Pecuarista morre após bater em traseira de caminhão na BR-262

O frio chegou com tudo, pela primeira vez no ano, em Mato Grosso do Sul.
Em pleno outono, a 43 dias do inverno, o Estado registrou a primeira temperatura de apenas um dígito do ano.
A chuva desta sexta-feira (8) abriu espaço para a chegada da primeira onda de frio de 2026.
O sábado (9) amanheceu gelado em todas as regiões do Estado, com termômetros que variam entre 8,8°C e 19,1°C.
Ponta Porã foi quem estreou a temperatura de um dígito: o município bateu os 8,8°C nas primeiras horas de hoje (9).
Confira outras temperaturas registradas na manhã deste sábado (9):
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MUNICÍPIO
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TEMPERATURA (°C)
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Campo Grande
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15,2°C
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Corumbá
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17,1°C
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Dourados
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10,2°C
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Ponta Porã
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8,8°C
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Bonito
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13,3°C
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Três Lagoas
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21,9°C
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Sonora
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19,4°C
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Sete Quedas
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11,5°C
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Paranaíba
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17,7°C
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Coxim
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19,3°C
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Chapadão do Sul
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19,1°C
Fonte: Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelos de Declínio de Temperatura e Chuvas Intensas em MS.
- Declínio de Temperatura – alerta amarelo – perigo potencial: declínio de temperatura entre 3ºC e 5ºC em 24 horas, com leve risco à saúde
- Chuvas Intensas – alerta amarelo – perigo potencial: chuva de 20-30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h
De acordo com o Inmet, massa de ar polar atingiu o Estado na sexta-feira (8) e deve permanecer até segunda-feira (11).
A previsão é que a temperatura caia ainda mais nas próximas horas. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, o domingo (10) e segunda-feira (11) devem ser extremamente frios em Mato Grosso do Sul.
Na terça-feira (12), o tempo começa a esquentar. Na quarta-feira (13), o calor volta com tudo e os dias seguintes serão quentes e de sol.
"Frente fria vinda da região central da Argentina com características continentais estão avançando pelo Sul do país. Atrás dela vem uma massa de ar com forte declínio nas temperaturas a partir dessa noite de sábado, seguindo até a terça feira, atingindo todos os municípios do estado", explicou o meteorologista Natálio Abrahão.
ONDA DE FRIO
Onda de frio é um evento climático caracterizado por uma queda significativa na temperatura do ar, que permanece abaixo de um determinado limiar por vários dias consecutivos.
Também é caracterizada pelo arrefecimento do ar, com rápida queda de temperatura em um período de 24 horas. Esse fenômeno pode causar geada, e em alguns locais, até neve.
Normalmente, está associada à irrupção de ar muito frio causada pelo deslocamento de uma massa de ar polar ou de alta latitude para latitudes mais baixas.
RECOMENDAÇÕES
De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira:
- Se agasalhe
- Beba água
- Evite tomar banhos muito quentes
- Continue usando protetor solar
- Evite ambientes pouco ventilados
- Hidrate a pele
- Cuide da alimentação
- Não se exponha ao tempo