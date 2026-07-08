Perseguição termina com Hilux capotada e apreensão de 274 kg de drogas em MS

Assassinato

Wagner Cantalupi Batista, de 41 anos, foi morto dentro de um carro no centro da cidade; ex-presidiário tinha histórico ligado ao tráfico e era filho de Valdirzão, figura conhecida do crime na fronteira entre Brasil e Paraguai

Wagner Cantalupi Batista, de 41 anos, foi executado com mais de 20 disparos de arma de fogo na tarde desta quarta-feira (8), em Ponta Porã, cidade localizada na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

O homicídio ocorreu em plena área central do município e mobilizou equipes das forças de segurança, além de causar apreensão entre moradores e comerciantes da região.

Wagner conduzia um Fiat Siena preto pela Rua Sete de Setembro quando foi surpreendido por dois homens em um carro branco, que efetuaram diversos disparos de pistola calibre 9 milímetros contra o veículo.

Após a execução, os criminosos fugiram em alta velocidade e, até o momento, não foram localizados.

A vítima morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de resgate. A violência da execução chamou a atenção de quem passava pela região, já que dezenas de disparos puderam ser ouvidos a distância.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área para preservar a cena do crime, enquanto investigadores da Polícia Civil iniciaram os primeiros levantamentos. A Perícia Criminal realizou os procedimentos técnicos que deverão auxiliar na identificação da dinâmica do homicídio e na busca pelos responsáveis.

As circunstâncias do assassinato ainda são investigadas. Até o momento, as autoridades não divulgaram oficialmente a motivação do crime, mas a principal linha de investigação considera o histórico criminal da vítima e possíveis desdobramentos relacionados à atuação de organizações criminosas na região de fronteira.

Histórico criminal

Wagner Cantalupi Batista possuía extensa ficha policial. Em janeiro de 2022, ele foi preso por policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), em frente à Câmara Municipal de Ponta Porã, durante o cumprimento de um mandado judicial. Após a prisão, foi transferido para Minas Gerais, onde cumpriu pena por tráfico de drogas.

Na ocasião, as investigações apontavam que Wagner integrava uma organização criminosa com atuação na faixa de fronteira entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Além do envolvimento com o tráfico, ele acumulava registros por violência doméstica, tentativa de homicídio e estelionato.

Sua trajetória no crime começou ainda na juventude. Em maio de 2005, aos 20 anos, foi preso durante a Operação Maffia, deflagrada pela Polícia Federal em Ponta Porã. Na ação, ele e outros três suspeitos foram flagrados transportando aproximadamente 7,5 toneladas de maconha.

O nome da operação fazia referência a uma loja de roupas pertencente a Wagner no centro da cidade, que, segundo as investigações da época, seria utilizada como fachada para atividades ilícitas. Conforme a Polícia Federal, ele teria assumido parte dos negócios criminosos deixados pelo pai.

Filho de um dos criminosos mais conhecidos da fronteira

Wagner era filho de Valdir da Silva Batista, conhecido como "Valdirzão", personagem que ganhou notoriedade na fronteira entre Brasil e Paraguai por sua suposta atuação no tráfico internacional de drogas.

Valdirzão era investigado por diversos crimes e apontado como responsável por ordenar e executar homicídios de rivais na região. A influência exercida por ele no submundo do crime fez com que seu nome se tornasse um dos mais conhecidos da história recente da fronteira sul-mato-grossense.

Em 2004, Valdirzão também foi assassinado. Ele foi executado com um disparo de espingarda calibre 12 na cabeça enquanto jantava em sua fazenda, localizada em Cerro Corá, no Paraguai. Na ocasião, apenas uma funcionária estava na residência.

O homicídio jamais foi esclarecido pelas autoridades paraguaias.

Investigação

A Polícia Civil trabalha para identificar os autores da execução desta quarta-feira e esclarecer a motivação do crime. Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades poderão ajudar a reconstituir a fuga dos atiradores e indicar o trajeto percorrido pelo veículo utilizado na ação.

O caso reforça o cenário de violência registrado na faixa de fronteira entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai, onde disputas envolvendo organizações criminosas e o tráfico internacional de drogas frequentemente resultam em execuções com características de acerto de contas.

Novas informações deverão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.