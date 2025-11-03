Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pedestre atropelado por motociclista na Brilhante morre na Santa Casa

Acidente aconteceu na manhã de domingo e motociclista morreu na hora, enquanto o pedestre estava internado

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

03/11/2025 - 16h45
O pedestre, identificado como Aroldo Aparecido da Silva, atropelado por uma motocicleta no domingo (2), morreu na manhã desta segunda-feira (3), na Santa Casa de Campo Grande. O motociclista, Jallison Rodrigues Mota, morreu no local do acidente, na Rua Brilhante.

Conforme noticiou o Correio do Estado, Mota pilotava uma moto Honda Fan 160, que tinha um outro homem como garupa, quando, em um cruzamento, atropelou Aroldo, que atravessava a via.

Com o impacto, Mota e o garupa caíram e, com a força do impacto, o piloto morreu na hora, enquanto passageiro e o pedestre sofreram ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou procedimentos de reanimação no motociclista, mas ele teve a morte constatada ainda no local, por politrauma.

O pedestre foi encaminhado para a Santa Casa com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, múltiplas fraturas e otorragia (sangramento no ouvido). O hospital confirmou a morte do pedestre nesta segunda-feira.

Já o rapaz que estava na garupa foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, com escoriações.

A Polícia Civil esteve no local e constatou que o motociclista não tinha carteira nacional de habilitação (CNH).

O garupa disse aos policiais que a moto era de sua propriedade, mas que ele também não tem CNH.

O rapaz disse ainda que estava com a vítima em uma tabacaria momentos antes do acidente e quando deixaram o local ele entregou a direção à Mota. Não há informações se o motociclista estava alcoolizado.

Equipe da perícia também foi ao local e realizou os procedimentos periciais. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

A motocicleta foi removida para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol).

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil apura assassinato em boate de Campo Grande

Crime ocorreu em uma casa noturna da Vila Carvalho, conhecida por apresentação de modelos do sexo feminino e alguns músicos

03/11/2025 18h00

Mansão Luxury, localizada na Vila Carvalho

Mansão Luxury, localizada na Vila Carvalho

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), instaurou um Inquérito Policial para apurar a morte de Fabiano Augusto Cavalheiro Parraga, de 29 anos, em uma casa noturna chamada Mansão Luxury, na rua Olavo Bilac, na Vila Carvalho, em Campo Grande. 

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, na madrugada do dia 19 de setembro, Fabiano foi encontrado nos fundos da casa noturna, onde teria sido abrigado após ser atingido com quatro tiros, sendo um no braço e três no tórax. O homem teve os primeiros socorros ainda no local e, em sequência, foi encaminhado para o Hospital Santa Casa.

Mansão Luxury, localizada na Vila CarvalhoProjéteis atingiram a porta do local

A Polícia verificou imagens das câmeras de segurança dos comércios vizinhos, onde foi possível notar que três indivíduos em duas motocicletas trafegavam pela Rua Joaquim Manoel de Carvalho, saindo da Rua Calógeras em direção à Rua Arnaldo Serra, sendo certo de que no cruzamento com a Rua Olavo Bilac, o indivíduo que está sozinho em uma das motocicletas efetua vários disparos ainda com a motocicleta em movimento e logo em seguida faz a volta, retorna para o cruzamento, para a moto e realiza outros tiros.

O suspeito esteve sempre acompanhado por outros dois indivíduos em uma segunda motocicleta. De acordo com os relatos de testemunhas, os disparos efetuados nas proximidades do local acertaram o portão e o muro da casa noturna.

Discussão na casa noturna

Segundo uma testemunha que trabalhava na boate, antes da tentativa de homicídio, houve discussão entre Fabiano, que estava acompanhando de um amigo, com os quatro homens suspeitos. O bate-boca havia começado devido a ciúmes da dupla com mulheres que estavam na casa noturna. Após esse momento, a dona do estabelecimento começou a encerrar as atividades. 

Ainda de acordo com a testemunha, a vítima e seu amigo ameaçaram os quatro suspeitos que saíram antes e esperaram os dois nas redondezas para cometer o ato. O amigo de Fabiano, ao perceber os disparos, fugiu pelo muro dos fundos da residência.

Mansão Luxury, localizada na Vila CarvalhoInterior da Mansão Luxury, onde Fabiano frequentava na noite em que foi alvejado

Em relato, a dona da casa noturna afirmou que a briga foi iniciada pelo amigo de Fabiano após uma das garotas, que trabalhava no local, trocar o rapaz por outro cliente. Com tons de provocação, o parceiro da vítima estava insultando os suspeitos, chamando um deles de "gordão".

