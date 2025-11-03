Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

estragos

Parque das Nações Indígenas está fechado nesta segunda devido ao temporal

Equipes da Energisa e Imasul estão no local para realizar a limpeza remover galhos, folhas e fiação elétrica caídos no chão

Naiara Camargo

Naiara Camargo

03/11/2025 - 07h50
Parque das Nações Indígenas está fechado nesta segunda-feira (3) devido aos temporais ocorridos no domingo (2).

O local foi interditado temporariamente porque árvores e fios de energia estão caídos nas dependências do parque, o que causa risco à vida.

Equipes da Energisa e Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) estão no local para realizar a limpeza remover galhos, folhas e fiação elétrica caídos no chão.

A expectativa é que o parque reabra normalmente à população nesta terça-feira (4). O Imasul emitiu nota à imprensa notificando o fechamento temporário. Veja na íntegra:

“O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) comunica a toda a população que, em virtude das condições climáticas ocorridas neste domingo (02), que resultaram na queda de árvores e fios de energia, o Parque das Nações Indígenas permanecerá fechado nesta segunda-feira (03). Equipes do Imasul estarão no local durante todo o dia realizando serviços de limpeza, retirada de galhos e manutenção das áreas afetadas, a fim de garantir a segurança dos visitantes e o pleno funcionamento do espaço público. Contamos com a compreensão de todos e informaremos assim que o Parque for reaberto à visitação”.

TEMPORAIS

Fortes temporais atingiram, neste domingo (2), todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas, ventos, céu nublado, tempo instável e clima úmido marcaram a tarde e noite do Dia de Finados.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, 36,8 milímetros foram registrados em Campo Grande.

A chuva forte causou diversos estragos pela cidade:

  • Inundou ruas e avenidas
  • Lama, terra, pedra e galhos espalhados pelas ruas e avenidas
  • Abriu vários buracos em diversos bairros de Campo Grande
  • Derrubou várias árvores em diversos bairros de Campo Grande
  • Pane em semáforos e, consequentemente, caos no trânsito
  • Queda de estrutura de hamburgueria
  • Queda de energia
  • Queda de postes em muros e telhados de residências

Em janeiro de 2025, o Parque das Nações permaneceu fechado por uma semana, no período da noite (a partir das 18h), devido à falta de energia. O local, que funciona das 6h às 21h, fechava às 18h naquela época.

consciência negra

Afinal de contas 20 de novembro é feriado: entenda

A Jornada de uma data histórica rumo ao calendário nacional

03/11/2025 10h15

Denis Felipe

Por anos, a chegada de novembro trazia consigo uma dúvida recorrente, um misto de esperança e incerteza no calendário de milhões de brasileiros: afinal, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, era feriado ou não? A resposta, que antes dependia de um complexo mosaico de leis estaduais e municipais, finalmente se tornou uníssona.

A partir de 2024, o 20 de novembro é, inequivocamente, um feriado nacional em todo o território brasileiro.

A mudança, consolidada pela Lei nº 14.759/23, sancionada em dezembro de 2023, encerra um longo debate e eleva a data a um patamar de reconhecimento e celebração obrigatória em todos os 5.570 municípios do país.

O Fim da incerteza: de ponto facultativo a feriado nacional

A história do 20 de novembro no calendário oficial é uma narrativa de luta e reconhecimento gradual. A data, escolhida em homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilombo dos Palmares e um dos maiores símbolos da resistência negra à escravidão, foi formalizada como Dia Nacional da Consciência Negra em 2003, pela Lei nº 10.639.

No entanto, por quase duas décadas, a lei federal apenas instituía a data comemorativa, sem torná-la um feriado obrigatório. Isso criava uma disparidade regional notável:

 

Essa fragmentação gerava confusão e, mais importante, diminuía o impacto nacional da celebração. A transformação em feriado nacional, portanto, não é apenas uma questão de folga no calendário, mas um ato de reparação histórica e de reforço da importância da luta antirracista.

O significado além da folga

O feriado de 20 de novembro é um convite à reflexão profunda sobre a história do Brasil e o papel da população negra na construção da nação.

