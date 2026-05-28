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PF fecha cerco a prefeituras que investiram no Banco Master

Operações da Polícia Federal deflagradas ontem investigam aplicações milionárias de institutos de previdência no banco de Daniel Vorcaro

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

28/05/2026 - 08h00
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A Polícia Federal (PF) avança nas investigações sobre como institutos de previdência municipais de Mato Grosso do Sul investiram milhões no Banco Master.

Em duas apurações distintas, mas com a mesma finalidade, a PF apura em que circunstâncias os regimes próprios de previdência das cidades de Fátima do Sul e Angélica colocaram milhões de reais de aposentados e pensionistas no Banco Master, pouco tempo antes de a instituição ser liquidada.

O Banco Master pertence ao banqueiro Daniel Vorcaro, que atualmente está preso na PF, em Brasília (DF), e que, dados os bilhões de reais envolvidos na investigação da operação Compliance Zero, pode ser o autor da maior fraude bancária da história do Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, a PF denominou as operações que investigam aportes de R$ 9 milhões no Banco Master de Zehirut e Charitzut.

A suspeita é de irregularidades nas aplicações destes fundos de previdência municipais no banco de Daniel Vorcaro, liquidado no ano passado pelo Banco Central do Brasil.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Angélica (7 mandados), Fátima do Sul (6 mandados) e São Paulo (SP). As aplicações destes fundos de previdência ocorreram por meio da compra de títulos (letras financeiras) do banco privado em 2024. Há a suspeita de que os títulos seriam podres.

A PF também apura se responsáveis por estes institutos municipais de previdência teriam recebido propina de corretoras para aplicar o dinheiro da previdência de seus servidores no Banco Master.

Entre os endereços onde ontem foram cumpridos mandados de busca e apreensão estão os institutos de previdência de Angélica e de Fátima do Sul (Iprefsul).

Foram apreendidos 11 telefones celulares com pessoas que foram alvo da investigação: servidores públicos e corretores de investimentos.

Também estão em poder da PF quatro pendrives, seis microcomputadores, quatro discos rígidos e ainda pastas com várias atas de reuniões relacionadas ao Banco Master.

“Após procedimentos de perícia e análise dos dados, será possível dimensionar o tamanho da fraude envolvendo o Banco Master e os administradores dos institutos de previdência”.

A prefeitura de Angélica, cujo prefeito é Edinho Cassuci (PSDB), informou que o instituto de previdência é uma autarquia municipal, com autonomia administrativa e financeira.

A prefeitura ainda sustentou que os R$ 2 milhões investidos no Banco Master teriam sido resgatados em novembro de 2025, antes até mesmo da prisão de Daniel Vorcaro.

Em Fátima do Sul, onde o Iprefsul investiu R$ 7 milhões no Banco Master, também existe a versão sobre a autonomia do instituto.

Corretora

Em Angélica, os recursos foram captados pela “Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos”, empresa com sede em São Paulo (SP) que fez captações em prefeituras em todo o País, inclusive na capital sul-mato-grossense, onde o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) aportou R$ 1,2 milhão no Banco Master.

No caso da capital de MS, a Justiça local autorizou, em dezembro do ano passado, uma compensação de valores.

Como a Prefeitura Municipal de Campo Grande também tinha acordo com o braço de crédito popular do banco de Daniel Vorcaro, o Credcesta, a Justiça autorizou a retenção dos valores consignados dos servidores, que seriam direcionados ao Credcesta ou a outros consignados do Banco Master, para cobrir o rombo do IMPCG.

O caso, contudo, ainda não está plenamente resolvido.

Ao todo, institutos de previdência municipais de MS aportaram R$ 15,7 milhões no Banco Master. Fátima do Sul fez o maior aporte: R$ 7 milhões, seguida de São Gabriel do Oeste (R$ 3 milhões), Jateí (R$ 2,5 milhões), Angélica (R$ 2 milhões) e Campo Grande (R$ 1,2 milhão).