Após este momento, os quatro suspeitos foram embora, enquanto a dupla continuou no local. Por volta das 05h30, a dona da casa noturna autorizou que as funcionárias encerrassem as atividades. Nesta hora, Fabiano e o amigo saíram, atravessaram a rua e foram alvejados.

Antecedentes criminais

Fabiano Augusto já tinha várias sentenças condenatórias, sendo a última por receptação dolosa e desobediência. Condenado com penas de dois anos de reclusão e 40 dias-multa, sem substituição, em regime fechado, pela prática do primeiro crime; às penas de dois meses e 15 dias de detenção e 25 dias-multa, sem substituição, em regime semiaberto pela prática do segundo.

Em outra ocasião no ano de 2015, Fabiano foi preso por tráfico de drogas. Ele estava na posse de quatro tabletes e três porções menores, que totalizaram 1.650 gramas de substancia análoga a maconha, e faria o transporte do bairro Aero Rancho até o Nova Lima. Como sua moto estava na oficina, mas não queria perder a “oportunidade”, ele prometeu R$ 50 a um comparsa para o ajudar no serviço.

Já em 2018, quando tinha 21 anos, ele e mais três criminosos fizeram uma mulher de refém. A vítima chegava em casa e teve o carro roubado pelos autores. Após isso, ela foi levada e deixada pelos criminosos até um local próximo ao Clube Atlântico.


Ranking

Três Lagoas é o 6º município brasileiro com melhor acesso à saúde

Município sul-mato-grossense subiu quatro posições no Ranking de Competitividade dos Municípios com relação ao mês anterior

03/11/2025 17h45

Município de Três Lagoas

Município de Três Lagoas Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas

O município de Três Lagoas, localizado a 327 quilômetros de Campo Grande, apareceu em destaque entre as cidades brasileiras com melhores indicadores de acesso à saúde em 2025. 

A pesquisa foi divulgada pelo Centro de Liderança Pública (CLP), que elabora o Ranking de Competitividade dos Municípios. 

A cidade sul-mato-grossense aparece em 6º lugar no ranking de 2025, indicando que, com relação ao ano passado, houve uma subida de 4 posições no pilar de Acesso à Saúde. 

A planilha aborda quatro tópicos: 

  • Cobertura da atenção primária - com relação a 2024, Três Lagoas desceu 80 posições, ficando em 81ª colocação;
  • Cobertura de saúde suplementar - desde o ano passado, a cidade desceu 12 posições, ficando em 109º no ranking nacional;
  • Cobertura vacinal - de 2024 para 2025, o município subiu 49 posições, ficando em 7º lugar entre os municípios brasileiros;
  • Atendimento pré-natal - subindo 7 posições, ocupa, atualmente, a colocação 34º. 

Com exceção da cobertura vacinal, Três Lagoas ocupa o 1º lugar em todos os outros tópicos com relação ao Estado de Mato Grosso do Sul. 

Município de Três LagoasFonte: CLP

Já a Capital, Campo Grande, ocupa a posição 165 no ranking nacional, demonstrando uma queda de 20 posições com relação ao ano passado, e 4º lugar no Estado, uma queda de duas posições. 

De acordo com o CLP, o tema da saúde é avaliado nos municípios analisando dois pilares: o acesso à saúde e a qualidade da saúde, com o propósito de contrabalancear um eventual bom desempenho municipal em fornecer serviços de saúde, sendo, porém, estes serviços de baixa qualidade. 

“A garantia de acesso à saúde é condição básica para avaliar o nível de bem-estar da população e está diretamente associada à missão governamental de atender as necessidades da população. Nos municípios onde a população possui maior acesso aos serviços de saúde, observa-se maior qualidade de vida e longevidade, o que diretamente afeta a produtividade e a competitividade de um município”, ressalta o documento. 

Com isso, analisando o município de Três Lagoas no indicador de Qualidade da Saúde, encontramos o mesmo na posição 382º entre os 418 municípios avaliados - os que têm população acima de 80 mil habitantes. Isso mostra uma queda de 253 posições com relação ao ano passado. 

Campo Grande, por sua vez, subiu 43 posições, ocupando o 122º lugar entre os municípios analisados. A Capital apresentou aumento nos casos de mortalidade materna, desnutrição na infância e mortalidade por causas evitáveis. 

Em ordem, os dez municípios com melhores notas sobre o acesso à saúde em 2025 são Franco da Rocha (SP), Goiania (PE), Votuporanga (SP), Vitória (ES), Sobral (CE), Três Lagoas (MS), Brusque (SC), Divinópolis (MG), Colatina (ES) e Ipatinga (MG). 

No ranking geral de pontuação, a primeira cidade de Mato Grosso do Sul que aparece na lista é Campo Grande, em 71ª colocação, com uma pontuação geral de 53,89. Em primeiro lugar aparece a cidade de Florianópolis (SC), com 62,47 pontos. 
 

