Prazo para regularizar título de eleitor entra na reta final e termina dia 06

Horário de atendimento no feriado da próxima sexta-feira (1° de maio), bem como nos dias 2 e 3 de maio (sábado e domingo), será realizado entre 08h e 13h, - Reprodução/Divulgação/TRE-MS

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Em reta final, o prazo antes do fechamento do cadastro eleitoral segue aberto até o dia 06 de maio, com os eleitores tendo agora exatamente uma semana para correr atrás da regularização em busca de participar das Eleições Gerais de 2026.

De olho justamente no curto prazo restante para quem ainda precisa entrar dia com a Justiça Eleitoral, desde o início desta semana os atendimentos em todo o Mato Grosso do Sul estão sendo feitos das 8h às 18h, horário esse que, vale lembrar, já estava sendo executado na Capital.

Campo Grande, inclusive, trouxe o atendimento dos serviços da Justiça Eleitoral local para o "Antigo Fórum Estadual", desde o último dia 06, o atual Memorial da Cultural que fica localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, número 559, na região central, "coração" da Cidade Morena.

Às vésperas do Dia do Trabalhador, cabe explicar que o horário de atendimento no feriado da próxima sexta-feira (1° de maio), bem como nos dias 2 e 3 de maio (sábado e domingo), será realizado entre 08h e 13h, tanto na Capital como nos cartórios eleitorais do interior do Estado.

Fique atento

Em cidades do interior do Mato Grosso do Sul como Dourados, Ivinhema e Coxim, também é possível realizar o agendamento prévio através do site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) - CLICANDO AQUI -, o que vale destacar que não é obrigatório para garantir atendimento, porém recomendado para garantir mais comodidade e reduzir o tempo de espera.

Ficam disponíveis os agendamentos prévios para os seguintes municípios:

18ª Zona Eleitoral – Dourados (Dourados e Douradina)

Dourados (Dourados e Douradina) 43ª Zona Eleitoral – Dourados (Dourados, Laguna Carapã e Itaporã)

Dourados (Dourados, Laguna Carapã e Itaporã) 27ª Zona Eleitoral – Ivinhema (Ivinhema, Novo Horizonte do Sul e Angélica)

Ivinhema (Ivinhema, Novo Horizonte do Sul e Angélica) 12ª Zona Eleitoral – Coxim

Nos pontos da Justiça Eleitoral espalhados pelo Mato Grosso do Sul, a população terá acesso a serviços como:

Alteração de local de votação, Atualização de dados cadastrais, Cadastro biométrico, Primeiro título (alistamento eleitoral), Transferência de domicílio eleitoral,

Essa regularização, vale lembrar, é necessária para que o eleitor vote nas eleições gerais de 2026 a serem realizadas em outubro, com a situação eleitoral de cada um podendo ser consultada através do canal de autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (CLICANDO AQUI), através do preenchimento de dados.

Através da aba Zonas Eleitorais do TRE-MS (CLICANDO AQUI), é possível também conferir os endereços de cada fórum eleitoral espalhado pelo interior do Mato Grosso do Sul, já que o horário de expediente seguirá o mesmo para todas as unidades.

Eleições 2026

Considerada a "festa da democracia", as eleições gerais de 2026 estão marcadas para acontecerem comumente no primeiro domingo de outubro (04), com a possibilidade de segundo turno agendada para o dia 25 do mês em questão, com cerca de três semanas corridas entre uma data e outra.

Em 2026 a popular urna eletrônica completa 30 anos desde sua adoção, o que é considerado uma "maturidade e plenitude" do sistema eleitoral brasileiro. Com sua estreia datando das eleições municipais de 1996, a população sentiu com o passar dos anos a maior celeridade na própria apuração dos votos.

Em outras palavras, o processo que antes levava dias, foi reduzido para apenas algumas horas de apuração, que transformou-se em sinônimo de eficiência, segurança e sigilo na hora de escolher um representante.

Mais de 155 milhões de brasileiros devem ir às urnas neste ano, com Mato Grosso do Sul tendo um total de 1.968.065 de pessoas classificadas como "eleitorado apto", conforme painel elaborado pela Justiça Eleitoral.

Desse total, pelo menos 1.692.937 tratam-se de eleitorado com biometria, o que por sua vez representa um cadastramento biométrico de pelo menos 86% da população sul-mato-grossense apta a votar.

Neste ano, cabe lembrar, o brasileiro retorna às urnas eletrônicas (que inclusive completam 30 anos de história em 2026) para escolha de representantes dos seguintes cargos:

Deputado federal,

Deputado estadual,

Dois senadores,

Governador e

Presidente da República

Dos cargos em disputa neste ano eleitoral, cabe lembrar que, enquanto deputados são eleitos por um sistema proporcional, os senadores, governadores e presidente são escolhidos em eleições majoritárias.

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