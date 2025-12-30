Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Arquivamento

PGR arquiva pedido de investigação contra Moraes feito por advogado de MS

Segundo Gonet, não há elementos mínimos que justifiquem a abertura de investigação criminal

Alison Silva

Alison Silva

30/12/2025 - 07h40
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, decidiu arquivar a representação do advogado sul-mato-grossense Enio Martins Murad, que pedia a investigação do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e de sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, no contexto do caso envolvendo o Banco Master. 

Segundo Gonet, não há elementos mínimos que justifiquem a abertura de investigação criminal. No despacho, o procurador-geral afirma que os fatos narrados não demonstram, de forma concreta, a prática de crime nem indicam atuação irregular por parte do ministro do STF, razão pela qual concluiu pelo arquivamento da representação.

A representação alegava que Alexandre de Moraes teria mantido interlocução com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em suposto favorecimento a interesses privados do Banco Master. O texto também mencionava que Viviane Barci de Moraes mantinha contrato de prestação de serviços advocatícios com a instituição financeira, o que, segundo o autor do pedido, poderia configurar conflito de interesses.

Sobre esse ponto, Paulo Gonet afirmou que não se vislumbra, a priori, qualquer ilicitude no contrato firmado entre a advogada e o banco. Segundo ele, não cabe à Suprema Corte intervir em negócios jurídicos firmados entre particulares, especialmente quando se trata do exercício regular da advocacia.

Gonet destacou que foge ao escopo de atuação e à competência da Suprema Corte a ingerência em negócios jurídicos firmados entre particulares, especialmente quando resguardados pela autonomia intrínseca à atividade liberal da advocacia.

Banco Master 

As apurações envolvendo o Banco Master tiveram início em 2024 na Justiça Federal. A Polícia Federal apontou uma série de operações suspeitas entre o Banco Master e o BRB, Banco de Brasília, instituição financeira pública.

De acordo com a investigação, o Master não possuía recursos suficientes para honrar títulos com vencimento previsto para 2025. Diante disso, teria comprado créditos de uma empresa chamada Tirreno sem realizar qualquer pagamento e, posteriormente, revendido esses mesmos créditos ao BRB, que desembolsou cerca de R$ 12 bilhões na operação.

O Banco Central rejeitou a proposta de compra do Master pelo BRB e, em novembro, decretou a liquidação da instituição financeira, citando, entre outros fatores, a insuficiência de recursos em caixa para cumprir compromissos financeiros.

O escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes mantinha negócios com o Master. Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, o contrato previa pagamentos mensais de R$ 3,6 milhões ao longo de três anos, totalizando cerca de R$ 129 milhões.

O proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso em 18 de novembro, no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de crimes envolvendo o Master e o BRB. Ele deixou o presídio no dia 29 do mesmo mês.

Alexandre de Moraes negou qualquer interferência. O ministro confirmou que se reuniu com Gabriel Galípolo, mas afirmou que o Banco Master não foi tratado nos encontros. Disse que em nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente à aquisição do BRB pelo Banco Master. Com o arquivamento determinado pela PGR, por hora, não há abertura de investigação criminal.

MATO GROSSO DO SUL

Governo amplia prazos para regularização de débitos de ICMS

Novo decreto o pagamento e parcelamento de débitos com benefícios de redução de multas e juros

30/12/2025 08h45

A prorrogação também alcança os prazos internos de análise e homologação

A prorrogação também alcança os prazos internos de análise e homologação Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou os prazos do Refis 2025 e das condições excepcionais para regularização de débitos de ICMS. O novo cronograma foi oficializado por meio do Decreto nº 16.721/2025, publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (30), e amplia o período para adesão, parcelamento e quitação de créditos tributários até 30 de janeiro de 2026.

A medida beneficia contribuintes com débitos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, incluindo autos de infração, notificações prévias, débitos do Simples Nacional e saldos de parcelamentos anteriores.

Com a prorrogação, os interessados têm até 15 de janeiro de 2026 para protocolar o requerimento de adesão ao programa no portal e-Fazenda e até 30 de janeiro para efetuar o pagamento à vista ou da primeira parcela.

As condições especiais do Refis seguem inalteradas:

  • À vista: redução de 80% das multas e 40% dos juros;
  • De 2 a 20 parcelas: redução de 75% das multas e 35% dos juros;
  • De 21 a 60 parcelas: redução de 70% das multas e 30% dos juros, com entrada mínima de 5% do débito.

Outro ponto prorrogado é a entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) e de documentos fiscais em atraso. Empresas que não regularizaram períodos vencidos até 31 de outubro de 2025 poderão entregar a documentação até 15 de janeiro de 2026, com possibilidade de anistia total das multas.

A prorrogação também alcança os prazos internos de análise e homologação previstos no Decreto nº 16.691/2025, garantindo mais segurança aos contribuintes que estão em processo de regularização.

Principais datas

  • 15 de janeiro de 2026: prazo final para protocolar pedido de adesão ao Refis e entrega de EFDs atrasadas;
  • 30 de janeiro de 2026: pagamento à vista ou da primeira parcela dos débitos.

A Sefaz-MS orienta que os contribuintes utilizem o portal e-Fazenda para consultar débitos e simular parcelamentos.

TRAGÉDIA

Criança morre após ser atingida por banco de madeira em balneário de Bonito

Garoto sofreu poli traumatismo na região da face e estava sem sinais vitais

30/12/2025 08h12

Balneário do Sol é um dos mais movimentos de Bonito - Foto: Reprodução Instagram @balneariodosol

Menino, de 9 anos, morreu após ser atingido por um banco de madeira, na tarde desta segunda-feira (29), no Balneário do Sol, em Bonito, município localizado a 297 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, um banco de bandeira caiu sobre o corpo da criança enquanto ela brincava no local. Não se sabe a dinâmica do acidente.

O garoto sofreu politraumatismo na região da face e estava sem sinais vitais. Ele foi socorrido com manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O óbito foi confirmado por volta das 15h.

O garoto e sua família seriam do estado de São Paulo e estavam passando o fim de ano em Bonito.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMS), a morte não se trata de afogamento, como geralmente acontece em atrativos turísticos da cidade.

O Balneário do Sol emitiu nota de pesar lamentando o ocorrido.

“Com profundo pesar, o Balneário do Sol lamenta o acidente ocorrido em suas dependências. Imediatamente após o ocorrido, que se deu fora da área aquática e dos brinquedos, foram prestados todos os atendimentos necessários, bem como o devido apoio à família, além da adoção dos procedimentos cabíveis. Nos solidarizamos com os familiares e amigos neste momento de dor e reafirmamos que seguimos prestando todo o apoio necessário, em conjunto com as autoridades competentes”.

A Prefeitura Municipal de Bonito também lamentou a morte do garoto.

“É com profundo pesar que lamentamos o acidente ocorrido nesta segunda-feira, 29 de dezembro, no atrativo Balneário do Sol. Desde o primeiro momento em que tomamos conhecimento do ocorrido, mantivemos contato direto com a equipe do atrativo e oferecemos todo o suporte necessário aos envolvidos. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, aos quais expressamos nossas mais sinceras condolências e permanecemos à disposição da família para oferecer todo o apoio que for preciso”.

