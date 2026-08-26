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Patinetes elétricos mudam mobilidade em Campo Grande

Novo modal já circula em bairros centrais e ganha espaço como alternativa prática e acessível para pequenos deslocamentos, refletindo a transformação urbana

Evelyn Thamaris 

Evelyn Thamaris 

26/08/2026 - 08h00
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Uma alternativa que até pouco tempo parecia distante da rotina dos campo-grandenses já ocupa as ruas da Capital. Os patinetes elétricos compartilhados chegaram a Campo Grande como uma opção para pequenos deslocamentos e, em poucos meses, passaram de novidade a ferramenta para quem busca ganhar tempo no trajeto pela cidade.

A chegada do novo modal acompanha uma transformação maior, uma cidade que cresceu, ampliou seus deslocamentos e passou a incorporar soluções mais simples para problemas cotidianos de mobilidade. 

Desde julho, 400 patinetes elétricos da JET circulam em uma área inicial que reúne o Centro, o Jardim dos Estados, a Vila do Polonês e trechos do Parque Ecológico do Sóter. O serviço começou em fase experimental, acompanhado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), justamente para que a cidade avalie como o novo modelo de transporte se encaixa na rotina dos moradores.

A proposta, simples, consiste em encontrar um patinete pelo aplicativo, liberar o equipamento e percorrer pequenos trajetos sem precisar tirar um carro da garagem ou recorrer a outro meio de transporte. O desbloqueio parte de R$ 0,99, com tarifa a partir de R$ 0,39 por minuto. Os equipamentos têm GPS, identificação e velocidade máxima de 20 km/h.

A novidade chegou a uma cidade que também aumentou de tamanho. Campo Grande tinha 898,1 mil habitantes, conforme o Censo 2022, e a estimativa mais recente do IBGE apontou 962,9 mil moradores em 2025. A Capital também ocupa uma área de mais de 8 mil quilômetros quadrados.

Mais gente, mais deslocamentos e uma rotina urbana que abre espaço para soluções pensadas para distâncias que não exigem necessariamente um carro. É nesse intervalo entre sair de um ponto e chegar a outro que a micromobilidade encontrou o seu espaço.

PASSEIO AO TRABALHO 

Para João Vitor de Almeida, de 25 anos, militar, o primeiro contato com o patinete teve mais cara de curiosidade. Ele utilizou o equipamento para passear pela Avenida Afonso Pena, próximo ao Parque das Nações Indígenas. “Me senti na Avenida Paulista. Já tinha andado em modelo igual em São Paulo e tinha até comentado como seria funcional ter esse tipo de meio de transporte aqui em Campo Grande”, contou o jovem.

Já para Fernanda Maria de Souza Costa, de 30 anos, vendedora de uma loja de decoração, o patinete deixou de ser novidade e passou a fazer parte da rotina. Ela utiliza o veículo com frequência no trajeto entre o trabalho e a academia.

“Já tinha visto mas nunca tinha andado em um. Resolvi experimentar em um dia que estava atrasada e superfuncionou. Praticidade e preço acessível”, relatou Fernanda.

São experiências diferentes para o mesmo equipamento: para um, uma forma de conhecer a novidade, para outro, uma ferramenta para ganhar minutos no dia.

E talvez seja justamente aí que esteja a principal mudança provocada pela chamada micromobilidade, não necessariamente substituir carros, motos ou ônibus, mas criar mais uma opção para as pequenas distâncias.

FROTA NO BRASIL

Campo Grande é a 50ª cidade brasileira a receber a operação da JET, segundo informações divulgadas pela empresa. A companhia chegou à Capital com atuação em 15 estados, já tendo ultrapassou 50 cidades no País.

A expansão mostra que a ideia deixou de ser novidade restrita a grandes centros. A empresa opera também em cidades como São Paulo, Salvador, Fortaleza, Aracaju e Brasília, além de municípios turísticos como Guarujá, onde a operação alcançou 500 mil viagens em um ano.

No Brasil, a JET informa ter mais de 7 milhões de usuários cadastrados e mais de 25 milhões de viagens.
Em Campo Grande, porém, o desafio é adaptar a solução à realidade local. A operação ainda é experimental, e a Agetran acompanha demanda, circulação e uso para avaliar os próximos passos da regulamentação.

A prefeitura reconhece que a cidade precisa entender como o novo meio de transporte vai conviver com pedestres, ciclistas e demais veículos. A experiência também ocorre em uma Capital que tem 135 km de ciclovias, estrutura que faz parte do caminho para ampliar as alternativas de deslocamento.

CIDADE QUE MUDA 

O patinete é pequeno. A transformação que ele representa, nem tanto. Campo Grande cresce e ganha novos bairros a cada dia. A população aumentou e a cidade passou a incorporar tecnologias que há alguns anos pareciam distantes da realidade local. Uma dessas mudanças é o patinete: uma solução simples para um problema complexo, a mobilidade urbana: chegar mais rápido gastando menos e sem precisar recorrer sempre aos mesmos meios de transporte.

