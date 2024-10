"Pagodinho" sofre batida da Gaeco por disseminar fake news em MS

Fake Student

Mãe e filha, cujas identidades não foram divulgadas, foram alvos da Polícia Federal nesta quarta-feira (2), suspeitas de contrabando de cigarros eletrônicos. Eles também são acusados de sequestrar quase R$ 1 milhão e tiveram seus bens e contas bancárias bloqueadas.

Agentes da Polícia Federal de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, realizaram operações nas ruas do município como parte da segunda fase da Operação Fake Student, que combate o contrabando de cigarros eletrônicos. Além de Mato Grosso do Sul, foram cumpridos mandatos de busca e apreensão em duas cidades do interior de São Paulo.

A investigação teve início com a prisão em flagrante de um dos envolvidos, que transportava mais de mil unidades de cigarros eletrônicos. A análise dos dados do celular apreendido com a suspeita revelou uma grande movimentação de recursos financeiros, envolvendo a participação da mãe da investigada em negociações de produtos contrabandeados.

Diante das investigações, os policiais federais cumpriram mandatos de prisão em Três Lagoas e nas cidades de Jales (SP) e São Paulo (SP).

Diante dessa descoberta, a Justiça solícita o sequestro e o bloqueio de bens das investigadas, que totalizam mais de R$ 902 mil. Além dos valores indicados, um veículo foi compreendido durante a operação.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de desarticular toda a rede envolvida no contrabando.

