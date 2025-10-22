Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

JOGO DE EMPURRA

Paralisação dos ônibus é atribuída a calote público de R$ 9,5 milhões

De acordo com o presidente da Câmara, Papy, faz quase quatro meses que Estado e Município não repassam o dinheiro relativo ao trasporte de estudantes

Neri Kaspary e Naiara Camargo

Neri Kaspary e Naiara Camargo

22/10/2025 - 09h51
O atraso nos repasses da ordem de R$ 9,5 milhões por parte do Governo do Estado e da prefeitura está sendo apontado como o responsável pela paralisação dos motoristas que deixou milhares pessoas sem ônibus no começo da manhã desta quarta-feira (22) em Campo Grande. 

A informação é do presidente da Câmara de Vereadores, Epaminondas Papy (PSDB) que diz ter recebido um ofício no dia 13 de outubro fazendo um alerta de que havia o risco de paralisação das atividades caso os repassem não fossem feitos de imediato. 

De acordo com o vereador, os repasses relativos aos custos do trasporte de estudantes das redes públicas não ocorre há quase quatro meses e a dívida do Governo do Estado soma pouco mais R$ 6 milhões e a da prefeitura já supera os R$ 3 milhões.
 

Ainda conforme o vereador, normalmente o Governo do Estado repassa o dinheiro para a prefeitura e esta faz o pagamento ao consórcio Guaicurus. Em coletiva na manhã desta quarta-feira na Câmara, Papy garantiu que a administração estadual está com o dinheiro em caixa, mas não conseguiu fazer o repasse ao município porque a administração estadual não consegue emitir uma certidão que é exigida para que o convênio seja cumprido. 

Por mês, de acordo com o presidente da Câmara, o Governo do Estado repassa em torno de R$ 1,7 milhão ao consórcio. Do município, os donos dos ônibus recebem mensalmente em torno de R$ 1,3 milhão, além de isenção do ISS, que supera mais de R$ 1 milhão por mês. 

Sem estes repasses, o consórcio Guaicurus alega que está sem dinheiro para quitar o vale dos cerca de milho motoristas, da ordem de R$ 1,3 milhão, que deveria ter sido depositado no dia 20. 

O primeiro alerta de que poderia haver paralisação foi feito ainda em ofício no dia 20 de setembro. O documento foi enviado à Câmara à Prefeitura. Depois disso, em 13 de setembro o consórcio voltou a fazer a cobrança do dinheiro. Na última segunda-feira, 20 de outubro, mandaram outro ofício.

Porém, como a prefeitura não se manifestou, os empresários voltaram  a utilizar a paralisação dos motoristas para pressionar o poder público a fazer o repasse do subsídio. 

E, por conta deste atraso, os trabalhadores atrasaram em 90 minutos o início de suas atividades nesta quarta-feira. Caso não ocorra ou pagamento e não tenham a garantia de que receberão em dia no começo de novembro, ameaçam fazer nova paralisação. 

Para a próxima segunda-feira  o sindicato da categoria convocou uma assembleia  e nela devem ser definidos os rumos do movimento. O presidente da entidade, Demétrio de Freitas, diz que pode ser definida uma greve por tempo indeterminado ou uma paralisação por 72 horas caso não obtenham a garantia de que os atrasos não ocorrerão mais. 

Normalmente os ônibus começam a circular às 04:30 horas. Nesta quarta-feira, porém, só saíram das duas garagens do consórcio, nas Moreninhas e no Jardim Panamá, a partir das 6 horas, o que afetou a rotina de boa parte dos cerca de 150 usuários que utilizam o serviço diariamente na cidade. 

Procurada para falar sobre o problema, a prefeitura de Campo Grande se limitou a emitir uma nota dizendo que "o Município mantém diálogo permanente com o Consórcio Guaicurus para apurar as causas da interrupção e adotar as medidas necessárias para evitar que situações como essa voltem a ocorrer".

O presidente do consórcio Guaicurus foi recebido na manhã desta quarta-feira no Paço Municipal, mas a assessoria da prefeita Adriane Lopes não disse não saber se ele foi recebido pela prefeita ou algum secretário.

A paralisação dos motoristas ocorreu em meio às reivindicações dos empresários para que a prefeitura conceda reajuste na tarifa, que desde janeiro está em R$ 4,95. 

 

TRAGÉDIA

Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158

O caso aconteceu por volta das 5h30 entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria

22/10/2025 12h00

Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158

Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158 FOTO: Reprodução 24h News

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22), um homem que ainda não teve a identidade revelada morreu carbonizado na rodovia BR-158, entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria .

