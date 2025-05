Pastor evangélico ganha cachê três vezes maior que católico; valor surpreende

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O final de semana movimentou a comunidade cristã em dois municípios do Estado, com eventos que reuniram fiéis católicos e evangélicos, marcados por diferenças significativas nos valores pagos às atrações.

Entre as celebrações católicas, a 93ª Festa de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de Rio Verde, contou com apresentação musical de Gerson Douglas e banda, com cachê modesto de R$ 15 mil.

Outro município que celebrou sua padroeira foi Nioaque, em homenagem a Santa Rita de Cássia. Mesmo com dois dias de comemoração, que incluíram artistas como Alma Serrana e a dupla Patrícia & Adriana, cada apresentação custou R$ 25 mil.

Marcha para Jesus



Distante aproximadamente 180 quilômetros, o município de Caarapó realizou, no sábado (24), a Marcha para Jesus, que contou com show do pastor Theo Rubia, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Presidente Prudente.

Em conversa com o Correio do Estado, a prefeita Lurdes Portugal (PL) afirmou que o evento reuniu cerca de 4 mil pessoas e destacou que a Marcha para Jesus ocorreu após um intervalo de 15 anos.

Os fiéis caminharam do Ginásio de Esportes até o Estádio do Carecão. A prefeita explicou que a cidade ficou em êxtase com o evento, que foi encerrado com o show do pastor Theo Rubia. Pela apresentação de 1h30, o artista recebeu R$ 90 mil de cachê.

“Foi um evento muito lindo na nossa cidade, movimentou toda a cidade. Foi um momento muito especial, onde vimos todas as famílias participando. A juventude, eu acho, representava mais de cinquenta por cento do público. Paramos em frente ao hospital e fizemos uma oração, depois na prefeitura e em todo o comércio. E por fim, encerramos com um grande show. Foi maravilhoso, a cidade inteira está meio em êxtase pelo evento”, disse a prefeita Lurdes.

Segundo dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Caarapó, conforme o Censo de 2024, é de 32.406 habitantes.

Reprodução Redes Sociais / Show em Caarapó

Em entrevista ao Departamento de Cultura Municipal de Caarapó, o pastor Theo Rubia, que teve dificuldade para pronunciar o nome da cidade, afirmou que a Marcha para Jesus, após 15 anos, vai entrar para a história.

Ele garantiu que entregaria toda a voz e energia em uma noite “cheia de unção”, finalizando com a expressão “para cima”. Em vídeo publicado no Instagram oficial do município, Theo declarou:

“A Bíblia fala que a terra está clamando pela manifestação dos filhos de Deus.”

Assista ao vídeo

