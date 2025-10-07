Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Acesso à Justiça

Para OAB-MS, Turma Regional da Justiça Federal iguala populações de MS e SP em direitos

Novo órgão do TRF3 passa a julgar processos de Mato Grosso do Sul e simboliza avanço na descentralização do Judiciário Federal

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

07/10/2025 - 10h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Para a Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB-MS), a instalação da Turma Regional de Mato Grosso do Sul (TR-MS) pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) iguala em direitos as populações dos Estados de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, que agora terão acesso direto e próximo aos serviços de segunda instância oferecidos pelo tribunal.

A TR-MS terá competência para julgar processos da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, exceto ações criminais e de improbidade administrativa. A instalação desse “braço” da corte federal em Mato Grosso do Sul também considera a eficiência de atribuir a um órgão colegiado local o julgamento de processos com temas associados às particularidades regionais, como questões ambientais e de populações tradicionais.

Bitto Pereira, que participou da cerimônia de implantação da TR-MS no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, juntamente com o presidente do TRF3, desembargador Carlos Muta, lembrou que a Turma Regional é a concretização de um pedido de longa data da advocacia sul-mato-grossense.

“Como presidente da OAB/MS, participei de um momento histórico para nossa advocacia: a sessão de instalação da Turma Regional do TRF 3ª Região em Campo Grande, uma antiga reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional MS, e da advocacia sul-mato-grossense, que se tornou realidade. Fico muito feliz que isso tenha acontecido em nosso mandato. Agradeço ao presidente do TRF 3ª Região, desembargador Carlos Muta, e, em seu nome, saúdo os desembargadores do TRF3 e os juízes federais de MS. Este é um momento histórico que aproxima o TRF3 do jurisdicionado sul-mato-grossense. A primeira sessão será realizada amanhã, e lá estarei representando a OAB-MS”, disse Bitto Pereira.

A primeira sessão será nesta terça-feira (7), na sede da Justiça Federal em Campo Grande, no Parque dos Poderes, com processos de matéria previdenciária. Na fase inicial dos trabalhos, as sessões serão realizadas com desembargadores e juízes federais convocados.

O governador Eduardo Riedel comemorou a instalação da TR-MS, apontando que o processo para se chegar a esse momento foi irretocável, e fez um agradecimento especial ao ministro Herman Benjamin, presidente do STJ, que esteve em Mato Grosso do Sul — tanto na Capital quanto nos rincões mais distantes, onde talvez mais se precise da Justiça Federal — observando in loco e entendendo a necessidade de atender à demanda.

“Não posso deixar de fazer referência também à desembargadora Marisa Santos, que teve a sensibilidade, quando presidiu o TRF3, de promover essa aproximação, assim como ao desembargador Carlos Muta, atual presidente do TRF3, que não mediu esforços e agiu de maneira absolutamente determinada. Quantas e quantas vezes o desembargador veio a MS institucionalmente para avançar mais um passo nessa construção de esforços que hoje culmina com a instalação da Turma Regional”, disse.

O presidente do TRF 3ª Região, desembargador Carlos Muta, apontou que, em fevereiro de 2025, foi dado o primeiro passo para tornar a TR-MS realidade, com a aprovação unânime, no Órgão Especial, da criação da primeira descentralização regional do TRF3. Segundo ele, primeira e única, pois Mato Grosso do Sul é o terceiro Estado da Federação a sediar uma Turma Regional de Tribunal Federal, com a importante distinção de ter sido contemplado com ampla competência material, incluindo as áreas constitucional, tributária, administrativa, previdenciária, assistencial, cível, agrária e ambiental, dentre outras — excluídas apenas as matérias criminal e de improbidade administrativa.

“Nesta solenidade, reunimos em Campo Grande os representantes dos poderes constituídos do Estado e da sociedade civil para que a mensagem institucional dada por nossa Corte reverbere e gere compromisso firme de todos com o fortalecimento da atuação e da presença da Justiça Federal de segunda instância no Estado, garantindo efetivamente o acesso pleno e integral ao sistema de justiça com duplo grau de jurisdição — uma conquista que aguardou décadas e hoje se concretiza.”

Prestigiaram ainda a cerimônia de instalação da TR-MS o secretário-geral e corregedor-geral Luiz Renê Gonçalves do Amaral; a secretária-geral adjunta Letícia Arrais Miranda Guimarães; o conselheiro estadual e juiz eleitoral Carlos Almeida; e a conselheira estadual e representante da OAB/MS no Fórum Interinstitucional Previdenciário da 3ª Região, Bianca Braga.

Assine o Correio do Estado

CONTRABANDO

Polícia Militar apreende quase 500 celulares em compartimentos ocultos de carreta bitrem

Homem foi preso em flagrante e disse ter pego carga em Ponta Porã com destino em São Paulo

07/10/2025 09h45

Compartilhar
Quase 500 celulares irregulares foram apreendidos em MS-379

Quase 500 celulares irregulares foram apreendidos em MS-379 Foto / Divulgação

Continue Lendo...

