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Pivô da "demissão" de desembargador, Palermo é recapturado pela PF

Mais de seis anos depois de ser liberado da prisão por Divoncir Maran, o megatraficante condenado a 126 anos de prisão foi localizado na Bolívia

Neri Kaspary

Neri Kaspary

26/05/2026 - 10h59
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Pivô da "demissão" do desembargador Divoncir Maran do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o megatraficante Gerson Palermo, condenado a 126 anos de prisão e foragido desde abril de 2020, foi recapturado pela Polícia Federal nesta terça-feira (26) na Bolívia

O desembargador concedeu o benefício de prisão domiciliar em meio ao feriadão de Tiradentes (21 de abril) de 2020, apesar da série de condenações que pesavam contra o traficante. 

Divoncir acatou o argumento de que ele corria risco na prisão por conta da covid e determinou que ele usasse tornozeleira eletrônica. Porém, horas depois rompeu o equipamento e fugiu. 

Desde então ele estava na lista de mais procurados do Brasil e agora foi localizado na Bolívia, segundo reportagem publicada pela CNN. A PF ainda não divulgou detalhes sobre a prisão e nem sobre sua provável deportação ao Brasil. Ele foi preso na região de Santa Cruz de La Sierra. 

O piloto Gerson Palermo, que estava no presídio federal de Campo Grande, é apontado como um dos chefes do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Mato Grosso do Sul.

Ele tem longo histório de envolvimento com o crime. Em agosto de 2000, Palermo participou do de um Boeing 727 da antiga Vasp. O avião saiu do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu com destino a Curitiba e foi sequestrado cerca de 20 minutos após a decolagem.

O avião foi forçado a pousar em Porecatu (PR), quando o grupo roubou malotes do Banco do Brasil, com cerca de R$ 5,5 milhões. Palermo foi condenado a 66 anos e 9 meses de prisão.

Já em março de 2017, a Polícia Federal deflagrou a Operação All In contra um esquema de tráfico internacional de drogas e Palermo foi apontado como um dos chefes do grupo.

Segundo a investigação, a cocaína saía da Bolívia em aviões até Corumbá (MS) e depois era levada em caminhões para outros estados,seguindo a rota do tráfico. Por tráfico e associação para o tráfico, Palermo foi condenado a mais 59 anos de prisão. Ao todo, as penas somam quase 126 anos.

Suspeitas

Mesmo com as condenações, o traficante foi solto pelo plantão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. E mensagens encontradas nos celulares de assessores do gabinete incrementam o inquérito da PF que a sentença foi vendida.

“Vai entrar esse HC, chefe pediu para prover”, diz uma mensagem encontrada pela PF. Em outra, uma assessora diz: "foi determinação do desembargador", mostraram conversas entre servidores que atuaram a pedido do desembargador. 

Depois da fuga, o desembargador foi denunciado pelo juíz Rodrigo Pedrini Marcos, de Três Lagos. O  CNJ (Conselho Nacional de Justiça) abriu investigação e em feveriro deste ano, quase seis anos após a fuga do traficante, Divoncir foi aposentado compulsoriamente. Porém, ele já havia se aposentado antes disso. 

Esta aposentadoria compulsória, porém, pode cair por terra. O STF (Supremo Tribunal Federal) julga nesta semana o fim da aposentadoria compulsória de magistrados. Será nesta terça-feira (26), analisado pela Primeira Turma da Corte.

Em março, Flávio Dino decidiu que não existe mais a aposentadoria compulsória como “punição” a magistrados e que infrações graves desses servidores públicos devem ser punidas com perda do cargo.

Além de estar envolvido no escândalo da libertação do megatraficante, Divoncir Maran também foi alvo da operação Ultima Ratio, em 24 de outubro de 2024. Segundo a PF, ele fazia parte de um esquema de venda de sentenças que também envolvia outros cinco desembargador da ativa e um aposentado. 

 

Declaração de IR

MS ainda têm 160 mil contribuintes que não declararam o Imposto de Renda

A expectativa é de receber 650 mil declarações até o final do prazo

26/05/2026 10h45

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Arquivo/Agência Brasil

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O prazo para declarar o Imposto de Renda de 2026 está se aproximando do final e à poucos dias de expirar o Estado ainda espera receber 160 mil declarações para atingir a meta de 650 mil. 

A data limite para apresentar a declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, se encerra na próxima sexta-feira (29) e para atingir a meta a Receita Federal espera receber cerca de 24 mil declarações por dia. 

