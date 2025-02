PF cumpre mandados por descaminho e lavagem de dinheiro em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão por suspeita de descaminho, lavagem de dinheiro e organização criminosa, sendo três em Dourados e um em Votuporanga (SP).

Os cumprimentos aconteceram na manhã desta quarta-feira (12) e foi autorizada pela Justiça Federal da 3ª Região. As investigações são realizadas desde 2022, quando um cidadão paraguaio foi preso em flagrante transportando mercadorias internacionais sem estar regularizada, ou seja, caracterizando o contrabando.

A partir deste ponto, foi possível identificar suspeitos e empresas envolvidas no esquema através da análise do material. A conclusão da investigação afirmou que havia uma organização criminosa que utilizava veículos batedores para evitar fiscalizações e, assim, movimentando grandes quantias.

Durante a Operação, denominada de Zollfrei (palavra alemã que significa "sem taxas"), foram apreendidos documentos, quatro aparelhos celulares e um veículo automotor utilizado pelo grupo. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias dos investigados, totalizando, aproximadamente, R$ 3,6 milhões.

Também foi feita a indisponibilidade de imóveis, quando uma medida judicial impede a venda, doação ou hipoteca de um imóvel, geralmente utilizada para garantir o cumprimento de processos judiciais ou administrativos.

A Polícia Federal afirma que as investigações não terminaram e que busca identificar todos os envolvidos no esquema de importação de produtos irregulares.

Casos de contrabando em MS

No último dia 06, policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, dois veículos carregados com cigarros, cigarros eletrônicos, aparelhos de telefone celular, relógios, malas, roupas, perfumes, materiais para pesca, brinquedos, suplementos e vitaminas em Maracaju, produtos avaliados em R$ 2,3 milhões.

A fiscalização ocorreu em um bloqueio policial na rodovia MS-164, área rural do município, após ordem de parada aos motoristas que estavam em um Fiat Uno e uma Van, e seguiam sentido Ponta Porã e Maracaju. Com 21 anos, o condutor do Uno transportava 1,5 mil pacotes de cigarro contrabandeados do Paraguai.

À polícia, ele disse que foi contratado para o serviço ilegal, juntamente com os dois passageiros e uma passageira, por um homem que reside em Campo Grande, e que faz o percurso com produtos ilegais. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

Em novembro do ano passado, a Polícia Federal (PF) e Receita Federal desarticularam um mega-esquema de fornecimentos de eletrônicos importados de forma clandestina durante a operação Break Off.

Conforme apurado pela reportagem, 76 policiais federais e 20 auditores-fiscais da Receita Federal cumpriram 19 mandados de busca e apreensão em Sonora (MS), Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Cuiabá (MT), Várzea Grande (MT), Goiânia (GO), São Paulo (SP) e Barra do São Francisco (ES).

A Justiça também determinou o sequestro de bens móveis e imóveis e o bloqueio de valores em contas bancárias dos envolvidos.

Os mandados foram emitidos pela 5ª Vara Federal Criminal de Mato Grosso. Os delitos foram identificados a partir da deflagração da operação Sign Off.

De acordo com a Polícia Federal, as apurações revelaram um intrincado esquema de fornecimento de eletrônicos provenientes do Paraguai e dos Estados Unidos, que eram revendidos no mercado informal em todo o Brasil.

O objetivo é desarticular três grupos de fornecedores que contratava agentes de segurança pública, para realizar o transporte de mercadorias, com o intuito de evitar a fiscalização estatal.

Números

Ao longo do último ano, a Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 87.771.190 em cigarros contrabandeados em Mato Grosso do Sul. Conforme a base de dados da PF, as apreensões ocorreram nas cidades de Mundo Novo (6), Ponta Porã (5), Campo Grande (4) e Corumbá (1).

O maior número de apreensões ocorreu no município de Mundo Novo, cidade que faz fronteira com Salto del Guairá, no Paraguai, líder na estatística de valores apreendidos – R$ 37.125.882 em 2024 –, com destaque para a operação realizada em dezembro do ano passado, ocasião em que a Polícia Federal apreendeu R$ 17.272.755 em cigarros contrabandeados.

*Colaborou Naiara Camargo e Alison Silva

