PF apreende mais de R$ 250 mil e investiga financiamento irregular em campanha de Marcio Fernandes

EDUCAÇÃO

Capital concentra mais de 27 mil matrículas no ensino médio regular, mas responde por apenas 2,3% dos 1,5 mil estudantes da EJA presencial dessa etapa em Mato Grosso do Sul

Campo Grande registra apenas 34 matrículas na EJA presencial de nível médio em 2026, segundo dados preliminares. Foto: Governo de MS.

Campo Grande, maior cidade de Mato Grosso do Sul e responsável por quase um terço das matrículas do ensino médio regular do Estado, tem apenas 34 alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) presencial de nível médio em 2026.

Os números fazem parte dos resultados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica de 2026, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

O dado chama atenção pelo contraste com o tamanho da rede de ensino da Capital. Enquanto cerca de 27 mil estudantes estão matriculados no ensino médio regular em Campo Grande, somente 34 aparecem na EJA presencial correspondente à mesma etapa de ensino.

Na prática, para cada aluno matriculado presencialmente na EJA de nível médio na Capital, existem cerca de 795 estudantes no ensino médio regular.

Em todo Mato Grosso do Sul, o levantamento contabiliza 1.506 matrículas na EJA presencial de ensino médio.

Dessa forma, Campo Grande concentra apenas 2,3% desse universo, apesar de responder por aproximadamente 30% das 89.869 matrículas do ensino médio regular existentes no Estado.

Os números revelam uma distribuição bastante diferente daquela observada no ensino regular. Municípios bem menores que Campo Grande aparecem com quantidade superior de estudantes matriculados na modalidade presencial da EJA de nível médio.

Dourados lidera o levantamento, com 168 matrículas, quase cinco vezes o número registrado na Capital. Na sequência aparecem Corumbá, com 144; Aquidauana, com 123; Ponta Porã, com 115; e Ribas do Rio Pardo, com 112.

Somados, esses cinco municípios possuem 662 estudantes na modalidade, o equivalente a aproximadamente 44% de todas as matrículas da EJA presencial de nível médio de Mato Grosso do Sul.

Diferença chama atenção

A discrepância fica ainda mais evidente quando Campo Grande é comparada a Dourados. A Capital possui 27.041 alunos no ensino médio regular, quase quatro vezes os 6.964 registrados em Dourados. Na EJA presencial de nível médio, porém, a situação se inverte: são 168 matrículas em Dourados contra apenas 34 em Campo Grande.

Corumbá também supera a Capital. O município tem 3.299 matrículas no ensino médio regular, mas registra 144 na EJA presencial de nível médio, mais de quatro vezes o número de Campo Grande.

Aquidauana apresenta diferença ainda mais significativa em termos proporcionais. São 1.482 estudantes no ensino médio regular e 123 na EJA presencial de nível médio.

Os dados, por si só, não permitem concluir o motivo da baixa participação de Campo Grande.

Entre os pontos que precisam ser considerados estão a quantidade de turmas presenciais oferecidas, a distribuição de vagas, outras formas de atendimento da EJA e a eventual existência de modalidades que não estejam incluídas neste recorte.

EJA fundamental tem cenário diferente

Quando a análise é ampliada para a EJA presencial do ensino fundamental, Campo Grande volta a aparecer com um contingente expressivo.

A Capital contabiliza 1.542 matrículas nessa etapa, sendo 240 na rede estadual e 1.302 na municipal. O cenário contrasta diretamente com as 34 matrículas encontradas na EJA presencial de nível médio.

Em Mato Grosso do Sul, são 5.924 matrículas na EJA presencial do ensino fundamental. Campo Grande, portanto, responde por aproximadamente 26% do total estadual, participação muito mais próxima do peso populacional e educacional da cidade.

As 1.506 matrículas contabilizadas na EJA presencial de nível médio estão concentradas na rede estadual. O levantamento não registra matrículas dessa etapa nas redes municipais.

No ensino médio da EJA, toda a oferta contabilizada no levantamento em Mato Grosso do Sul está vinculada à rede estadual. Das 1.506 matrículas registradas, nenhuma aparece na dependência municipal. Em Campo Grande, as 34 matrículas também estão na rede estadual.

Mais de 89 mil no ensino médio regular

O resultado preliminar mostra ainda que Mato Grosso do Sul possui 89.869 matrículas presenciais no ensino médio regular. Campo Grande lidera com ampla vantagem, reunindo 27.041 estudantes.

Dourados aparece depois, com 6.964 matrículas, seguido por Três Lagoas, com 4.363; Ponta Porã, com 3.908; e Corumbá, com 3.299.

No conjunto da educação básica contemplada pelo levantamento, Mato Grosso do Sul registra ainda 53.951 matrículas em creches, 65.385 na pré-escola, 201.599 nos anos iniciais do ensino fundamental e 142.403 nos anos finais.

Os resultados são preliminares e consideram as matrículas presenciais efetivas da educação básica nas redes estadual e municipais.

Portanto, os 34 estudantes registrados em Campo Grande correspondem especificamente à EJA presencial de nível médio no recorte apresentado pelo levantamento.

Matrículas influenciam repasses do Fundeb

Além de dimensionar o tamanho da rede pública de ensino, o número de matrículas também influencia o financiamento da educação.

Os dados do Censo Escolar são utilizados como um dos critérios para a distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) entre estados e municípios.

O cálculo, porém, não depende apenas da quantidade de estudantes, já que as matrículas recebem pesos diferentes conforme fatores como etapa de ensino, modalidade e jornada escolar.

Como os números de 2026 apresentados no levantamento ainda são preliminares, eles não devem ser confundidos com a base já utilizada para definir os repasses do Fundeb deste exercício.