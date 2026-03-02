Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

encrenqueiro profissional

Pivô da 'demissão' de juíza de MS, advogado caçado pela Interpol tem vida de luxo

Justiça Italiana deve decidir nesta quinta-feira (5) se extradita ou não Eduardo Bottura, apontado como gospista em série

Neri Kaspary

Neri Kaspary

02/03/2026 - 10h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Pré-candidato a governador em Mato Grosso do Sul em 2014 pelo PTB e pivô da 'demissão' de uma juíza que atuava em Anaurilândia , o advogado Luiz Eduardo Bottura, foragido no Brasil por suspeita de aplicar golpes em série, vive uma vida de luxo na Itália, mesmo procurado pela Interpol. 

Nesta quinta-feira (5), conforme reportagem de 18 minutos exibida na noite deste domingo (1) no Fantástico, um pedido de deportação será julgado pela Justiça da Itália. Caso seja extraditado, terá de cumprir pena num presídio brasileiro.

A reportagem mostrou que Bottura, que também se apresenta como Engenheiro, apesar de ter sido preso na Itália em abril do ano passado, está solto e vivendo em um condomínio de alto padrão na cidade de Selvazzano Dentro, na região de Veneza.

Entre idas e vindas de academias e restaurantes de luxo, a reportagem mostrou que ele anda em dois carros de luxo. O advogado ostenta uma Mercedes avaliada em R$ 250 mil e um Maserati, cujo valor é estimado em R$ 1 milhão. Foi por conta da compra deste carrão que chegou a ser preso em 5 de abril do ano passado, mas recebeu autorização para responder em liberdade. 

Questionado sobre os processos que enfrenta no Brasil, Bottura disse que as denúncias foram baseadas em depoimentos falsos. "É uma mentira o que eles falam", afirmou ao repórter do Fantástico. Ele voltou a negar que tenha enganado vítimas.

Uma delas, que alega ter transferido cerca de R$ 7 milhões para Bottura, sobrevive vendendo mel em uma feira. Ela garante que foi vítima de golpe aplicado pelo advogado. 

Em sua residência na Itália, o homem está acompanhado de Natália Pascucci. Segundo o Fantástico, consta como advogada dele e da mãe dele em um dos processos que ele enfrenta. 

Essa advogada, de acordo com a reportagem do Fantástico, estaria impedida de manter contato com Bottura após uma decisão de janeiro. Ao Fantástico, porém, a mulher afirmou que não tem ciência sobre procedimentos em desfavor dela, tendo prestado esclarecimentos após uma representação disciplinar há três meses.

ENCRENQUEIRO PROFISSIONAL

Bottura ficou conhecido como "litigante profissional" por mover mais de 3 mil ações judiciais no Brasil. Em pelo menos 300 delas, foi condenado por litigância de má-fé.

A estratégia, segundo decisões da Justiça de São Paulo, incluía indicar endereços falsos para provocar revelias e ajuizar ações contra magistrados com o objetivo de forçá-los a se declarar impedidos.

Em agosto de 2023, a 1ª Vara de Organização Criminosa de São Paulo recebeu denúncia formal contra Bottura por liderar um grupo composto por sete pessoas, incluindo familiares e advogados. A acusação inclui associação criminosa, corrupção ativa, falsificação de documentos públicos e coação no curso do processo. O grupo  teria causado prejuízo milionário com fraudes judiciais e contratos simulados 
 

SOGROS E EX-ESPÓSA

Entre 2007 e 2009, ele ajuizou mais de 200 ações contra a ex-esposa e o sogro — e chegou a obter uma pensão de R$ 100 mil usando documentos falsificados. As decisões judiciais foram concedidas pela Justiça em Anaurilândia, cidade na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo. 

Por conta destas decisões, a juíza Margarida Elisabeth Weiler foi punida com a aposentadoria compulsória por ter participado de um esquema de fraudes com Bottura. Ele chegou a ser responsável por 25% das 600 ações que tramitavam em Anaurilândia. 

Segundo o Ministério Público de São Paulo, sua esposa, Raquel Fernanda de Oliveira, e os pais, Luiz Célio Bottura e Maria Alice Auricchio Bottura, também integram a organização criminosa. Raquel foi presa em Campo Grande pela Polícia Federal em dezembro de 2024, por envolvimento direto nas fraudes. Atualmente está em liberdade, mas usando tornozeleira.

 Segundo denúncias do Ministério Público de São Paulo, ele praticava usurpação de função pública e falsificação de documentos para aplicar golpes com aparência de legalidade. Ele, inclusive, assinava petições como advogado, sem estar inscrito na OAB. 

Segundo reportagem do site Consultor Jurídico, em novembro de 2024 a juíza Juliana Trajano de Freitas Barão, da 1ª Vara Criminal de São Paulo, decretou a prisão preventiva de Bottura e da mulher dele, Raquel Fernanda de Oliveira, que no mês seguinte foi presa. 

 Os dois são réus em uma ação penal que trata da prática dos crimes de associação criminosa; inserção de dados falsos em sistema de informações; falsificação de documento público; usurpação de função pública; prevaricação; e violação de sigilo funcional.

Além de dar endereços falsos, outra técnica do arsenal do litigante é processar magistrados para forçar que eles se declarem impedidos de julgá-lo. Para inibir quem o contraria, já processou um presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o presidente da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis). 

Além disso, processou vários advogados das partes que o processaram e chegou a processar o então secretário de Segurança de Mato Grosso do Sul, quando ele foi preso e seu nome e foto apareceram no site do governo.

Em 2014, quando foi pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo PTB, um vídeo institucional divulgado pelo partido defendia que “os ratos fossem retirados do poder”.

Porém, apesar de se filiaro ao PTB, ele acabou excluído da disputa, que teve como principais candidatos o senador Nelsinho Trad (MDB), Delcídio do Amaral (PT) e Reinaldo Azambuja (PSDB). O petista e o tucano foram para o segundo turno e Azambuja acabou vencendo. 

Em 2022, Bottura foi alvo de uma investigação da Polícia Civil de São Paulo, ocasião em que foram apreendidos veículos, celulares e documentos. Também havia sido expedido um mandado de prisão, mas ele não foi encontrado, pois já havia fugido para a Itália. 
 

SAÚDE

Teleatendimento já identificou 357 casos de câncer de pele em MS

Ferramenta permite que lesões sejam avaliadas por especialistas em até 72 horas e ajuda a priorizar pacientes com maior risco na rede pública

02/03/2026 09h30

Compartilhar
A detecção precoce é considerada decisiva, principalmente nos casos de melanoma, que apresenta maior taxa de agressividade

A detecção precoce é considerada decisiva, principalmente nos casos de melanoma, que apresenta maior taxa de agressividade Divulgação

Continue Lendo...

O serviço de telediagnóstico em dermatologia já identificou 357 casos de câncer de pele em Mato Grosso do Sul desde a implantação, em 2019. Do total, 55 são de melanoma, tipo mais agressivo da doença, e 302 de câncer de pele não melanoma, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A estratégia integra o STT (Sistema de Telemedicina e Telessaúde) e permite que lesões suspeitas sejam avaliadas por dermatologistas sem que o paciente precise, inicialmente, sair do município onde mora. Atualmente, 28 municípios, com 43 pontos de atendimento, estão habilitados a utilizar a ferramenta.

De acordo com a SES, os casos de melanoma foram registrados nas macrorregiões Centro (5), Pantanal (33), Cone Sul (4) e Costa Leste (13). Já os diagnósticos de câncer de pele não melanoma somam 32 na região Centro, 125 no Pantanal, 42 no Cone Sul e 103 na Costa Leste.

A secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, afirma que a iniciativa fortalece o SUS e agiliza a identificação de casos suspeitos. “É uma ferramenta que qualifica a Atenção Primária, reduz deslocamentos desnecessários e permite que casos suspeitos de câncer sejam identificados com mais rapidez, o que impacta diretamente no prognóstico e na qualidade de vida dos pacientes”, destacou.

Como funciona

O atendimento começa na Unidade Básica de Saúde (UBS). Ao identificar uma lesão suspeita, o médico solicita o exame pelo sistema e realiza a triagem clínica. Em seguida, é feito o registro fotográfico da lesão, etapa considerada essencial para a precisão do diagnóstico.

As imagens e informações clínicas são enviadas pela plataforma e avaliadas por dermatologistas especializados. O laudo, com classificação de risco e indicação de conduta, é devolvido à unidade solicitante em até 72 horas.

O serviço atende tanto casos suspeitos de melanoma e não melanoma quanto outras doenças de pele. Segundo o Ministério da Saúde, a teledermatologia tem potencial para resolver cerca de 70% das situações ainda na Atenção Primária, sem necessidade de encaminhamento presencial ao especialista.

A superintendente de Saúde Digital da SES, Márcia Tomasi, ressalta que o sistema também organiza a fila de atendimentos. “Além de ampliar o acesso ao especialista, a plataforma estratifica o risco e prioriza quem realmente precisa de consulta presencial. Isso traz mais eficiência para a rede”, pontuou.

Diagnóstico precoce

A detecção precoce é considerada decisiva, principalmente nos casos de melanoma, que apresenta maior taxa de agressividade. Ao identificar a lesão em estágio inicial e garantir o encaminhamento rápido para confirmação e tratamento, aumentam significativamente as chances de cura.

A coordenadora do Telessaúde da SES, Rosângela Dobbro, explica que a qualidade das imagens influencia diretamente no resultado. “O exame só é validado quando segue os protocolos de identificação, registro fotográfico e consentimento do paciente. Quanto melhor o registro, mais preciso é o laudo e mais ágil a conduta clínica”, afirmou.

Para aderir ao serviço, o município deve formalizar participação no Telessaúde e adquirir kit específico de dermatologia, composto por dermatoscópio, adaptador e equipamento para captura de imagem, além de capacitar as equipes.

Casos graves ou pacientes com sintomas mais intensos não devem aguardar o laudo do sistema e precisam ser encaminhados imediatamente para a rede de urgência e emergência.

