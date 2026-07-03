Homem e mulher morrem após queda de avião em Campo Grande

"A situação é bem crítica. Só de a gente olhar, a gente vê que é uma situação meio incompatível com a vida mesmo", diz 2° tenente, André Luiz Jacques. - Paulo Ribas/Correio do Estado

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Vítimas do acidente aéreo registrado na manhã desta sexta-feira (03), os tripulantes do avião bimotor que caiu nas imediações do aeroporto Santa Maria em Campo Grande foram identificados como um homem e uma mulher, cujos corpos foram localizados no local.

Esse trabalho de identificação foi realizado inicialmente por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, que precisaram inclusive adentrar em área de mata em busca dos destroços e do paradeiro das vítimas deste acidente aéreo.

In loco, a equipe do Correio do Estado apurou que pelo menos cinco viaturas do CBMMS estiveram presentes. Além desses bombeiros, foram mobilizados agentes das polícias Militar, Civil e Científica.

Conforme repassado pelos agentes, que empregaram até mesmo o uso de drones para facilitar a localização exata do local da queda, ainda não há identificação exata de quem seriam as vítimas, sendo possível alegar inicialmente tratar-se de um corpo feminino e um masculino.

A aeronave em questão que caiu na manhã de hoje (03) em Campo Grande, como bem abordado pelo Correio do Estado, seria da Amapil, empresa que têm suas atividades voltadas para táxi aéreo e presta inclusive serviço de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Aérea, e que possui em sua frota uma série de aviões bimotores.

Ainda conforme passado inicialmente pelo proprietário da pista privada, a aeronave que teria caído trata-se de um avião Seneca. Em sua frota a Amapil traz justamente um Embraer 810D, um bimotor que têm capacidade de pousar nas mais diversas superfícies, como grama, asfalto ou até mesmo na terra.

André Luiz Jacques, que possui patente de 2° tenente médico, repassou que o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 07h e disse que não foi possível de imediato identificar qualquer sinal de acidente, como cortinas de fumaça, fogo ou qualquer outro indicativo.

Porém, ele faz questão de ressaltar que, assim que o local de queda do acidente aéreo foi encontrado, os sinais indicavam que as vítimas em questão já não seriam salvas com vida, ficando evidente o óbito de ambos.

"Fizemos buscas aí e acabamos encontrando a aeronave, pelo que a gente viu ali com duas vítimas. Me parece uma do sexo feminino, outra do masculino, mas a situação é bem crítica. Só de a gente olhar, a gente vê que é uma situação meio incompatível com a vida mesmo", diz André Luiz Jacques.

O segundo tenente ainda confirma que o avião teria ficado completamente destruído, o que dificulta inclusive saber de quais partes especificamente tratam-se os escombros.

"A aeronave está toda retorcida, as peças a gente não consegue nem saber do que que é exatamente. Mas realmente virou uma caixinha de fósforo, digamos assim", conclui.

Entenda

Logo nas primeiras horas desta sexta-feira (03), dia esse que amanheceu debaixo de forte neblina em Campo Grande, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender ocorrência de queda de aeronave registrada nas proximidades do Aeroporto Santa Maria.

Espaço esse que está longe de ter a movimentação de aeronaves e o fluxo de passageiros que recebe, por exemplo o próprio Aeroporto Internacional de Campo Grande, esse ponto na Capital já serve de "auxílio" e desde 2012 o Santa Maria deixou de ser um simples aeródromo para integrar a categoria da "prateleira de cima".

In loco, a equipe do Correio do Estado constatou que a queda aconteceu em uma área privada. No local, o proprietário da pista privada Aero Rural, Eder Corrêa, confirmou que ouviu o primeiro indicativo de possível queda de aeronave entre 06h30 e 06h45 de hoje (03).

"Escutei um barulho, no nosso conhecimento percebemos que parecia aeronave que iria retornar à nossa base ou a algum outro local, e aí depois uma explosão com a queda e tudo. Saí correndo, tentei, de qualquer forma sair pra ver se tinha alguma fumaça para tentar ajudar alguma coisa, e nada, não tem fumaça, nem fogo. Mas houve aquela sensação de queda e acabei de confirmar que foi realmente um avião da Amapil", afirma.

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