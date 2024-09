Pancadas de chuva chegam a Campo Grande, mas fumaça e calor persistem

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com curtas e rápidas pancadas de chuva que caíram no início da tarde desta sexta-feira (20), o campo-grandense nem teve tempo de tirar a sombrinha da bolsa ou da mochila. Em decorrência do calor de 35,6°C, poderemos ter mais precipitações durante o transcorrer do dia.

Algumas regiões de Campo Grande foram contempladas com precipitação breve e pontual, conforme explicou o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Vinícius Sterling.

Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

Poluição

Mesmo assim, o professor e coordenador do Laboratório de Ciências Atmosféricas, Widinei Alves Fernandes, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, destacou que as rápidas pancadas de chuva que atingiram a Capital não foram suficientes para limpar a atmosfera.

Segundo a plataforma QualiAr, que monitora a condição do ar, a qualidade está indicada como ruim (108). O professor chegou a adiantar para o Correio do Estado a chegada da fumaça que encobriu o céu.

Outras regiões

Durante a madrugada de hoje, na região sul do Estado, o município de Sete Quedas registrou 10 mm. Veja outros municípios:

Em Itaquiraí, segue chovendo, e às 14h foi registrado 10,2 mm;

Caarapó: 10 mm.

Divulgação Cemtec

“Os destaques são para as regiões sul, leste e sudeste do Estado. Nessas situações de aproximação de frente fria, a possibilidade de chuvas sempre pode vir acompanhada de chuva mais forte, rajadas de vento e até granizo. É típico dessa estação. Por isso, usamos muito a palavra 'pontualmente' nessa época, pois localmente podem ser mais intensas", disse Sterling.

