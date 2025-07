PF e PM apreendem 1,3 tonelada de drogas em ilha do Rio Paraná

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Ação conjunto entre as polícias Federal e Militar de Mato Grosso do Sul levou à apreensão de mais de uma tonelada de substância entorpecente, ontem (16), em uma ilha que fica na zona rural de um município longe aproximadamente 367 quilômetros da Capital de Campo Grande.

Conforme repassado pela Polícia Federal, o carregamento de mais de uma tonelada foi encontrado na zona rural de Naviraí.

Ainda segundo a PF, a quantidade de droga estava escondida em uma ilha, na região do distrito de Porto Caiuá, que fica aproximadamente 64 quilômetros do centro do município.

Entenda

Região fronteiriça com o Estado do Paraná, dividida do território vizinho apenas pelo rio de mesmo nome, o ponto tanto do lado sul-mato-grossense quanto paranaense conta com pedaços de terra que só podem ser acessados com embarcações.

Nessas ilhas, após trabalho policial dos setores de inteligência e patrulhamento fluvial, nessa área de difícil acesso os agentes localizaram as substâncias guardadas pelo tráfico.

Segundo a polícia, após identificação e pesagem, as substâncias encontradas escondidas entre vegetação no pedaço de ilha somaram:

1.225 quilos de maconha e

96 quilos de skank

Apreendido, o material foi levado até a unidade da Delegacia de Polícia Federal em Naviraí/MS, para ainda passarem pelas devidas ações de perícia.

Sobre esse caso, as investigações seguem em curso com intuito de identificar os responsáveis pelo armazenamento e transporte da droga.

Apreensões de maconha

Até junho deste ano, as duas maiores apreensões de maconha foram registradas em ações da Polícia Rodoviária Federal, com o caso mais recente e a segunda maior de 2025 acontecendo no dia 26 do mês passado.

Nessa ocasião, um homem de 27 anos foi preso ao ser flagrado transportando 17.220 quilos de maconha e 10,5 quilos de skunk na BR-163, em Marechal Cândido Rondon, região oeste do Paraná.

Com essa sendo a segunda, a maior apreensão de 2025 até então - 27,2 toneladas de maconha em uma carreta bitrem -, aconteceu na BR-163, em Caarapó.

O motorista de 29 anos, alegou que transportava uma carga de milho de Maracaju com destino ao interior de Santa Catarina, sendo que vários fardos de maconha foram encontrados camuflados sobre os grãos.

