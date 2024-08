Pancadas de chuva trazem alívio no combate das queimadas no Pantanal

Depois de registrar máxima de 37,1 graus na tarde desta quarta-feira e ser castigada por incêndios florestais que forçaram interdições na BR-262, a região de Corumbá foi surpreendida por leves pancadas de chuva na manhã desta quinta-feira (8). Na região urbana de Corumbá haviam sido 2,8 milímetros até 7 horas da manhã, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Imagens do satélite do Inmet mostram que as nuvens que trouxeram a chuva ao Pantanal vieram a Bolívia e mais ao sul, no pantanal de Porto Murtinho, as pancadas foram mai fortes, com acumulado de 12 milímetros durante a noite e madrugada desta quinta-feira.

Estas mesmas nuvens também chegaram a Miranda e Aquidauana, que registraram 0,4 e 0,8 milímetros respectivamente no começo da manhã desta quinta-feira E, além desta umidade, a queda na temperatura também deve ajudar no combate às queimadas. Em Corumbá, a mínima desta quinta-feira foi de 17,6 graus, o que é quase seis graus abaixo da mínima do dia anterior.

E a frente fria também trouxe chuva para a região sul do Estado. Em Sete Quedas, por exemplo, foram 18,6 milímetros durante a noite de quarta-feira e madrugada desta quinta-feira. Mais ao norte, em Dourados o acumulado chegou a 4,8 milímetros.

Conforme previsão dos institutos Climatempo e Inmet, as temperaturas devem despencar em boa parte do Estado ao longo desta quinta-feira e a chuva também deve chegar à região central do Estado. Para Campo Grande existe possibilidade de chuva tanto nesta quinta-feira quanto na sexta-feira. Para amanhã, a probabilidade de chuva é de 42% e o volume pode chegar a 20 milímetros, aponta o instituto.

No sábado, a mínima na Capital, conforme o Climatempo, deve cair para apenas 6 graus. Dourados deve registrar mínima de apenas 4 graus e a possibilidade de chuva é bem maior, podendo chegar a 30 milímetros ao longo desta quinta-feira. Até sete horas da manhã haviam sido quase cinco milímetros na região urbana.