A escolha da data, em contraposição ao 13 de maio (Dia da Abolição da Escravatura), que é frequentemente criticado por celebrar uma abolição "de cima para baixo" e incompleta, simboliza a valorização da resistência e do protagonismo negro.

Zumbi dos Palmares, ao lutar pela liberdade e pela organização social autônoma no Quilombo dos Palmares, representa a capacidade de autogestão e a resiliência de um povo.

Ao se tornar feriado nacional, o 20 de novembro ganha a força de um marco que exige que toda a sociedade brasileira pause para:


"Reforçar em todo o país a luta contra o racismo e a necessidade de políticas públicas que garantam a igualdade racial e o pleno desenvolvimento da população negra."

O feriado é, assim, um momento de celebração da cultura, da história e das conquistas da população negra, mas também um lembrete solene dos desafios persistentes do racismo estrutural no país.

O Novo cenário

Com a Lei nº 14.759/23 em vigor, a dúvida sobre o feriado de 20 de novembro está resolvida. Não é mais necessário consultar o calendário estadual ou municipal. O dia está ao lado de datas como 7 de Setembro e 15 de Novembro, consolidando-se como um dos pilares cívicos do Brasil.

Para o cidadão, a certeza do feriado significa a oportunidade de participar de eventos, debates e manifestações culturais que marcam a data.

Para as empresas, significa a obrigatoriedade de seguir as regras trabalhistas de feriados nacionais, como o pagamento de horas extras com adicional de 100% ou a concessão de folga compensatória, caso haja convocação para o trabalho.

O 20 de novembro deixou de ser uma questão local para se tornar uma pauta nacional e inadiável. É a história, finalmente, sendo escrita com o reconhecimento que a luta de Zumbi e de milhões de outros brasileiros merece.

DIA SEGUINTE

Campo-grandense sofre 16 horas sem luz após temporal

Chuva pegou pessoas físicas e jurídicas de surpresa e deixou rastro de prejuízos e estragos pela Capital

03/11/2025 10h00

Família calcula que chuva tenha deixado um prejuízo aproximado de R$10 mil

Família calcula que chuva tenha deixado um prejuízo aproximado de R$10 mil Marcelo Victor/Correio do Estado

Em Campo Grande o temporal do último domingo deixou um rastro de destruição e prejuízos, inclusive com moradores relatando a falta de energia até a manhã de hoje (03), cerca de 16 horas após a passagem da chuva pela Capital. 

Ainda que houvesse alerta vigente de tempestade para Campo Grande durante o fim de semana, em menos de uma hora - como bem acompanhou o Correio do Estado - o temporal teve força suficiente para derrubar árvores e até o telhado de uma lanchonete localizada na famosa Avenida Bom Pastor na Capital, além de outros empreendimentos que também foram pegos de surpresa. 

Neiva Silva Lopes, de 61 anos, é empresária e dona de um trailer nos Altos da Afonso Pena e estava em pleno atendimento quando foi surpreendida pela chegada do temporal, chuva essa tão forte que foi capaz de arrastar sua tenda para longe. 

Dona do "Central Lanches", ela conta que ficou sem energia desde às 16h de domingo (02) e calcula que seu prejuízo deve girar aproximadamente entre dez mil reais, já que além da tenda várias cadeiras ficaram destruídas, assim como o "quebra-sol" do local. 

"Estávamos aqui na hora da chuva, estava cheio de cliente e foi desesperador, o tempo fechou muito rápido", relembra ela, que só viu o fornecimento da luz elétrica ser restabelecido por volta de 08h de hoje (03), já que ainda perto do anoitecer vários bairros da Capital já não tinham mais luz. 

É o que revela a moradora do Jardim Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado nos fundos do bairro Rita Vieira, bem próximo do Itamaracá, que ficou sem luz desde às 18h de ontem (03).

"Ontem cheguei em casa 18h já não tinha energia. A Energisa apenas me disse que as equipes já estão na rua, mas não é na minha", revelou com tristeza  Stephanie Ribas. 

