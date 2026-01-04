Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Água Clara

Peão morre dias após novilha o arremessar contra árvore em fazenda

Homem teve múltiplas fraturas na costela e chegou a ir ao hospital diversas vezes, sendo liberado com prescrição de medicamentos

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

04/01/2026 - 15h01
Um peão de 59 anos morreu após ser atacado por uma novilha e arremessado contra uma árvore, em uma fazenda em Água Clara. O caso aconteceu em dezembro de 2025, mas a vítima faleceu nesse sábado (3), após ficar quatro dias internado na Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, no dia do acidente, o homem estava manejando gado a cavalo, quando uma novilha brava investiu contra ele, fazendo-o cair do cavalo. Na sequência, em nova investida, ele foi arremessado contra a árvore.

De imediato, o homem sentiu fortes dores torácicas e voltou para casa, acreditando se tratar de uma fratura na costela e, como já havia acontecido antes, afirmou para colegas que se recuperaria sem ajuda médica.

No entanto, quatro dias após a queda, o peão passou a sentir fortes dores e procurou atendimento médico em Água Clara, sendo encaminhado para o Hospital Auxiliadora para exames.

Os exames apontaram múltiplas fraturas de costela e foi receitado medicamentos, mas, mesmo tomando os remédios por vários dias, não houve melhora e ele foi novamente ao hospital.

Na unidade de saúde, foi atendido por outra médica, que novamente confirmou as fraturas de costelas e receitou mais um remédio, desta vez, para estômago.

O peão retornou para casa, onde teve piora no quadro e, no dia seguinte, procurou atendimento médico particular, no qual a médica solicitou transferência em vaga zero ao Hospital Municipal, em razão da gravidade do quadro.

Ao chegar no Hospital Municipal, ele foi intubado e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde chegou no dia 30 de dezembro.

Após quatro dias de internação, com o agravamento do quadro, o homem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, após tentativas de reanimação.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol) da Capital e será investigado pela Polícia Civil.

Previsão

Primeiro domingo de 2026 é de calor e tempo estável em MS

A previsão indica tempo sem chuva até quinta-feira, quando podem acontecer trovoadas isoladas e chuvas intensas

04/01/2026 10h00

Previsão é de nuvens sem chuva ao longo da semana

Previsão é de nuvens sem chuva ao longo da semana FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

O primeiro domingo de 2026 começou com nuvens e sem chuva em Campo Grande. Os avisos de tempestade se encerraram no final da noite de sábado (3) e não apareceram novamente para este domingo (4) e nem para o início da semana em Mato Grosso do Sul. 

Ao longo da manhã, as nuvens se dissiparam na Capital, dando lugar ao tempo ensolarado, condição que deve se manter ao longo de todo o dia. Na madrugada, a mínima chegou a 20ºC em Campo Grande e a máxima deve chegar a 31ºC. 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva e a umidade deve chegar a 40%, índice considerado abaixo do ideal para a saúde, que é de, no mínimo, 60%, especialmente para quem passa muito tempo ao ar livre

Ao longo da semana, a tendência é de chuvas isoladas na Capital e muitas nuvens. A partir de quinta-feira (8), devem ocorrer chuvas intensas e trovoadas isoladas.

A 226 quilômetros de Campo Grande, Dourados também tem previsão de máxima alta, podendo chegar a 34ºC neste domingo. Ao longo da manhã e à tarde, as rajadas de vento devem ser moderadas e a mínima chega a 19ºC e umidade de 35%. 

A partir de segunda-feira (5), onde a mínima chega a 15ºC, a tendência é de alta nas temperaturas, na nebulosidade, com previsão de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas na quinta-feira (8). A máxima deve atingir 34ºC na terça-feira (6).

De segunda-feira (5) a quarta-feira (7), a previsão é de tempo firme na maior parte do Estado. Não são descartadas pancadas de chuva em regiões isoladas.

Ao longo da semana, as temperaturas tendem a cair nas regiões sul e Cone-Sul, com mínimas de 16ºC em Ponta Porã e Iguatemi. 