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OPORTUNIDADE

Prefeitura abre processo seletivo para contratar 152 funcionários da saúde

As contratações são temporárias, com duração de 1 ano, o salário pode chegar a R$ 3.678 e tem 40 horas semanais

28/05/2026 11h00

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Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde Marcelo Victor/Correio do Estado

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A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Administração e Inovação (Semadi) e de Saúde (Sesau), abre nesta sexta-feira (29) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais da área da saúde.

Ao todo, serão ofertadas 152 vagas para os cargos de enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e técnico de enfermagem para atuação no Samu. 

O edital foi publicado em edição extra do Diogrande nº 8.335, dessa terça-feira (27), e prevê contratação temporária pelo período de 12 meses, com seleção realizada exclusivamente por prova de títulos (análise curricular), de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no período de 29 de maio a 1º de junho de 2026, até às 18h do último dia, pelo site da Prefeitura. 

O edital informa que os profissionais selecionados para as funções de enfermeiro e técnico de enfermagem poderão receber complementação remuneratória destinada ao cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem, mediante a utilização dos recursos da Assistência Financeira Complementar.

Serão R$ 639,81 de complementação para a função de enfermeiro e R$ 1.173,64 para técnico de enfermagem.

O pagamento da complementação ficará condicionado ao repasse da Assistência Financeira Complementar (AFC) pela União ao Município.

A complementação poderá ser suspensa, alterada ou cessada a qualquer tempo, em razão da interrupção dos repasses financeiros pela União, da alteração da legislação aplicável ou do desligamento do profissional. 

Distribuição de vagas

O processo seletivo serve para recompor os espaços deixados após aposentadorias, exonerações, licenças e outros afastamentos legais, garantindo a continuidade dos serviços essenciais de saúde prestados à população. As vagas são distribuídas da seguinte forma:

  • 46 vagas para enfermeiro, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração bruta mensal de R$ 3.678,37;
  • 10 vagas para fisioterapeuta, com carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 3.200,00;
  • 71 vagas para técnico de enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 1.849,09;
  • 25 vagas para técnico de enfermagem (Samu), em escala 12×36, com remuneração de R$ 1.849,09.

Entre os requisitos exigidos estão formação compatível com a função pretendida e registro ativo nos respectivos conselhos profissionais. O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas.

Etapas 

  • Inscrição online gratuita
  • Divulgação da relação preliminar de inscritos 
  • Período de recursos
  • Prova de títulos 
  • Divulgação do resultado preliminar
  • Novo prazo recursal
  • Homologação do resultado final
  • Contratação.

Todas as publicações e comunicados oficiais referentes ao processo seletivo serão divulgados exclusivamente no Diogrande, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar as etapas do processo.

Mais informações podem ser conferidas no edital.

Terenos

Homem é condenado por estupro de vulnerável contra adolescente com TEA

O caso aconteceu em 2019, em uma fazenda na zona rural de Terenos

28/05/2026 10h45

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O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda na área rural de Terenos, a vítima tinha 12 anos na época do ocorrido

O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda na área rural de Terenos, a vítima tinha 12 anos na época do ocorrido Reprodução

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A Primeira Promotoria de Justiça de Terenos, atuou no caso que resultou na condenação de um homem, que estava sendo julgado por estupro de vulnerável, cometido contra um menino de 12 anos, em uma fazenda do municipio. 

O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda localizada na área rural do município de Terenos. 

De acordo com o relato da vítima, que tinha 12 anos na época que o caso aconteceu, ele estava no galpão da fazenda mexendo no celular quando o réu, que era funcionário da fazenda, aproximou-se e o agarrou o menino, dando-lhe um beijo, forçado na boca e proferindo uma expressão de conotação sexual. 

Após o acontecimento, o adolescente foi imediatamente relatar o ocorrido para sua mãe. Em depoimento, a vítima informou já ter sido chamado pelo criminoso para ir ao galpão em outras oportunidades. 

Por sua vez, a mão da vítima relatou que ele apresentou mudança no comportamento após o episódio, ela ainda destacou o filho é portador do Transtorno Espectro Autista (TEA)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), acatou as acusações e condenou o réu por estupro de vulnerável, sustentando a palavra da vítima, para comprovação dos fatos. 

O réu foi condenado à 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

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