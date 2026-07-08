Confronto com a PM deixa suspeito morto e agrava onda de violência em MS - Foto: Jornal da Nova

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Poucas horas após o homicídio que vitimou um jovem de 19 anos em Nova Andradina, uma nova ocorrência violenta voltou a mobilizar as forças de segurança do município na tarde desta quarta-feira (8).

Um homem identificado como Leandro morreu durante uma intervenção policial realizada por equipes da Força Tática da Polícia Militar, na Rua Luiz Carlos Ortega Júnior, no Bairro Argemiro Ortega.

Conforme as primeiras informações, os policiais realizavam diligências na região quando tentaram abordar o suspeito.

Ainda segundo as informações preliminares, Leandro teria reagido à ação policial e atirado contra os militares, dando início a uma troca de tiros. Durante o confronto, ele foi baleado e morreu antes da chegada do socorro.

A área foi isolada para o trabalho da perícia e mobilizou equipes da Força Tática, do 8º Batalhão da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica e investigadores da Seção de Investigações Gerais (SIG). O comandante do 8º BPM, tenente-coronel Françoso, acompanhou a ocorrência.

O corpo será encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde passará por exames necroscópicos.

Até o momento, a Polícia Militar não divulgou detalhes oficiais sobre a dinâmica da intervenção. Como ocorre em casos de morte decorrente de ação policial, a ocorrência será investigada pela Polícia Civil, que deverá apurar todas as circunstâncias do confronto, juntamente com a perícia técnica.

Horas antes, jovem foi executado

A intervenção policial ocorreu menos de 24 horas após o assassinato de Fabrício Flor de Oliveira, de 19 anos, morto a tiros na tarde de terça-feira (7), enquanto estava sentado na calçada ao lado do avô, na Avenida Eulenir de Oliveira Lima, no Bairro Durval Andrade Filho.

Segundo a investigação, dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos contra o jovem. Fabrício foi socorrido em estado gravíssimo ao Hospital Regional de Nova Andradina, mas não resistiu aos ferimentos. Os autores fugiram e ainda são procurados pela polícia.

O homicídio foi o segundo registrado em menos de uma semana no município. No último sábado (4), Brendow Kaique Souza da Silva, de 18 anos, também foi executado a tiros dentro da própria residência, no Bairro Ulisses Pinheiro.

As investigações apontam que os crimes podem estar relacionados à disputa por território entre facções criminosas que atuam na região.

Letalidade cresce em Mato Grosso do Sul

Com a morte registrada nesta quarta-feira, Mato Grosso do Sul chega a 75 mortes decorrentes de intervenção policial em 2026, conforme levantamento realizado pelo Correio do Estado com base em registros oficiais e acompanhamento dos casos ao longo do ano.

O número revela um aumento na frequência dessas ocorrências. Enquanto em 2023 uma pessoa morria em confronto com forças de segurança, em média, a cada 67 horas, neste ano o intervalo caiu para aproximadamente 60 horas, indicando uma maior letalidade nas intervenções policiais.

O avanço da violência também tem atingido os próprios agentes de segurança. Em junho deste ano, o soldado da Polícia Militar Marcelo Pimenta da Silva, de 32 anos, morreu durante uma ocorrência em Corumbá, encerrando um período de cinco anos sem registros de policiais mortos em serviço em Mato Grosso do Sul.

Antes desse caso, o último policial morto em serviço no Estado havia sido registrado em 2020.

Levantamento histórico da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) mostra que, entre 2013 e 2023, 434 pessoas morreram em decorrência de intervenções policiais em Mato Grosso do Sul.

No mesmo período ampliado, entre 2016 e 2026, três policiais perderam a vida durante o serviço, evidenciando que os confrontos armados representam riscos tanto para os suspeitos envolvidos nas ocorrências quanto para os próprios profissionais das forças de segurança.

Os indicadores reforçam um cenário de intensificação dos confrontos entre forças de segurança e integrantes de organizações criminosas, especialmente em ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, homicídios e disputas entre facções.

Ao mesmo tempo, os casos reacendem o debate sobre o uso da força, a proteção dos agentes de segurança e a necessidade de investigação rigorosa de todas as mortes decorrentes de intervenção policial.