Assine o Correio do Estado

Trânsito

Primeira habilitação: Detran-MS lança aula teórica presencial gratuita

Interessados que preferem aulas presenciais com instrutor podem realizar a inscrição a partir desta segunda-feira (02); saiba como participar

02/03/2026 09h00

Compartilhar
Capacitação presencial gratuita para primeira CNH ocorre entre os dias 16 e 20 de março

Capacitação presencial gratuita para primeira CNH ocorre entre os dias 16 e 20 de março Crédito: Detran-MS / Freepik

Continue Lendo...

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) abriu inscrições nesta segunda-feira (02) para aulas teóricas presenciais de primeira habilitação, com instrutor técnico, sem nenhum custo.

A iniciativa ocorre após a implementação do programa do Governo Federal “CNH do Brasil”, que barateou o custo da primeira habilitação devido à alta demanda de condutores sem o documento.

Como nem todos possuem acesso à internet, o Detran-MS entendeu que alguns alunos podem ter preferência pelo ensino presencial, com interação direta, na qual podem tirar dúvidas com os instrutores durante o processo de aprendizagem.

Estrutura

Os profissionais irão ministrar as aulas com a estrutura do departamento de trânsito, em salas equipadas com recursos audiovisuais modernos. Será oferecido o conteúdo programático obrigatório, que abrange:

  • Legislação de Trânsito;
  • Direção Defensiva e Primeiros Socorros.

O material será dividido em módulos de resolução de questões para garantir um desempenho seguro no exame oficial.

Quem pode participar?

O curso é destinado tanto a jovens que buscam a primeira CNH quanto a pessoas que tentaram aprender via aplicativo, mas tiveram dificuldades, assim como a condutores em processo de reabilitação.

“Para participar, basta ser penalmente imputável (ter mais de 18 anos), saber ler e escrever e portar documentos básicos, como CPF e identidade”, esclarece o coordenador da Escola Pública de Trânsito do Detran-MS, Emerson Tiogo.

Serão 25 horas-aula obrigatórias, com as disciplinas essenciais da grade curricular, além de outras cinco horas facultativas exclusivamente para treinamento com o Banco Nacional de Questões, conforme a Resolução Contran nº 1.020/2025.

“Essa estrutura flexível permite que o candidato teste seus conhecimentos e tire dúvidas práticas antes de enfrentar as 30 questões objetivas do exame”, explica Ivar Custódio, gestor de Educação de Trânsito do Detran-MS, que será um dos professores do novo curso.

O candidato pode fazer o curso antes de passar pelos exames médico e psicológico ou procurar uma agência do Detran-MS para abrir o formulário Renach (cadastro inicial para obtenção da CNH) e realizar a biometria previamente.

“Ao fortalecer seu papel educativo, o Estado assegura que a facilidade do ambiente virtual seja complementada pela segurança e excelência da sala de aula, entregando à sociedade condutores mais conscientes e bem preparados para os desafios das vias públicas”, enfatiza a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

Como se inscrever?

As inscrições estarão abertas a partir do dia 2 de março e seguem até que as 30 vagas sejam preenchidas. Para se inscrever, acesse o site do Detran-MS (www.detran.ms.gov.br).

As aulas ocorrerão entre os dias 16 e 20 de março, no período da manhã (das 7h30 às 11h30), no Bloco 19 da sede do Detran-MS, na saída para Rochedo.

CNH com preço acessível

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola Trindade Júnior, explicou que o programa do Governo Federal, com o barateamento da primeira habilitação, facilitou o acesso dos condutores.

Ele afirmou ainda que o Detran-MS caminha com o compromisso de garantir que a qualidade do ensino seja mantida por meio de sua própria equipe pedagógica.

“Mato Grosso do Sul sempre se destacou na educação para o trânsito. Por muitas vezes somos pioneiros em inovação e tecnologia, e agora somos o primeiro estado do Brasil a oferecer um curso teórico presencial de primeira habilitação totalmente gratuito”, disse e completou:

“A iniciativa do Detran-MS é uma forma de se adaptar às novas diretrizes do Governo Federal, unindo inovação e tecnologia a algo fundamental: uma formação mais próxima das pessoas, que ajude a formar motoristas com responsabilidade, consciência e respeito à vida, sempre com um olhar inclusivo, para que ninguém fique para trás.”
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2978, sábado (28/02); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2978, sábado (28/02); veja o rateio

2

Resultado da Loteria Federal 6045-3 de hoje, sábado (28/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6045-3 de hoje, sábado (28/02)

3

Adriane renova decreto do arrocho, mas eleva o próprio salário
contradição

/ 2 dias

Adriane renova decreto do arrocho, mas eleva o próprio salário

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2978, sábado (28/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2978, sábado (28/02)

5

Funcionário que desviou R$ 660 mil de empresa para apostar em jogos on-line é preso
vício em bets

/ 2 dias

Funcionário que desviou R$ 660 mil de empresa para apostar em jogos on-line é preso

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 3 dias

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 4 dias

Seguro rural e clima extremo
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 20/02/2026

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 19/02/2026

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono