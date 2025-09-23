Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRANSPORTE

Petição pública pede intervenção na concessão do Consórcio Guaicurus

O documento solicita que o Poder Executivo Municipal assuma o controle e a gestão temporária dos serviços

João Pedro Flores

23/09/2025 - 15h50
O vereador Maicon Nogueira lançou, nesta segunda-feira (22), uma petição pública on-line que solicita a intervenção imediata na concessão do Consórcio Guaicurus. A expectativa é registrar pelo menos 50 mil assinaturas.

O documento tem como objetivo garantir melhorias no transporte ou até mesmo a rescisão contratual. Também será encaminhado ao Poder Executivo Municipal e ao Ministério Público. 

“Não se trata apenas de uma medida administrativa, mas de um ato de justiça social. Campo Grande não pode mais conviver com um serviço precário. Essa é uma mobilização popular que vai além da política, porque reflete um direito básico de todos: ter transporte público digno e eficiente”, afirmou Maicon Nogueira.

A petição pública ocorre após ser finalizada a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo de Campo Grande, instaurada para investigar o setor. No relatório final foram constatados diversos descumprimentos contratuais, como:

  • manutenção de frota envelhecida, em desacordo com os limites contratuais;
  • ausência da contratação de seguro obrigatório;
  • deficiências graves na manutenção preventiva e na acessibilidade dos veículos;
  • precariedade operacional, com frequentes atrasos, quebras e superlotação dos veículos.

A petição pública também solicita que o Poder Executivo Municipal assuma o controle e a gestão temporária dos serviços com o objetivo de acabar com as falhas constatadas. 

O Contrato de Concessão nº 330/2012, entre o Município e o Consórcio Guaicurus, prevê a intervenção em sua Cláusula Décima Quinta:

"Nos termos da Lei, o Poder  concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, vigentes e aplicáveis".

Além disso, tal prerrogativa é igualmente garantida pelo art. 32 da Lei Federal nº 8.987/1995 (Lei de Concessões), e reforçada no art. 52, §1º, da Lei Municipal nº 4.584/2007, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Transporte Coletivo de Campo Grande.

CPI do Transporte Coletivo

A Câmara de Campo Grande apresentou, no dia 12 de setembro, o relatório final de seus trabalhos da CPI do Transporte Coletivo, trazendo recomendações ao Consórcio Guaicurus, responsável pela operação dos ônibus na capital.

O documento cobra a substituição imediata de 197 veículos que ultrapassaram a idade máxima contratual e chega a sugerir intervenção municipal na concessão, caso as irregularidades persistam.

O relatório, com aproximadamente 800 páginas, foi elaborado após seis meses de investigação e aponta falhas graves na prestação do serviço e na fiscalização por parte da prefeitura. Entre os principais problemas listados estão: frota envelhecida, ausência de seguro obrigatório, precariedade na manutenção, falhas de acessibilidade, atrasos, quebras constantes e superlotação.

A comissão, composta pelos vereadores Dr. Lívio (presidente), Ana Portela (relatora), Luiza Ribeiro, Junior Coringa e Maicon Nogueira, também recomenda o indiciamento de todos os diretores e ex-diretores do Consórcio desde 2012, além de ex-dirigentes da Agetran e da Agereg, sob suspeita de omissão e descumprimento de deveres legais.

Reestabelecido

Serviços de emergência são restabelecidos após pane em sistema de telefonia em MS

Durante a inoperância, a Sejusp havia disponibilizado contatos alternativos para atendimento

23/09/2025 16h15

Serviço foi reestabelecido às 14h30 desta terça-feira (23)

Serviço foi reestabelecido às 14h30 desta terça-feira (23) Foto: Divulgação

Os serviços de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros) já foram restabelecidos em Campo Grande e em cidades do interior de Mato Grosso do Sul após ficarem temporariamente fora do ar devido ao rompimento de um cabo de fibra ótica da operadora OI.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), equipes técnicas da pasta atuaram em conjunto com técnicos da operadora para normalizar o sistema no menor tempo possível. A falha afetou principalmente os números de costume usados pela população para acionar as forças de segurança.

