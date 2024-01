tempo

Há também a chance de chuvas pontuais, em função do clima de verão

Neste fim de semana, a previsão é de tempo firme, com sol e calor em Mato Grosso do Sul, informa o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado (Cemtec).

Conforme os dados divulgados, entre sexta-feira (5) e sábado (6), mesmo com sol e calor, não se descarta a chance de pancadas de chuva típicas de verão.

Nestes casos, ocorrem chuvas isoladas em cidades ou bairros, ao mesmo tempo em que em alguns locais não chove.

Ainda segundo o Cemtec, as instabilidades podem ocorrer em todo estado, porém o destaque é para as regiões centro-norte, pantaneira e bolsão.

São previstas temperaturas mínimas entre 20-24°C e máximas que podem atingir os 38°C

nas regiões sul e leste.

Para as regiões pantaneira, bolsão, sudoeste e norte, esperam-se mínimas entre 22-25°C e máximas de até 39°C.

Em Campo Grande, são esperadas temperaturas mínimas de 23°C e máxima de até 33°C.

Já no domingo (7), há maior probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada e,

pontualmente, chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso transporte de calor e umidade, aquecimento diurno e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

São esperadas temperaturas mínimas entre 23-24°C e máximas que podem atingir os 38°C no Estado.