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ACIDENTE AÉREO?

País pede ajuda paraguaia para achar helicóptero e brasileiro 'sumidos' perto da fronteira do MS

Contato com piloto foi perdido há cerca de 11 dias e família suspeita que aeronave caiu na região do Chaco paraguaio

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

29/04/2026 - 12h44
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Na região do Chaco paraguaio, próximo da fronteira com o Mato Grosso do Sul, a Polícia Nacional procura agora após um pedido do Brasil o paradeiro de um piloto brasileiro e seu helicóptero que desapareceram no país vizinho há mais de 10 dias. 

No Paraguai, um memorando foi emitido pela Polícia Nacional (PN-PY) alertando para um possível acidente aéreo, indicando que o dito piloto brasileiro teria saído de uma fazenda chamada Estância Marán ainda em 17 de abril.

Essas informações teriam sido repassadas pela família do piloto à Polícia Federal, como apurado pelo portal paraguaio ABC Color, indicando que a aeronave teria saído do ponto que fica distante aproximadamente três mil metros da cidade suburbana de "San Carlos, Toro Pampa", que fica no departamento do Alto Paraguai, como destaca o memorando emitido pela PN-PY. 

Supostamente helicóptero decolou da Fazenda Marán del Chaco (em vermelho), possivelmente sofrendo acidente aéreo perto da fronteira com o MS

Possível acidente

Em depoimento à imprensa local, o presidente da chamada Direção Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, disse ontem (28) desconhecer o possível acidente. 

Esse pedido humanitário por ajuda paraguaia partiu do Rio de Janeiro, sendo encaminhado ao país vizinho por meio de agências internacionais de cooperação policial. Esse piloto realizava voos particulares entre propriedades rurais locais.

Agentes da delegacia de polícia nº 4, que fica em Colônia María Auxiliadora, foram acionados ontem (28) em deslocamento até as coordenadas obtidas. Ainda, por volta de 15h, outros policiais saídos da 6ª Delegacia de Polícia de San Carlos realizaram diligências na dita Fazenda Marán de onde o helicóptero teria decolado. 

Neste ponto os agentes só puderam localizar uma casa que estaria desocupada, como relatado pelo portal fronteiriço Ponta Porã News, com buscas feitas por um raio de cinco quilômetros.

Com a fazenda mencionada localizada a cerca de 65 quilômetros em linha reta de "Forte Olimpo", capital do departamento do Alto Paraguai, as buscas tiveram início no começo desta semana, interrompidas devido às fortes chuvas que atingiram a região. 

Sem uma localização de onde o helicóptero possa ter caído, até o momento não foram identificados quaisquer destroços ou sinais de impactos, que confirmem o acidente aéreo do piloto brasileiro no país vizinho. 

Agora, o Ministério Público de Fuerte Olimpo foi acionado, por meio de boletim de ocorrência e registro fotográfico, incitado a uma investigação complementar a fim de identificar as circunstâncias do possível acidente e localização do piloto, para garantir inclusive se o caso não trata-se de falso alarme. 

 

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infraestrutura

Adriane assina liberação de R$ 100 milhões para asfaltar 19 bairros de Campo Grande

O recurso é proveniente da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul e integra o pacotão de R$ 540 milhões para pavimentação de 40 bairros até 2028

29/04/2026 13h45

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Pavimentação deve contemplar 40 bairros da Capital até 2028

Pavimentação deve contemplar 40 bairros da Capital até 2028 FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Um pacotão de R$ 100 milhões em repasses da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul será assinado nesta quinta-feira (30) pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) para pavimentação e drenagem. O valor garante 33,9 quilômetros de asfalto novo em 19 bairros da Capital. 

A assinatura do contrato de concessão do recurso deve acontecer no gabinete da Prefeita, às 10h de amanhã (30). 

O valor deve ser somado a outros R$ 143 milhões que já foram disponibilizados pela Caixa Econômica Federal e foram formalizados durante a Expogrande 2026, onde R$ 136.099.957,27 serão financiados e R$ 7.166.400 virão do Município. O recurso será viabilizado através do programa do governo Federal, Avançar Cidades.

Essa etapa faz parte de um planejamento da Prefeitura que prevê um investimento de R$ 540 milhões em pavimentação asfáltica na cidade até 2028, garantindo asfalto em mais de 40 bairros. 

Neste primeiro momento, os bairros que serão contemplados com a pavimentação nas viar urbanas são:

  • Vila Nossa Senhora Aparecida
  • Bosque da Saúde
  • Jardim Noroeste 
  • Vilas Boas
  • Jardim Auxiliadora
  • Nova Tiradentes
  • Jardim Vitória
  • Anhembi
  • Jardim Itamaracá
  • Moreninha IV
  • Moreninha III
  • Jardim Los Angeles
  • Parque Residencial Lisboa
  • Porto Galo
  • Aero Rancho
  • Vila Nogueira
  • Vila Amapá
  • Jardim das Nações
  • Guanandi II
  • Tarumã
  • Coophavila II
  • Jardim Batistão
  • Jardim Santa Emília
  • Jardim São Conrado
  • Tijuca/Verdes Mares
  • Parque dos Girassóis
  • Jardim Oliveira
  • Residencial Flores

Ao longo dos próximos dois anos, de acordo com a prefeitura, a Capital deverá receber quase 700 quilômetros de pavimentação, a partir do Plano de Equilíbrio Fiscal, que engloba uma série de medidas de aprimoramento e modernização da gestão das finanças municipais, possibilitando que a cidade estivesse apta a receber os investimentos. 

“Fizemos o dever de casa, cortamos despesas e agora o resultado começa a vir com investimentos para a cidade”, ressaltou Adriane Lopes. 

A reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber quais bairros estão contemplados no recurso que será assinado nesta quinta-feira. O espaço está aberto para as atualizações. 

 

1º DE MAIO

Confira o que abre e o que fecha no feriado de Dia do Trabalhador

Dia 1º de maio é feriado nacional e maioria dos estabelecimentos não abrem

29/04/2026 13h00

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Comércio não está autorizado a abrir no feriado

Comércio não está autorizado a abrir no feriado Foto: Arquivo

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Na sexta-feira, 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalho, data celebrada internacionalmente e que, no Brasil, é feriado nacional.

Desta forma, o funcionamento de vários locais têm alteração.

Confira o que abre e o que fecha no feriado de 1º de maio:

Supermercados

Os supermercados e hipermercados poderão funcionar normalmente.

Comércio

O comércio de Campo Grande não abrirá na sexta-feira.

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia 1º.

Feira Central

A Feira Central irá abrir normalmente, das 16h às 23h.

Mercadão

O Mercadão Municipal abrirá das 6h30 ao meio dia.

Shoppings

  • Campo Grande

No Shopping Campo Grande, a estrutura estará disponível para as lojas operarem, ficando a critério dos lojistas a abertura ou não, seguindo acordo com o sindicato correspondente.

  • Norte Sul Plaza

Apenas praça de alimentação lazer irão abrir das 11h às 21h, enquanto lojas e quiosques permanecem fechados.

  • Bosque dos Ipês 

Praça de alimentação e lazer funcionam das 11h às 21h e demais lojas não abrem.

  • Pátio

O Pátio - o shopping do Centro, não abrirá.

Saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário de Mato Grosso do Sul não terá expediente no dia 1º de maio.

Apenas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais na sexta-feira. A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Lotéricas

As casas lotéricas não irão abrir na sexta-feira e não haverá sorteio de loterias.

Correios

As agências dos Correios não abrirão no feriado.

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