A Polícia Militar do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreendeu um homem em flagrante, por transportar quase 500 aparelhos contrabandeados em compartimentos ocultos em carreta bitrem. A apreensão aconteceu na última segunda-feira (06).

Em patrulhamento pela MS-379, rodovia entre Dourados e Laguna Carapã, nas proximidades da Usina São Fernando, os policiais militares receberam informações de uma carreta que estaria transportando produtos irregulares com destino ao estado de São Paulo.

Ao ser abordado, o motorista, de 42 anos, que conduzia a carreta apresentou versões contraditórias sobre o motivo da viagem. Durante a vistoria, os militares descobriram os produtos em compartimentos ocultos da carreta, nas caçambas e na cabine.

Avaliados em aproximadamente R$ 1,3 milhão, foram recolhidos 482 aparelhos celulares de origem estrangeira. Em meio a confusão de seu relato, o homem contou que pegou a carga em Ponta Porã e levaria a mercadoria até Presidente Prudente, onde receberia R$ 9.500 por transporte.

A ação aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Tempestade no Oeste III, em conjunto com o Exército Brasileiro.

Após a apreensão, tanto o homem, quanto os produtos, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados.

 

MATO GROSSO DO SUL

Grilagem no Pantanal tinha apoio de servidores e ação pede R$ 725 milhões por danos

AGU solicitou suspensão de três indivíduos ligados à Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e um do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)

07/10/2025 09h16

Compartilhar
Conforme a PF, servidores seriam o braço para a regularização fraudulenta das áreas, com as queimadas sendo o primeiro passo no esquema de grilagem

Conforme a PF, servidores seriam o braço para a regularização fraudulenta das áreas, com as queimadas sendo o primeiro passo no esquema de grilagem Reprodução/PF

Continue Lendo...

Com a Polícia Federal nas ruas hoje (07) para a 2ª fase da chamada Operação Prometeu, na Cidade Branca de Mato Grosso do Sul, distante aproximadamente 427 quilômetros da Capital, a ação de combate a grilagens no Pantanal apontou para ação de servidores nesse esquema de exploração ilegal de terras da União e agora pede mais de 720 milhões de reais pelos danos causados.

Conforme a PF, na manhã de hoje foi deflagrado o desdobramento da Operação Prometeu quando  - em 20 de setembro de 2024, como acompanhou o Correio do Estado - houve o cumprimento  sete mandados de busca e apreensão, apurando à época crimes de incêndio e desmatamento. 

Toda essa movimentação para desarticular o grupo criminoso, que ocupa e explora ilegalmente terras da União, apontou a presença de servidores públicos envolvidos no esquema. 

Ainda conforme a PF, esses servidores seriam o braço para a regularização fraudulenta das áreas, com as queimadas sendo o primeiro passo no esquema de grilagem, já que "Prometeu" faz a alusão à divindade da mitologia grega que roubou o fogo dos deuses e entregou à humanidade fazendo mau uso deste, e por isso foi castigado por Zeus.

Como a investigação apontou a participação de servidores de um órgão público de Corumbá, a 2ª fase da Operação Prometeu teria imposto ainda a suspensão de três indivíduos ligados à Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (Amharc) e um do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 

Além disso, o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) solicita o "bloqueio de R$ 212 milhões do patrimônio dos investigados e uma condenação de R$ 725 milhões por danos", evidencia a superintendência regional da PF em MS. 

Grilagem no Pantanal

Durante a investigação, os elementos colhidos pela Polícia Federal sobre o papel dos servidores apontam que, mediante pagamento, esses indivíduos seriam encarregados de emitir documentos que levassem à legalização de áreas invadidas. 

Desde 1º de junho de 2024, incêndios de grandes proporções atingem o Pantanal sul-mato-grossense, queimadas essas que transformaram os cenários verdes em paisagens mortas e cinzas. 

Entre agosto e outubro de 2024, três operações da PF identificaram um esquema envolvendo falsificação de documentos, uso de terras que pertencem ao governo federal e até tentativa de utilização dessas áreas para a criação de gado ou para a exploração ilegal de minérios.

Na Operação Prometeu de 2024, agentes da PF identificaram que um imóvel que apresentava irregularidades envolvendo grilagem tinha 6.419,72 hectares, servindo para abrigar em torno de 2,1 mil cabeças de gado na época da fiscalização.

Envolvidos investigados poderão responder pelos crimes de: 

  • Associação criminosa;
  • Corrupção ativa e Passiva;
  • Desmatamento;
  • Falsidade Ideológica;
  • Grilagem de terra e
  • Incêndio.

Pela investigação, a estimativa foi de que um total de 7,2 mil cabeças de gado chegaram a ser movimentadas pelos grileiros, produção que pode ter valores que giravam entre R$ 23 milhões e R$ 28 milhões, dependendo da cotação do boi magro.
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação
TRANSPORTE

/ 1 dia

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação

2

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago
coincidência?

/ 2 dias

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6845, segunda-feira (06/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6845, segunda-feira (06/10)

4

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3505, segunda-feira (06/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3505, segunda-feira (06/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT