Clientes com conta de energia em atraso poderão negociar dívidas na próxima semana

Clientes da Energisa que possuem contas de energia em atraso poderão aproveitar condições especiais para regularizar a situação com condições especiais do dia 22 a 24 de setembro, em uma parceria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul - (TJMS), por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) com a Energisa.

A ação será realizada das 8 às 12 horas, no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), e tem o objetivo de facilitar a negociação de dívidas com condições diferenciadas, como descontos de até 100% em juros e multas, parcelamento em até 60 vezes e até mesmo abatimento no valor original da dívida. As condições serão definidas conforme a perfil de cada cliente, avaliando a situação e condições viáveis para o perfil do consumidor.

Vale lembrar que, a iniciativa é voltada para clientes previamente selecionados, que já foram informados pela Energisa sobre a possibilidade de participar do mutirão. Para os demais consumidores, a orientação é acessar os canais digitais da empresa para verificar se há condições especiais disponíveis para a sua unidade consumidora, por meio de um dos canais de atendimento da Energisa, como no site energisa.com.br, WhatsApp Gisa: (67) 99980-0698 ou aplicativo: Energisa On.

O coordenador comercial da Energisa MS, Jonas Ortiz, enfatizou que a distribuidora busca oferecer alternativas para que os clientes regularizem seus débitos e evitem medidas como a suspensão do fornecimento. “Essa parceria com o TJMS permite um atendimento ainda mais próximo, com condições que fazem a diferença”, afirmou.



A parceria entre o TJMS e a Energisa está faz parte do compromissos da atual administração do presidente do Tribunal, Des. Dorival Renato Pavan, que tem priorizado a ampliação do acesso à Justiça e o fortalecimento dos métodos consensuais de solução de conflitos.

Além disso, a atuação do Nupemec, sob coordenação-geral do Des. José Ale Ahmad Netto, em iniciativas como essa reforça o papel do Judiciário como agente de transformação social, contribuindo para a pacificação de demandas e para a promoção de cidadania, especialmente entre as populações em situação de vulnerabilidade.