O movimento também acontece em um estado onde as motocicletas ocupam espaço cada vez maior na mobilidade. Dados do Detran-MS mostram que Campo Grande já tinha mais de 370 mil motocicletas registradas em 2025, enquanto somente até julho daquele ano foram contabilizados 2.324 sinistros envolvendo esse tipo de veículo.

Nesse cenário, cada nova alternativa de deslocamento ajuda a ampliar a discussão sobre como a Capital quer circular nas próximas décadas.

Aos 127 anos, Campo Grande continua fazendo o que toda cidade viva faz: testa, adapta e incorpora pequenas soluções para resolver problemas do dia a dia. E, agora, algumas dessas soluções cabem em duas rodas e podem ser encontradas na calçada, pelo celular.

Patinetes chegaram recentemente, mas estão por todos os lados Patinetes chegaram recentemente, mas estão por todos os lados (Foto: Paulo Ribas)

Investigação

PF põe Campo Grande na rota do escândalo do Banco Master

Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande e gabinete da vice-prefeita ontem foram alvo de operação em função da aplicação de R$ 1,2 milhão feita em abril de 2024

26/08/2026 08h05

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Equipes da PF durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na SAS

Equipes da PF durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na SAS Foto: Reprodução

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A Polícia Federal (PF) colocou Campo Grande na rota de operações envolvendo os investimentos feitos no Banco Master mais de dois anos depois de o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) ter aplicado R$ 1,2 milhão nas Letras Financeiras do banco privado, que foi liquidado pelo Banco Central (BC) em novembro do ano passado.

Ontem, agentes da PF cumpriram seis mandados de busca e apreensão na Capital, incluindo a sede do IMPCG e o gabinete da vice-prefeita, Camila Nascimento, na Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS). O Correio do Estado apurou que, além do gabinete, os policiais federais estiveram na residência de Camila e levaram seu celular e documentos.

Camila foi diretora-presidente do IMPCG de agosto de 2017 a março de 2024, quando saiu para integrar a chapa de Adriane Lopes (PP) nas eleições municipais.

Vale lembrar que, há três meses, a PF deflagrou as Operações Zehirut e Charitzut, que tiveram por alvo Fátima do Sul e Angélica por aplicações, somadas, da ordem de R$ 10 milhões nas Letras Financeiras do Banco Master. Agora, pelo mesmo motivo, Campo Grande também está no radar da corporação.

“O relatório apontou possíveis irregularidades no processo decisório que resultou no investimento de R$ 1,2 milhão pelo IMPCG em Letras Financeiras emitidas por banco privado. Há indícios de que servidores envolvidos no processo decisório, mediante ações ou omissões, teriam deixado de observar os procedimentos técnicos e administrativos aplicáveis, expondo o patrimônio do RPPS [Regime Próprio de Previdência Social] municipal a riscos”, disse a PF em nota.

Em comunicado, a prefeitura afirmou que foi uma das primeiras cidades do Brasil a garantir o ressarcimento de valores aplicados na instituição financeira investigada, o que teria evitado prejuízo aos cofres públicos.

A administração municipal declarou também que, na época da liquidação, o IMPCG ajuizou ação de compensação de créditos, com pedido de tutela provisória de urgência, na 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, em que obteve decisão favorável, com determinação de depósito judicial do valor aplicado devidamente atualizado.

Na decisão, também teria sido determinado que a instituição financeira se abstivesse de realizar cobranças, promover negativações ou adotar quaisquer medidas constritivas relativas a contratos de empréstimo consignado.

Em conversa com a reportagem, Marcos Tabosa, atual diretor-presidente do IMPCG, disse que o instituto já conseguiu recuperar o dinheiro investido, via processo judicial, mas que ainda não foi depositado no caixa em razão de uma fila de credores que estão na mesma situação da previdência campo-grandense, o que ele acredita ser resolvido até o fim de 2027.

“A gente vai tentar mostrar para eles [empresa responsável pela liquidação do Master] que o nosso dinheiro já está resguardado, está em uma conta judicial, ou seja, não tem por que não autorizar o Judiciário a transferir o dinheiro para a conta do instituto. É esse trabalho de convencimento que nós vamos fazer”, afirmou.

Considerando os juros e a correção monetária, Tabosa prevê que o dinheiro que será depositado seja superior a R$ 1,5 milhão, portanto, 25% a mais do que o investido no título de renda fixa emitido pelo Banco Master há quase dois anos e meio.

