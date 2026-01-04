Peão morre dias após novilha o arremessar contra árvore em fazenda

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol) - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um peão de 59 anos morreu após ser atacado por uma novilha e arremessado contra uma árvore, em uma fazenda em Água Clara. O caso aconteceu em dezembro de 2025, mas a vítima faleceu nesse sábado (3), após ficar quatro dias internado na Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, no dia do acidente, o homem estava manejando gado a cavalo, quando uma novilha brava investiu contra ele, fazendo-o cair do cavalo. Na sequência, em nova investida, ele foi arremessado contra a árvore.

De imediato, o homem sentiu fortes dores torácicas e voltou para casa, acreditando se tratar de uma fratura na costela e, como já havia acontecido antes, afirmou para colegas que se recuperaria sem ajuda médica.

No entanto, quatro dias após a queda, o peão passou a sentir fortes dores e procurou atendimento médico em Água Clara, sendo encaminhado para o Hospital Auxiliadora para exames.

Os exames apontaram múltiplas fraturas de costela e foi receitado medicamentos, mas, mesmo tomando os remédios por vários dias, não houve melhora e ele foi novamente ao hospital.

Na unidade de saúde, foi atendido por outra médica, que novamente confirmou as fraturas de costelas e receitou mais um remédio, desta vez, para estômago.

O peão retornou para casa, onde teve piora no quadro e, no dia seguinte, procurou atendimento médico particular, no qual a médica solicitou transferência em vaga zero ao Hospital Municipal, em razão da gravidade do quadro.

Ao chegar no Hospital Municipal, ele foi intubado e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde chegou no dia 30 de dezembro.

Após quatro dias de internação, com o agravamento do quadro, o homem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, após tentativas de reanimação.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol) da Capital e será investigado pela Polícia Civil.