização viária que irão beneficiar dez bairros da Capital.
Os contratos foram publicados em edição do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) e representam uma das etapas do programa de infraestrutura urbana previsto para os próximos anos.
As intervenções contemplam os residenciais Flores, União II, Girassóis e Oliveira, além do Jardim das Nações, Bairro Los Angeles, Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Aimoré e Vila Amapá. As obras estão concentradas principalmente na região do Anhanduizinho, uma das áreas que historicamente registra demandas relacionadas à pavimentação e drenagem.
O conjunto de investimentos integra um pacote mais amplo de recursos destinados à infraestrutura urbana. Para 2026, Campo Grande deverá contar com R$ 240 milhões para obras do setor, sendo R$ 100 milhões provenientes de emendas de bancada e outros R$ 140 milhões oriundos de financiamento federal.
Os recursos fazem parte de um planejamento que prevê investimentos de aproximadamente R$ 640 milhões em pavimentação e drenagem até 2028.
Entre os contratos formalizados, R$ 7,3 milhões serão aplicados nos residenciais Flores, União II, Girassóis e Oliveira. O Jardim das Nações receberá R$ 10,3 milhões, enquanto o Bairro Los Angeles contará com investimento de R$ 10,1 milhões. Já o Complexo Aero Rancho ficará com a maior parcela dos recursos anunciados nesta etapa, somando R$ 11,8 milhões.
As obras incluem a implantação de sistemas de drenagem para captação das águas da chuva, pavimentação de vias e serviços de sinalização viária.
A expectativa é reduzir problemas recorrentes relacionados à poeira, lama e escoamento inadequado das águas pluviais, além de melhorar as condições de tráfego para moradores das regiões contempladas.
Com a assinatura dos contratos, a próxima fase será a emissão das ordens de serviço para o início dos trabalhos. A execução ficará sob responsabilidade das empresas contratadas, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).
Os contratos possuem prazos de execução que variam entre 180 e 270 dias. A expectativa é que as obras avancem ao longo dos próximos meses, ampliando a infraestrutura urbana em bairros que aguardam melhorias há anos.
Bairros contemplados pelo pacote de obras
- Residencial Flores - pavimentação, drenagem e sinalização viária
- Parque Residencial União II - pavimentação, drenagem e sinalização viária
- Parque Residencial dos Girassóis - pavimentação, drenagem e sinalização viária
- Residencial Oliveira - pavimentação, drenagem e sinalização viária
- Jardim das Nações - pavimentação, drenagem e sinalização viária
- Bairro Los Angeles - pavimentação, drenagem e sinalização viária
- Aero Rancho - pavimentação, drenagem e sinalização viária
- Vila Nogueira - pavimentação, drenagem e sinalização viária
- Vila Aimoré - pavimentação, drenagem e sinalização viária
- Vila Amapá - pavimentação, drenagem e sinalização viária
Investimentos por região
- Residencial Flores, União II, Girassóis e Oliveira - R$ 7,3 milhões
- Jardim das Nações - R$ 10,3 milhões
- Los Angeles - R$ 10,1 milhões
- Complexo Aero Rancho (incluindo Vila Nogueira, Vila Aimoré e Vila Amapá) - R$ 11,8 milhões
Total dos contratos publicados: R$ 39,5 milhões em obras de pavimentação, drenagem e sinalização.