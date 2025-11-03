Pedestre atropelado por motociclista na Brilhante morre na Santa Casa

INVESTIGAÇÃO

Crime ocorreu em uma casa noturna da Vila Carvalho, conhecida por apresentação de modelos do sexo feminino e alguns músicos

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), instaurou um Inquérito Policial para apurar a morte de Fabiano Augusto Cavalheiro Parraga, de 29 anos, em uma casa noturna chamada Mansão Luxury, na rua Olavo Bilac, na Vila Carvalho, em Campo Grande.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, na madrugada do dia 19 de setembro, Fabiano foi encontrado nos fundos da casa noturna, onde teria sido abrigado após ser atingido com quatro tiros, sendo um no braço e três no tórax. O homem teve os primeiros socorros ainda no local e, em sequência, foi encaminhado para o Hospital Santa Casa.

Projéteis atingiram a porta do local

A Polícia verificou imagens das câmeras de segurança dos comércios vizinhos, onde foi possível notar que três indivíduos em duas motocicletas trafegavam pela Rua Joaquim Manoel de Carvalho, saindo da Rua Calógeras em direção à Rua Arnaldo Serra, sendo certo de que no cruzamento com a Rua Olavo Bilac, o indivíduo que está sozinho em uma das motocicletas efetua vários disparos ainda com a motocicleta em movimento e logo em seguida faz a volta, retorna para o cruzamento, para a moto e realiza outros tiros.

O suspeito esteve sempre acompanhado por outros dois indivíduos em uma segunda motocicleta. De acordo com os relatos de testemunhas, os disparos efetuados nas proximidades do local acertaram o portão e o muro da casa noturna.

Discussão na casa noturna

Segundo uma testemunha que trabalhava na boate, antes da tentativa de homicídio, houve discussão entre Fabiano, que estava acompanhando de um amigo, com os quatro homens suspeitos. O bate-boca havia começado devido a ciúmes da dupla com mulheres que estavam na casa noturna. Após esse momento, a dona do estabelecimento começou a encerrar as atividades.

Ainda de acordo com a testemunha, a vítima e seu amigo ameaçaram os quatro suspeitos que saíram antes e esperaram os dois nas redondezas para cometer o ato. O amigo de Fabiano, ao perceber os disparos, fugiu pelo muro dos fundos da residência.

Interior da Mansão Luxury, onde Fabiano frequentava na noite em que foi alvejado

Em relato, a dona da casa noturna afirmou que a briga foi iniciada pelo amigo de Fabiano após uma das garotas, que trabalhava no local, trocar o rapaz por outro cliente. Com tons de provocação, o parceiro da vítima estava insultando os suspeitos, chamando um deles de "gordão".

Após este momento, os quatro suspeitos foram embora, enquanto a dupla continuou no local. Por volta das 05h30, a dona da casa noturna autorizou que as funcionárias encerrassem as atividades. Nesta hora, Fabiano e o amigo saíram, atravessaram a rua e foram alvejados.

Antecedentes criminais

Fabiano Augusto já tinha várias sentenças condenatórias, sendo a última por receptação dolosa e desobediência. Condenado com penas de dois anos de reclusão e 40 dias-multa, sem substituição, em regime fechado, pela prática do primeiro crime; às penas de dois meses e 15 dias de detenção e 25 dias-multa, sem substituição, em regime semiaberto pela prática do segundo.

Em outra ocasião no ano de 2015, Fabiano foi preso por tráfico de drogas. Ele estava na posse de quatro tabletes e três porções menores, que totalizaram 1.650 gramas de substancia análoga a maconha, e faria o transporte do bairro Aero Rancho até o Nova Lima. Como sua moto estava na oficina, mas não queria perder a “oportunidade”, ele prometeu R$ 50 a um comparsa para o ajudar no serviço.

Já em 2018, quando tinha 21 anos, ele e mais três criminosos fizeram uma mulher de refém. A vítima chegava em casa e teve o carro roubado pelos autores. Após isso, ela foi levada e deixada pelos criminosos até um local próximo ao Clube Atlântico.