De acordo com as informações, o carro em que ele estava, um Toyota Corolla, capotou na pista após ele perder o controle da direção.

Com o impacto, o automóvel pegou fogo e o motorista morreu carbonizado. O carro parou às margens da pista e foi rapidamente tomado pelas chamas. O trecho ficou interditado durante o atendimento da ocorrência. 

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem se havia outras pessoas no veículo no momento do acidente.

De acordo com o site local 24horasnews, uma testemunha que passava pelo local viu o carro em chamas e acionou o Corpo de Bombeiros. Ela contou às equipes de resgate que o motorista ainda estava vivo quando o incêndio começou, mas que não conseguiu se aproximar devido às chamas intensas.

Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram uma varredura pelo local, para verificar se havia outras vítimas, mas foi constatado que apenas o motorista estava no veículo.

O local foi isolado para os trabalhos da Polícia Civil e da perícia criminal, que realizaram os levantamentos iniciais. A Polícia Rodoviária Federal - (PRF) também esteve no local prestando apoio.

TRANSTORNOS

Empresas e prefeita se calam sobre paralisação dos ônibus

Presidente do Consórcio Guaicurus entrou e saiu da prefeitura sem falar com imprensa. Ele tentava falar com a prefeita, mas não foi recebido

22/10/2025 12h00

Themis de Oliveira, presidente do Consórcio Guaicurus, deixou o prédio da prefeitura sem falar com a imprensa nesta quarta-feira (22)

Themis de Oliveira, presidente do Consórcio Guaicurus, deixou o prédio da prefeitura sem falar com a imprensa nesta quarta-feira (22) Marcelo Victor

Cerca de seis horas depois de deixar a população de Campo Grande sem transporte público, o presidente do consórcio Guaicurus, Themis de Oliveira, entrou na prefeitura de Campo Grande sem falar com a imprensa e cerca duas horas depois saiu praticamente do mesmo jeito, afirmando apenas que "estamos negociando". 

Por não receberam os R$ 1,3 mil relativos ao vale, que normalmente é depositado no dia 20 de cada mês, os cerca de mil motoristas começaram a trabalhar somente a partir das 6 horas desta quarta-feira (22), uma hora e meis depois do horário normal. 

Mas, apesar da gravidade da sitação, o presidente do cosórcio Guaicurus, que está cobrando o repasse de cerca de R$ 9,5 milhões relativos ao pagamento do transporte dos estudantes das redes públicas, nem mesmo chegou a ser recebido pela prefeita Adriane Lopes. 

Conforme informações extra-oficiais, ele teve de se contentar em negociar com o secretário de Governo e Relações Institucionais, Youssif Assis Domingos. Por conta disso, deixou o paço municipal sem a garantia que os trabalhadores estão exigindo para não decretarem paralisação maior na assembleia agendada para a próxima segunda-feira, que é a garantia de que o pagamento dos salários não sofrerá novos atrasos.

Depois da reunião, a Prefeitua de Campo Grande, que é a responsável pela concessão do serviço, se limitou a informar que se pronunciaria por e-mail sobre o impasse. Conforma e legislação trabalhista, os salários devem ser pagos até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Ou seja, legalmente o consórcio não atrasou os salários. 

Conforme o presidente da Câmara de Vereadores, Epaminondas Papy, o poder público está há quase quatro meses sem fazer os repasses previstos para subsidiar o transporte de estudantes. A administraçao estadual estaria devendo pouco mais de R$ 6 milhões e a prefeitura, em torno de R$ 3 milhões. 

Mas, de acorco com Papy, o Estado só não fez os repasses porque a prefeitura, que é intermediária, está com o 'nome sujo' e não consegue emitir a certidão exigida pelo governo estadual para que o repasse seja feito. 

Por mês, de acordo com o presidente da Câmara, o Governo do Estado repassa em torno de R$ 1,7 milhão ao consórcio. Do município, os donos dos ônibus recebem mensalmente em torno de R$ 1,3 milhão, além de isenção do ISS, que supera mais de R$ 1 milhão por mês. 

Em novembro do ano passado, motoristas também chegaram a anunciar a paralisação do serviço a partir do dia 25 daquele mês. Porém, acabaram recuando depois que o poder público abriu a negociação para o reajuste da tarifa, que entrou em vigor em janeiro do ano seguinte, quando a passagem aumento de R$ 4,75 para R$ 4,95. A paralisação desta quarta-feira ocorreu em meio a novos pedidos de aumento no valor da passagem. 
 

 