Durante a inoperância, a Sejusp havia disponibilizado contatos alternativos para atendimento, garantindo que a população não ficasse desassistida. Em nota, a pasta destacou que a situação foi tratada como prioridade absoluta e pediu a compreensão da população.

Com a conclusão dos reparos, os números oficiais de emergência voltam a funcionar normalmente desde às 14h30 em todo o Estado. 

Abaixo, a nota divulgada pela Secretaria de Justiça de Segurança Pública (Sejusp): 

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informa que os serviços de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros Militar) foram totalmente restabelecidos e estão operando normalmente desde às 14h30 desta terça-feira (23).
Em Ponta Porã, onde também houve interrupção, o restabelecimento ocorreu às 14h50. As cidades de Dourados e Corumbá, que apresentaram instabilidades pontuais, também já operam com os números de emergência funcionando normalmente.
A interrupção foi causada pelo rompimento de um cabo de fibra ótica da operadora Oi, responsável pela prestação do serviço de telefonia. A Sejusp reforça que todas as medidas foram imediatamente tomadas para garantir a retomada, o mais breve possível, dos atendimentos com segurança e agilidade. Durante a interrupção e instabilidade dos serviços, números de celulares foram disponibilizados para contatos emergenciais com a PM e o Corpo de Bombeiros Militar.

INVESTIGAÇÃO

Foi publicado na edição de ontem (22), do Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), a instauração de uma investigação para apurar a instabilidade recorrente nos números de telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - (SAMU), de Dourados.

A investigação é específica para o município, mas leva em consideração a instabilidade dos principais canais de emergência que tem atingido outras cidades do Estado com frequência nos últimos dias, incluindo Campo Grande. Nesta manhã, inclusive, houve registro de instabilidade em Campo Grande, Iguatemi, Ribas do Rio Pardo, Dourados e Jardim.

Conforme a publicação, o procedimento foi aberto devido a falhas sucessivas que ocorreram ao longo desse ano, principalmente nos meses de março e abril, quando as linhas da PM e dos Bombeiros saíram do ar, obrigando a divulgação de números alternativos. Nesse mês, a instabilidade da linha 192 do SAMU acendeu um novo alerta sobre a fragilidade do sistema.

Diante disso, o MPMS notificou a Prefeitura de Dourados e o Governo do Estado para que prestem esclarecimentos sobre as falha, e ainda apresentem, no prazo de 20 dias, documentos sobre as medidas adotadas para solução.

No procedimento, a 10ª Promotoria de Justiça ressaltou que a estabilidade desses canais é crucial para assegurar o direito constitucional à segurança e à vida da população e continuará monitorando o caso para garantir uma solução definitiva para o problema.

Colaborou Tamires Santana*

Cidades

Mulher que comprou carregador e furtou iPhone é presa em Campo Grande

Durante o pagamento, ela aproveitou a distração da funcionária para levar o aparelho usado pelos funcionários do comércio

23/09/2025 16h00

Divulgação PCMS

Uma cliente de 52 anos, que entrou em uma loja para comprar um carregador e acabou furtando um iPhone 12 Pro Max, foi presa pela Polícia Civil de Campo Grande.

Conforme relatos, a cliente comprou um carregador de celular e, ao ir ao caixa para realizar o pagamento, em uma loja de celulares localizada no bairro Santa Fé, colocou a bolsa sobre o aparelho e, quando a funcionária se distraiu, pegou o celular.

Ainda segundo informações da polícia, o aparelho era de uso exclusivo da empresa. A suspeita escondeu o objeto dentro da bolsa, efetuou o pagamento do carregador e deixou a loja.

Quando os funcionários perceberam a falta do aparelho, tentaram rastreá-lo, mas ele estava desligado. Os trabalhadores relataram que a senha era composta por apenas quatro dígitos.

Isso levantou a suspeita de que a mulher teria memorizado o código antes de deixar o estabelecimento.

Imagens de câmeras de segurança e os comprovantes de pagamento, assim como o depoimento dos funcionários, ajudaram na identificação da mulher que, ao ser localizada pela polícia, confessou ter levado o celular e devolveu o aparelho.

 

