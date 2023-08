PF fecha camelódromo e apreende perto de 500 produtos contrabandeados 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Pastores da Igreja Sara Nossa Terra e Batista Nova Jerusalém falam sobre como tema é tratado dentro da religião evangélica

Durante o Agosto Lilás, mês dedicado ao combate à violência doméstica e feminicídio, as igrejas evangélicas de Campo Grande não tratam o assunto com destaque e apenas dão continuidade ao trabalho de orientação e apoio aos casais, tendo conflitos entre si ou não.

Ao Correio do Estado, o pastor da Igreja Sara Nossa Terra, que conta com 80 unidades espalhadas por Mato Grosso do Sul, e presidente do Conselho Estadual de Pastores, Wilton Acosta, explica que, na vertente protestante que segue não existem campanhas para tratar do tema, já que, de acordo com ele, a violência doméstica é um assunto tratado diariamente pelos pastores junto aos fiéis.

“[A violência doméstica] Sempre foi um alvo da igreja como qualquer outra violência que afeta a estrutura familiar, mas não temos uma campanha específica para isso ”, explica.

Ainda de acordo com Acosta, todas as igrejas desenvolvem trabalhos voltados para as mulheres e o combate à questão da violência e feminicídio, contudo, é um “trabalho silencioso”. O pastor ressalta que a função da religião é preservar e reestruturar as famílias.

“A igreja sempre trabalha com um pouco de cuidado para não fazer propaganda, mas ir ao cerne da questão e sempre visando a recuperação desta mulher, de encaminhá-la para onde for preciso, sem revelar a identidade dela. Se for caso de denúncia, a igreja está preparada para isso também”, destaca.

A irmandade da Sara Nossa Terra tem aproximadamente 18 mil fiéis em todo MS e, conforme explicado pelo pastor, todos podem procurar a estrutura religiosa para denunciar e buscar auxílio caso esteja em um relacionamento violento.

Acosta esclarece que, por ter muita gente que frequenta esta denominação, os pastores lidam com questões de violência física, psicológica, entre outros tipos de violações, de forma quase diária, o que fez com que grupos de apoio também aumentassem para oferecer o acolhimento necessário para as vítimas.

“Na Sara Nossa Terra temos um grupo formado por psicólogos que atendem quase diariamente essas mulheres e também crianças. A igreja está preparada. O foco é a reestruturação e resgate dessa mulher”, afirmou o pastor.

Embora não realizem denúncias e apenas orientem quando fiéis buscam ajuda em casos de agressões, Acosta aponta que as instituições evangélicas estão mais maduras em relação ao acolhimento das vítimas e estão empenhadas em combater a violência.

“Hoje existe uma maturidade na igreja ao que diz respeito ao combate efetivo da violência, não apenas no acolhimento da mulher, mas encaminhar essas mulheres para onde for preciso e buscar melhorias para que esse enfrentamento seja realizado de forma mais efetiva.

A Igreja Batista não foge à regra: por lá, também se busca orientar os casais e acolher as mulheres vítimas de violência, mas sempre pensando na reestruturação da família.

O pastor Carlos Trapp, membro da Igreja Batista Nova Jerusalém, explica que na instituição que frequenta e dá aulas na Escola Dominical, este tema é tratado por especialistas que, quando convidados, dão palestras aos domingos.

“Inicialmente orientamos os casais a se tratarem bem porque sabemos que a violência começa nas pequenas agressões, então, instruímos a construção de uma base sólida para o casamento e apoio para os casais”, aponta.

Por outro lado, o pastor acredita que não é apenas realizar uma denúncia contra o agressor, mas é preciso que o casal entre em um entendimento, com um aconselhamento de autoridades da igreja.

Em relação aos casos em que o casal chega ao divórcio, o pastor aponta que a orientação continua sendo o melhor caminho, já que “a gente não pode deixar a oportunidade de orientação”.

Ainda de acordo com o pastor, “a palavra de Deus tem o poder da transformação” e é preciso empenho para que não se chegue ao ponto do divórcio, embora reconheça que há inúmeros casos dentro da igreja de casais que se separaram.

“Existe uma separação de corpos, mas esse tempo irá trabalhar para orientar o marido, sendo que a mulher também é responsável por buscar a sabedoria e zelar pelos bons valores”, afirmou.