Até o presente momento já foram recebidas 490 mil declarações e de ontem para hoje foram transmitidos 23.281 documentos, sendo o dia que mais obteve declarações, superando os 21.621 entregues no dia 23 de março, data de início do período.  

A princípio a tendência é de que este número aumente durante a semana para que possa atingir a marca esperada. 

De acordo com a assessoria da Receita Federal de Campo Grande, para atingir a meta esperada é necessário contar com a responsabilidade do contribuinte, que tem que se atentar ao prazo para não ficar em débito com a receita. 

Ainda segundo a assessoria, o número de declarações recebidas até o presente momento é similar ao do ano passado, mostrando que a população tem se atentado ao prazo. 
 

imposto de renda

Restituição no 1º lote ou parcelamento do IR a pagar são péssimo negócio

Receita Federal paga e cobra juros com base na taxa Selic, que está em 14,5% ao ano. A poupança, por exemplo, rende a metade disso.

26/05/2026 10h25

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Neste ano, cerca de 650 mil contribuintes de MS devem fazer a declaração. Destes, em torno de 130 mil terão de pagar imposto

Neste ano, cerca de 650 mil contribuintes de MS devem fazer a declaração. Destes, em torno de 130 mil terão de pagar imposto

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Parcelar o pagamento do Imposto de Renda no máximo de parcelas possível (8) e estar incluído no primeiro lote de restituição normalmente são motivos de satisfação dos contribuintes. Porém, a matemática comprova que normalmente as duas situações são péssimos negócios.

A explicação é simples: a Receita Federal cobra e paga juros superiores ao da grande maioria das aplicações financeiras. O índice de correção dos valores a receber ou a pagar é a taxa Selic, que atualmente está em 14,5% ao ano. Além disso, ainda é acrescida a taxa de 1% a partir da segunda parcela, no caso daqueles que precisam pagar imposto após a entrega da declaração. 

Para efeito de comparação, o contribuinte que tem alguma reserva na poupança recebe menos de 0,7% ao mês de correção. E, se este contribuinte parcelar seu IR, vai estar pagando mais que o dobro desta taxa para a Receita Federal. Até mesmo se esta reserva estiver aplicada em LCI, por exemplo, o rendimento ainda é inferior ao da taxa cobrada pela Receita. 

E estes índices ajudam a explicar por que a Receita Federal vai fazer a maior restituição do Imposto de Renda (IR) da história logo no primeiro lote, no dia 29 deste mês. Serão R$ 16 bilhões distribuídos aos 8.749.992 contribuintes. Deste montante, serão  R$ 272 milhões para 142 mil contribuintes de Mato Grosso do Sul. 

Esta primeira remessa representa 40% das restituições previstas para serem pagas em 2026, tanto em valores quanto em número de contribuintes. Com isso, a Receita fica livre do pagamento de juros sobre este montante. Dos R$ 16 bilhões desse primeiro lote, R$ 8,64 bilhões irão para contribuintes com prioridade legal no reembolso.

Se estes 142 mil contribuintes de Mato Grosso do Sul esperassem um mês para receber, os R$ 272 milhões já teriam aumentado para cerca de R$ 275 milhões. Mas, se todos aplicarem sua restituição na poupança, valor total teria acréscimo de apenas R$ 1,8 milhão.

Embora o contribuinte não tenha a opção de escolher em qual lote quer estar incluído para receber a restituição, ele tem a possibilidade de entregar a declaração somente nos últimos dias e assim automaticamente os juros sobre aquilo que tem a receber serão maiores, já que não estará incluído no primeiro lote. 

Em Mato Grosso do Sul, conforme previsão da Receita, cerca de 650 mil pessoas devem fazer a declaração em 2026. Deste montate, entre 15% e 20%, conforme dados dos anos anteriores, terão de pagar imposto. 

Então, em torno de 130 mil terão de pagar IR a partir do dia 29 de maio e são estes que têm a opção de escolher se querem fazer o pagamento à vista ou em parcelas. E, havendo disponibilidade de recursos,  o melhor negócio a fazer é pagar o mais rápido possível para escapar da alta taxa de juros. A previsão é de que nesta quarta-feira (27) ocorra nova redução da taxa Selic, que é definida pelo Banco Central. . 

O pagamento do primeiro lote de restituição será feito nesta sexta-feira (29), prazo final para entregar as declarações deste ano, na conta ou na chave Pix do CPF informado na declaração do Imposto de Renda.

Como consultar?

A consulta, para saber se você está entre os contribuintes que receberão no primeiro lote da restituição pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal, disponível para tablets e smartphones.

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