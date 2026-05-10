'Pitbulls à solta' fazem nova vítima e voltam a tirar a paz de moradores; vídeos

Cães apresentam inclusive a mesma pelagem dos casos registrados em meados de setembro do ano passado, tratando-se de um cão preto com mancha branca ao redor do pescoço e um segundo todo marrom. - Reprodução

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Menos de um ano desde o último registro, os moradores do Portal Caiobá em Campo Grande "perderam" novamente a paz recentemente graças ao retorno de um casal de pit bulls que ficam à solta pelas ruas do bairro, avançando tanto em moradores quanto em animais de menor porte que acabam vítimas na boca desses cachorros.

Mais especificamente na região do Riviera Park, a localidade que já traz dificuldades aos moradores pela falta de infraestrutura, graças às ruas que ainda não possuem pavimentação, agora traz novamente a preocupação com dois cães de grande porte que ficam à solta pelas ruas do bairro.

Como relata uma denunciante ao Correio do Estado, os moradores locais viveram um breve período de paz ao perceberem que, aparentemente, os possíveis donos teriam saído de mudança do local, uma vez que a residência em questão teria sido reformada, com a instalação de um novo portão fechado.

Nota-se, pelos vídeos registrados recentemente, que os cães apresentam inclusive a mesma pelagem dos casos registrados em meados de setembro do ano passado, tratando-se de um cão preto com mancha branca ao redor do pescoço e um segundo todo marrom.

"Pensamos que, se os pitbulls estivessem lá dentro eles estariam trancados. Mas eles haviam levado os animais embora... e agora isso, acabaram de matar outro cachorrinho e na sexta-feira (08), à tarde, já haviam matado um primeiro na rua", diz a moradora.

Segundo ela, os vídeos voltaram a circular nos grupos dos moradores locais, seguido de relatos de novas vítimas do casal de pit bulls.

"Além do barro, porque nosso bairro não é asfaltado, então está impossível andar nessas ruas. Tem uma vizinha que só anda a pé, uma senhora, e como faz para andar assim com um cachorro solto que é agressivo", questiona.

Relembre

Ao fim de agosto de 2025 os moradores do Portal Caiobá se uniram em denúncia, por não suportarem mais o sofrimento vivido nas "mãos" - ou melhor, patas - de um casal de "pit bulls" soltos quando os donos saíam para trabalhar.

Com um "passeio" pelo bairro que sempre acabava com ataques a outros cães e forçando a população local a se proteger como podem, as gravações que circulavam deixavam claro o perigo constante na altura do número 107 da rua Antônio Garcia dos Santos Medeiros.

À época, ao Correio do Estado, os moradores já evidenciaram esse comportamento dos vizinhos que costumam "se mudar e reaparecer", indo e voltando da residência com certa frequência.

Como a Antônio Garcia dos Santos Medeiros trata-se de uma rua curta, os moradores se encontram à deriva e as crianças já não podem sequer brincar no trecho, o que costumava ser rotineiro há alguns meses.

Tendo a realidade cotidiana alterada para uma espécie de pesadelo, os locais relembram inclusive uma noite de tristeza, quando ao apagar das luzes os "pit bulls" arrastaram um cachorro menor para o mato para mais um ataque.

Nesta noite, devido à falta de visibilidade, o resgate ao animal em questão foi inviável, restando aos moradores deitar a cabeça no travesseiro enquanto escutavam os gritos do animal que estava sendo morto pelos dois cachorros.

Classificando a situação como "insustentável", os vizinhos que se organizam em um grupo do bairro se dizem todos "aterrorizados", esperando que uma situação para o problema apareça o quanto antes.

Conforme denúncia, a situação desses cachorros que são muito agressivos já foi comunicada inclusive à polícia que, por sua, vez repassou aos moradores que nada poderia fazer, enquanto o próprio Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) afirma que não pode "levar os 'pit bulls'" sem um flagrante desses animais soltos.

Como consta na legislação brasileira, tutores são responsabilizados caso não cumpram com suas obrigações de cuidado e vigilância, como previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605/98.

Esse texto específico trata dos crimes ambientais e tipifica como crime maus-tratos contra animais, prevendo pena de detenção que varia de 3 meses a 1 ano e multa, além de prever agravantes em caso de morte do animal.

Além disso, o artigo 936 do Código Civil também estabelece que o proprietário do animal é responsável pelos danos causados por ele, quando não tomados os cuidados necessários.

Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Proteção ao Turista, a Decat, que atende casos de maus-tratos com animais, fica localizada na rua 07 de setembro nº 2.421, atendendo pelos telefones (67) 99626-4741 / 99940-4644 / 3325-2567 / 3382-9271

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