Nas demais regiões, as máximas podem atingir 34ºC em Três Lagoas e 31ºC na Capital. 

Na quinta-feira (8), voltam a aparecer nuvens carregadas, anunciando o retorno das chuvas, com novos riscos de tempestades.

As condições são esperadas devido ao aumento do calor e da umidade, aliado à aproximação de uma nova frente fria. 

As precipitações devem vir acompanhadas de ventos fortes, com rajadas podendo ultrapassar os 60 km/h, especialmente entre o período da tarde e da noite. 


 

REDE ESTADUAL DE ENSINO

SED divulga 1ª lista de designação da Matrícula Digital 2026

Estudantes designados deverão ter a efetivação da matrícula realizada nesta semana, entre os dias 05 e 09 de janeiro

04/01/2026 09h30

Estudantes deverão fazer a efetivação da matrícula durante essa semana, a partir de amanhã (05) até o dia 09 de janeiro

Estudantes deverão fazer a efetivação da matrícula durante essa semana, a partir de amanhã (05) até o dia 09 de janeiro Gerson Oliveira

Publicada neste domingo (04), a lista de designação referente a 1ª etapa do período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS). Os estudantes deverão fazer a efetivação da matrícula durante essa semana, a partir de amanhã (05) até o dia 09 de janeiro.

É possível acessar lista, ou pesquisar o nome do estudante no portal da Matrícula Digital, em que também está disponível as demais informações. No site o documento mostra o nome de cada estudante e a unidade escolar da Rede Estadual que foi designado.

Estudantes deverão fazer a efetivação da matrícula durante essa semana, a partir de amanhã (05) até o dia 09 de janeiro

A designação de acordo com as informações cedidas no preenchimento dos dados na etapa de pré-matrícula, ou seja, o município da unidade escolar selecionada para aquele aluno irá de acordo com o dado fornecido na pré-matrícula, finalizada no último dia de dezembro de 2025.

Ao ser designado à uma escola, a vaga é do aluno desde que a confirmação seja realizada. Neste período, entre 05 e 09 de janeiro, é necessário que os pais, ou responsáveis realizem o procedimento de efetivação da matrícula junto a unidade escolar.

O atendimento presencial, na capital acontece na Central de Matrículas da REE/MS, localizada na rua Joaquim Murtinho, nº 2612, no Itanhangá Park. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30, com pausa para o almoço e retorno às 13h30 às 17h30.

Para os demais municípios do Estado, aqueles que desejam atendimento presencial deverão procurar pela unidade escolar da Rede Estadual de Ensino mais próxima. Dúvidas ou problemas de acesso ao portal, o contato por telefone é no número 0800-647-0028, para telefone fixo, ou 3314-1212 com telefone celular.

No portal, a Secretaria de Estado de Educação (SED) também disponibiliza outros números para contato.

2ª etapa de pré-matrícula

Também durante essa semana, aqueles que não conseguiram a tempo ou perderam o prazo para preencher os dados dentro do tempo estimado para a primeira etapa, terão a oportunidade de realizar a pré-matrícula novamente.

A segunda etapa de período pré-matrículas da REE/MS estará aberta a partir da próxima segunda-feira (05) e ficará disponível até o dia 09 de janeiro. No mesmo endereço eletrônico, os interessados deverão acessar o portal da Matrícula Digital para garantir uma vaga em uma unidade da Rede Estadual neste ano.

A lista de designação dessa segunda etapa estará disponível ainda em janeiro, no dia 11, seguida da fase de efetivação de matrículas de 12 a 16 de janeiro.

Estudantes deverão fazer a efetivação da matrícula durante essa semana, a partir de amanhã (05) até o dia 09 de janeiro

Volta às Aulas

No site da SED é possível consultar o calendário escolar do ano letivo de 2026. O corpo docente retorna às atividades antes, para a Jornada Formativa, com início em 02 de fevereiro.

Já os estudantes retornam no dia 09 de fevereiro, para iniciar as aulas.

 