Histórico

À frente do instituto, Camila chegou a anunciar a aplicação de R$ 3,7 milhões no Master, mas somente
R$ 1,2 milhão foi efetivamente aplicado. Na ocasião, sindicalistas foram contrários ao investimento da prefeitura, utilizando o argumento de que as aplicações financeiras eram arriscadas, uma vez que o Master era novo e não havia garantias de que a instituição seria capaz de devolver à prefeitura o valor investido.

Durante seu lançamento como vice de Adriane, Camila foi questionada pela equipe do Correio do Estado sobre o risco das aplicações, quando afirmou que todo seu trabalho em vida pública foi legal.

“Meu lema é legalidade, responsabilidade e transparência, e não será diferente nessa posição que me encontro agora. Quem falou isso desconhece todo processo que foi realizado ali dentro. Antes de falar, precisa conhecer. O IMPCG sempre esteve de portas abertas. As atas estão todas à disposição, a contabilidade está toda à disposição. Não tenho receio nenhum e estou à disposição para responder suas dúvidas”, declarou Camila na ocasião.

Após as aplicações, a Prefeitura de Campo Grande habilitou o banco de Daniel Vorcaro a conceder empréstimos consignados aos servidores por meio de cartão de crédito. A taxa mensal de juros era da ordem de 4,5%, enquanto em bancos tradicionais a taxa máxima dos consignados é de 1,7%.

Depois do investimento, servidores públicos do Município passaram a ser bombardeados com ofertas de empréstimos consignados e cartões de crédito do chamado Credcesta, oferecido pelo Master. Em outras palavras, o Banco Master, primeiro, teria feito caixa com o dinheiro dos servidores e, logo em seguida, ofertou o dinheiro.

A situação piorou em novembro do ano passado, quando o BC decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, após a descoberta de um rombo financeiro bilionário estimado em mais de R$ 50 bilhões, fraudes em balanços e emissão de títulos sem lastro. Daniel Vorcaro, dono do banco, está preso preventivamente desde março.

O colapso do Master provocou perdas aos fundos de pensão dos servidores municipais em pelo menos cinco prefeituras em Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, Fátima do Sul e Angélica. São Gabriel do Oeste e Jateí são outros dois municípios do Estado que também fizeram aplicações no Banco Master, somando R$ 5,5 milhões.

* Saiba 

Ao todo, a Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão na manhã de ontem em Campo Grande. 

A PF investiga a captação de recursos de fundos de previdência de todo o Brasil pelo Banco Master. A Capital é uma das cidades que investiu milhões de reais na instituição liquidada pelo Banco Central em 2025. 

CAPITAL

Desfile cívico-militar é cancelado no aniversário de Campo Grande

Prefeitura anunciou que o evento teve que ser cancelado por causa da forte chuva, que começou de madrugada na Capital

26/08/2026 07h45

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Apesar da chuva que começou ainda durante a noite, parte das arquibancadas instaladas na região central de Campo Grande estava tomada no começo da manhã

Apesar da chuva que começou ainda durante a noite, parte das arquibancadas instaladas na região central de Campo Grande estava tomada no começo da manhã

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A Prefeitura de Campo Grande anunciou, em sua rede social, que o desfile cívico-militar em homenagem aos 127 anos da cidade está cancelado "devido à forte chuva". O evento estava marcado para começar às 8h, desta quarta-feira (26), e teria cerca de 60 instituições desfilando pela rua 13 de Maio. As chuvas começaram às 2h da madrugada na Capital e, até o momento, segue de forma mais leve. 

Apesar do cancelamento do desfile, a Prefeitura começou a distribuir o bolo de aniversário, que mede 32 metros às 8h30. A estrutura do doce está montada entre as ruas Calógeras e Treze de Maio. 

Apesar da chuva que começou ainda durante a noite, parte das arquibancadas instaladas na região central de Campo Grande estava tomada no começo da manhã

Story foi postado por volta das 7h30 desta quarta-feira

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até por volta das 7h30, Campo Grande registrou 13,6 mm na região da saída do município, em direção à BR-262, sentido Corumbá. Já na saída para São Paulo, foram registrados 10 mm de precipitação.

Por conta do cancelamento, vias que estavam com o tráfego restrito na região central da cidades começaram a ser liberadas assim que a administração decidiu cancelar o evendo. A interdição segue somente no cruzamento da avenida Afonso Pena com a Calógeras, região onde deve ocorrer a distribuição do bolo de 800 quilos.

Depois de dias marcados pelo tempo seco, Campo Grande volta a ficar sob alerta para tempestades. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil emitiu nesta segunda-feira (24) um novo comunicado para a possibilidade de chuva forte e ventos intensos na Capital entre a noite de terça-feira (25) e quarta-feira (26).

O aviso amarelo do Inmet começou às 23h de terça (25) e permanece válido até as 22h59 de quarta-feira.

Durante o período, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros, além de ventos intensos. Os termômetros devem variar entre 19°C e 30°C ao longo do dia.

 

 

 

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