Após reparos, a energia voltou apenas hoje (03), por volta das 10h30.

Reflexos e estragos

Na manhã desta segunda-feira (03) a concessionária Energisa emitiu um boletim avisando que até às 09h de hoje o fornecimento de energia já havia sido restabelecido para 80% dos clientes. 

Conforme a Energisa em nota, como alguns locais registraram inclusive queda de granizo neste final de semana, a severidade climática foi responsável por provocar danos na rede elétrica que resultaram na interrupção parcial para alguns bairros, mas que imediatamente as equipes foram acionadas e seguem nas ruas nesta segunda-feira.  

Na Rua Filomena Segundo Nascimento, que fica na região do Jardim Monumento, por exemplo, cerca de três postes de energia foram arrancados e um quarto ficou entortado, com um desses equipamentos inclusive atingindo o muro de uma residência local.

Filha da proprietária, Kamila Camargo conversou com a equipe do Correio do Estado na manhã de hoje (03) e disse que, apesar de relatar o problema à concessionária ainda ontem (02), a primeira equipe da Energisa só apareceu nesta segunda-feira e num primeiro momento ainda não foi para resolver o problema. 

"Chegaram aqui agora, só vieram olhar e foram embora, e eles não deram previsão de quando que vai voltar. Disse que tem urgência mas que não sabe quanto tempo vai levar", explicou. 

Segundo Kamila, ela relatou no domingo que o poste havia caído dentro da casa de sua mãe, retornando a solicitação à concessionária por volta de 07h30 de hoje (03), mas sem que o problema fosse, de fato, resolvido, apenas com equipes fotografando a situação. 

"Falaram que tem que esperar a equipe vir para poder retirar, foi isso. Acho que minha mãe vai gastar uns R$10 mil para arrumar, porque foi a parede inteira, o que comprometeu também o portão que não quer mais abrir porque comprometeu a coluna e só não caiu no carro porque o outro pilar ali é de ferro. E o poste é uma porcaria, porque caiu bem na raiz, é como se alguém tivesse batido na ponta dele", diz. 

Também na região do Shopping Norte Sul Plaza a chuva e ventos foram suficientemente fortes para arrancar árvores do chão, como no caso da espécime que estava plantada do lado de dentro mas caiu sobre o muro do local, bloqueando inclusive parte da rua lateral, que foi liberada por volta de 09h40 desta segunda-feira. 

A Energisa afirma que suas equipes seguem trabalhando de forma ininterrupta para atender todas as ocorrências e, caso os clientes precisem, os contatos podem ser feitos através do Aplicativo Energisa On, disponível para iPhone e Aparelhos Android; no site energisa.com.br; WhatsApp Gisa (67) 99980-0698 ou no telefone 0800 722 7272. 

Chuva em números

Com Campo Grande sendo destaque entre as chuvas que atingiram também várias cidades do centro-sul de MS, o domingo já amanheceu chuvoso em algumas partes do Estado, como os 21,4 milímetros anotados em Dourados até antes das nove horas da manhã de domingo, dia em pontos da Capital chegaram perto de anotar 37 mm.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, até antes do fim da tarde de domingo municípios como Amambai já haviam anotado 35,8 milímetros de chuva, enquanto Dourados já acumulava 31,4mm de chuva e ventos que chegavam a 50 km/h. 

Na Capital, alguns locais registraram um volume menor de chuva, como observado no Jardim Panamá (4,0 mm); no Santa Luzia (11,6 mm) e na Vila Progresso (14,22 mm). 

Entretanto, segundo informações do meteorologista, a região do Shopping Campo Grande e Carandá Bosque acabou concentrando um acumulado muito maior que as demais réguas na Capital, já que esse ponto em questão chegou a anotar 36,8mm até às 22h de ontem. 

Tudo isso elevou a média de chuva da Capital para 23,4mm, pouco mais do que Bandeirantes e pelo menos 11 milímetros de chuva abaixo dos 34,4 que caíram sobre Ribas do Rio Pardo ontem (02). 

 

