Pecuarista morre após bater em traseira de caminhão na BR-262

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Na noite da última quinta-feira (07), uma caminhonete atingiu a traseira de um caminhão, que resultou na morte de um pecuarista de 79 anos, criador de gado bovino. O acidente aconteceu na BR-262, entre Anastácio e Dois Irmãos do Buriti.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), o 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Aquidauana foi acionado pelo Centro de Operações da corporação e atendeu a ocorrência próximo do km 439 da rodovia federal.

De acordo com a apuração da dinâmica do acidente não se sabe o porquê aconteceu, mas ambos os veículos estavam no mesmo sentido, de Anastácio para Campo Grande, e a caminhonete Toyota Hilux atingiu a traseira do caminhão.

O homem de 79 anos era de Marília (SP) e morreu ainda no local. Quando o socorro chegou o encontrou preso no carro e sem sinais vitais. A frente do veículo que conduzia ficou totalmente destruída.

O outro motorista, que conduzia o caminhão com placa de Presidente Prudente (SP) foi identificado pelas iniciais V. J. A. e tem 56 anos. Segundo as informações ele estava consciente, orientado e sem lesões físicas aparente. Além de colaborar com as autoridades e realizar todos os procedimentos, o homem também fez teste de bafômetro que deu negativo.

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