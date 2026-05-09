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ACIDENTE FATAL

Pecuarista morre após bater em traseira de caminhão na BR-262

Devido ao impacto da colisão a frente da caminhonete foi destruída; idoso morreu na hora e ficou preso dentro do carro até a chegada do socorro

Noysle Carvalho

09/05/2026 - 11h30
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Na noite da última quinta-feira (07), uma caminhonete atingiu a traseira de um caminhão, que resultou na morte de um pecuarista de 79 anos, criador de gado bovino. O acidente aconteceu na BR-262, entre Anastácio e Dois Irmãos do Buriti.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), o 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Aquidauana foi acionado pelo Centro de Operações da corporação e atendeu a ocorrência próximo do km 439 da rodovia federal.

De acordo com a apuração da dinâmica do acidente não se sabe o porquê aconteceu, mas ambos os veículos estavam no mesmo sentido, de Anastácio para Campo Grande, e a caminhonete Toyota Hilux atingiu a traseira do caminhão.

O homem de 79 anos era de Marília (SP) e morreu ainda no local. Quando o socorro chegou o encontrou preso no carro e sem sinais vitais. A frente do veículo que conduzia ficou totalmente destruída.

O outro motorista, que conduzia o caminhão com placa de Presidente Prudente (SP) foi identificado pelas iniciais V. J. A. e tem 56 anos. Segundo as informações ele estava consciente, orientado e sem lesões físicas aparente. Além de colaborar com as autoridades e realizar todos os procedimentos, o homem também fez teste de bafômetro que deu negativo.

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Melhorias

Maior penitenciária do interior, utiliza drones para ampliar a segurança

A nova medida busca maior monitoramento de práticas ilícitas dentro da unidade prisional

09/05/2026 10h00

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A nova iniciativa busca reduzir a entrada de entorpecentes dentro da unidade prisional

A nova iniciativa busca reduzir a entrada de entorpecentes dentro da unidade prisional Divulgação/ Dourados News

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A Penitenciária Estadual de Dourados (PED) está inovando nas formas de monitoramento dos detentos da unidade. O complexo prisional do interior está adotando a estratégia de utilização de drones, para ampliar a vigilância em pontos cegos, que não são possíveis monitorar pelo solo. 

Um dos pontos pelo qual a Polícia Penal está adotando está nova estratégia, é para identificar materiais ilícitos transportados e lançados para o interior do complexo, evitando assim a entrada de entorpecentes dentro da unidade. 

Outro ponto que fez com que fosse incorporada essa nova medida, é que estava utilizando drones para fazer o transporte de materiais como aparelhos celulares, acessórios e entorpecentes. 

Em determinados casos, os objetos transportados para o interior do presídio acabam ficando presos sobre os telhados ou estruturas de proteção, e posteriormente são recuperados pelos detentos. A nova medida vem para evitar ações como essas. 

Para realizar a operação desses drones, os policiais penais estão recebendo orientações através de cursos ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). 

Focando em técnicas técnicas de pilotagem, segurança operacional, além de aplicação prática na vigilância.
 

FRIO

MS registra temperatura de um dígito pela primeira vez no ano

Ponta Porã bateu os 8,8°C na manhã deste sábado (9)

09/05/2026 09h35

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Casaco, luva, touca, cachecol e calça fazem parte do look do campo-grandense neste frio

Casaco, luva, touca, cachecol e calça fazem parte do look do campo-grandense neste frio MARCELO VICTOR

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O frio chegou com tudo, pela primeira vez no ano, em Mato Grosso do Sul.

Em pleno outono, a 43 dias do inverno, o Estado registrou a primeira temperatura de apenas um dígito do ano.

A chuva desta sexta-feira (8) abriu espaço para a chegada da primeira onda de frio de 2026.

O sábado (9) amanheceu gelado em todas as regiões do Estado, com termômetros que variam entre 8,8°C e 19,1°C.

Ponta Porã foi quem estreou a temperatura de um dígito: o município bateu os 8,8°C nas primeiras horas de hoje (9).

Confira outras temperaturas registradas na manhã deste sábado (9):

MUNICÍPIO

TEMPERATURA (°C)

Campo Grande

15,2°C

Corumbá

17,1°C

Dourados

10,2°C

Ponta Porã

8,8°C

Bonito

13,3°C

Três Lagoas

21,9°C

Sonora

19,4°C

Sete Quedas

11,5°C

Paranaíba

17,7°C

Coxim

19,3°C

Chapadão do Sul

19,1°C

Fonte: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelos de Declínio de Temperatura e Chuvas Intensas em MS.

  • Declínio de Temperatura – alerta amarelo – perigo potencial: declínio de temperatura entre 3ºC e 5ºC em 24 horas, com leve risco à saúde
  • Chuvas Intensas – alerta amarelo – perigo potencial: chuva de 20-30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h

De acordo com o Inmet, massa de ar polar atingiu o Estado na sexta-feira (8) e deve permanecer até segunda-feira (11).

A previsão é que a temperatura caia ainda mais nas próximas horas. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, o domingo (10) e segunda-feira (11) devem ser extremamente frios em Mato Grosso do Sul.

Na terça-feira (12), o tempo começa a esquentar. Na quarta-feira (13), o calor volta com tudo e os dias seguintes serão quentes e de sol.

"Frente fria vinda da região central da Argentina com características continentais estão avançando pelo Sul do país. Atrás dela vem uma massa de ar com forte declínio nas temperaturas a partir dessa noite de sábado, seguindo até a terça feira, atingindo todos os municípios do estado", explicou o meteorologista Natálio Abrahão.

ONDA DE FRIO

Onda de frio é um evento climático caracterizado por uma queda significativa na temperatura do ar, que permanece abaixo de um determinado limiar por vários dias consecutivos.

Também é caracterizada pelo arrefecimento do ar, com rápida queda de temperatura em um período de 24 horas. Esse fenômeno pode causar geada, e em alguns locais, até neve.

Normalmente, está associada à irrupção de ar muito frio causada pelo deslocamento de uma massa de ar polar ou de alta latitude para latitudes mais baixas.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira:

  • Se agasalhe
  • Beba água
  • Evite tomar banhos muito quentes
  • Continue usando protetor solar
  • Evite ambientes pouco ventilados
  • Hidrate a pele
  • Cuide da alimentação
  • Não se exponha ao tempo

 

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