Somente no ano passado foram ajuizadas em torno de 2,3 mil ações judiciais contra a financeira Crefisa, patrocinadora do Palmeiras

O tão sonhado título de campeão mundial a Crefisa ainda não conseguiu propiciar ao Palmeiras. Em Mato Grosso do Sul, porém, o patrocinador master do Verdão conquistou para si mesma um título que certamente não é motivo de orgulho. A empresa de crédito é, disparado, a campeã no aumento do número de ações judiciais movidas por seus clientes aqui no Estado.

Dados da 21ª edição do relatório “Justiça em Números”, divulgados na última terça-feira (28) pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que a Crefisa era alvo de 4.127 ações judiciais no Estado até 31 e janeiro de 2024.

Desse total, 2.361 deram entrada somente no último ano em diferentes comarcas de Mato Grosso do Sul. Isso significa uma média de dez novos processos por dia útil questionando, principalmente, a taxa de juros aplicada pela financeira.

O montante é 133,69% maior que um ano antes e por isso a financeira é campeão em crescimento de processos no judiciário estadual. O levantamento do CNJ leva em consideração somente os 20 maiores litigantes, sejam eles alvos ou autores das ações judiciais.

Em segundo lugar neste ranking de maior crescimento aparece o Ministério Público Estadual, que apresentou crescimento de 24,6% no número de ações em que é alvo.

FONTE: Conselho Nacional de Justiça

Levando em consideração o total de ações judiciais pendentes na Justiça Estadual, a Crefisa está em décimo primeiro lugar, com apenas 0,39% dos casos. Mas, se forem levados em consideração somente as ações do último ano, sobe para oitavo lugar e passa a representar 0,96% do total de casos.

Os três primeiros lugares tanto nas novas ações quanto nas antigas cabem ao Estado de Mato Grosso do Sul, ao INSS e à prefeitura de Campo Grande. Ou seja, é o poder público que mais dá trabalho ao Judiciário, que por sua vez também é um serviço público.

E no setor financeiro, não é só o patrocinador do Palmeiras que é alvo de questionamentos na Justiça. Depois do serviço público, é justamento o setor bancário o principal “inimigo” dos sul-mato-grossenses.

Entre os 20 maiores litigantes listados no relatório do CNJ, pelo menos oito são bancos ou financeiras. O setor de bancos é alvo de quase 86 mil ações no Estado, ocupando o segundo lugar e ficando atrás somente do serviço público, que é alvo de quase 163 mil ações. Em terceiro lugar neste ranking está o serviço de oficinas de carros e motos, com mais de 22,4 mil ações.

Por conta da grande quantidade de processos, Campo Grande tem até mesmo duas Varas exclusivas para o setor bancário. Nelas, a Crefisa é o principal alvo. Ela é responsável por cerca de 30% das novas ações e por 18% do total de processos em tramitação. Para efeito de comparação, o segundo lugar, o Banco do Brasil, é responsável por cerca de 3% dos casos.

A Crefisa, que desde 2015 injeta mais de R$ 100 milhões anualmente no Palmeiras e que somente por conta disso ganhou popularidade e milhões de clientes, não fazia parte da lista dos 20 maiores litigantes do Estado até 2022, mas a enxurrada de ações no ano passado fez com que adquirisse esse status.