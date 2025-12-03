Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Plataforma revela os nomes de meninas mais populares de 2025

Pelo oitavo ano consecutivo, Helena foi o nome mais popular para bebês meninas

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

03/12/2025 - 21h00
Pelo oitavo ano consecutivo, Helena foi o nome mais popular para bebês meninas, de acordo com o levantamento feito pelo Babycenter em 2025. Anualmente, a plataforma de ajuda à gestação e paternidade divulga um ranking de nomes mais registrados em seu aplicativo dedicado a novos pais.

A segunda colocação em 2025 é ocupada por Cecília, enquanto o terceiro nome mais escolhido foi Maitê. Laura e Aurora completam o Top 5 do ano.

As posições seguintes foram ocupadas pelos nomes Alice, Sophia, Isabela, Olívia e Heloísa. Outros nomes populares neste ano foram Luísa, Liz, Ísis e Antonella.

Um dos nomes mais populares do Brasil, Maria ficou em 45º lugar entre os nomes mais populares, com nomes compostos como Maria Cecília, Maria Alice, Maria Helena, Maria Luiza e Maria Clara ocupando posições melhores no ranking.

De acordo com o Babycenter, produções como Bridgerton, Vale Tudo e Alma Gêmea também influenciaram os pais na escolha dos nomes de suas filhas, com Agatha, Celina e Serena figurando entre os 100 batismos mais populares do ano entre meninas.

Confira abaixo o ranking dos 100 nomes femininos mais escolhidos para bebês em 2025:

1 - Helena

2 - Cecília

3 - Maitê

4 - Laura

5 - Aurora

6 - Alice

7 - Sophia

8 - Isabela

9 - Olívia

10 - Heloísa

11 - Luísa

12 - Antonella

13 - Liz

14 - Ísis

15 - Manuela

16 - Maria Cecília

17 - Ayla

18 - Esther

19 - Lívia

20 - Eloá

21 - Elisa

22 - Maria Alice

23 - Maria Helena

24 - Sarah

25 - Maria Luiza

26 - Lorena

27 - Melissa

28 - Catarina

29 - Mavie

30 - Lara

31 - Maya

32 - Jade

33 - Ana Liz

34 - Maria Clara

35 - Rebeca

36 - Mariana

37 - Maria Júlia

38 - Beatriz

39 - Valentina

40 - Isadora

41 - Lavínia

42 - Giovanna

43 - Agatha

44 - Stella

45 - Maria

46 - Clara

47 - Yasmin

48 - Marina

49 - Júlia

50 - Hadassa

51 - Heloíse

52 - Ana Laura

53 - Maria Eduarda

54 - Emanuelly

55 - Clarice

56 - Ana Júlia

57 - Ana Luiza

58 - Mirella

59 - Ana Clara

60 - Alana

61 - Serena

62 - Maria Liz

63 - Bella

64 - Aylla Sophia

65 - Gabriela

66 - Maria Ísis

67 - Melina

68 - Luna

69 - Isabel

70 - Maria Flor

71 - Isabelly

72 - Rafaela

73 - Ana Cecília

74 - Vitória

75 - Zoe

76 - Mariah

77 - Maria Vitória

78 - Milena

79 - Ana

80 - Alícia

81 - Celina

82 - Betina

83 - Louise

84 - Emillly

85 - Melinda

86 - Chloe

87 - Nicole

88 - Mayla

89 - Ana Beatriz

90 - Celine

91 - Laís

92 - Maria Elisa

93 - Maria Fernanda

94 - Maria Laura

95 - Diana

96 - Luara

97 - Ana Lívia

98 - Bianca

99 - Malu

100 - Maria Heloísa
 

maciço de urucum

Agência prevê investimento de mais R$ 13 bilhões na mineração em MS

Aporte nas morrarias de Corumbá, segundo a Bloomberg, viria depois que os irmãos Batista da J&F conseguirem um sócio estrangeiro

03/12/2025 18h15

Depois de anunciar, em julho deste ano, investimentos da ordem de R$ 4 bilhões para aumentar a produção de minério de ferro e manganês em Corumbá e Ladário, a J&F, a holding dos irmãos Batista, fala agora em investir outros R$ 13 bilhões na região. 

Um dos primeiros passos para isso foi a contratação do Citigroup para conduzir a venda de uma participação minoritária na LHG Mining, a empresa de mineração e de transporte de minérios pertencente aos irmãos Batista e que atua em Corumbá.

A transação com o Citigroup, conforme informações do canal de notícias Bloomberg, deverá ser para buscar um sócio estratégico, ou seja, com conhecimento no setor.

A J&F já recebeu diversas ofertas não vinculantes de investidores, incluindo grandes mineradoras, fundos de private equity, tradings e siderúrgicas. A expectativa é concluir a transação no primeiro trimestre de 2026, conforme a agência de notícias. 

Uma das condições do processo é que a fatia seja vendida a investidores estrangeiros, não a grupos locais do setor. O tamanho exato da participação a ser negociada vai depender das propostas e da avaliação da companhia, disse a fonte ouvida pela Bloomberg.

A LHG, focada em minério de ferro e manganês, tem duas minas em Mato Grosso do Sul, que foram adquiridas da Vale em 2022, além de um porto próprio.  

A empresa já começou a investir cerca de R$ 4 bilhões (US$ 750 milhões) para elevar a produção a 25 milhões de toneladas, com novas plantas de processamento previstas para entrar em operação até 2030. A capacidade atual é de até 12 milhões de toneladas, embora este volume não tenha sido atingido até agora. 

Boa parcela destes investimentos, bancada por um empréstimo de R$ 3,7 bilhões do BNDES, está sendo destinada à ampliação da capacidade do transporte de minérios. Os recursos são do Fundo de Marinha Mercante e voltados para a construção de 400 balsas e 15 empurradores. 

Depois da consolidação da primeira fase de investimentos e após operar por dois anos nessa capacidade ampliada, a LHG pretende iniciar uma segunda fase de expansão, que pode dobrar a produção para até 50 milhões de toneladas por ano.

Essa segunda etapa demandaria aproximadamente US$ 2,5 bilhões em investimentos, algo em torno de R$ 13 bilhões, conforme a fonte ouvida pela Blomberg. Então, se estes valores se concretizarem, seriam em torno de R$ 17 bilhões em investimentos nas chamadas morrarias de Corumbá. 

A maior parte da produção é escoada pela hidrovia do Rio Paraguai até o Uruguai, uma distância de 2,5 mil quilômetros. Lá, os minérios de alto teor de pureza são recarregados em embarcações maiores e levados à Àsia, Europa e América do Norte.

Com teores superiores a 65% de ferro, o minério extraído na região se posiciona entre os mais puros do planeta.  A LHG Mining (MCR Mineração) projeta viabilidade operacional do empreendimento por até 40 anos.

ENTRAVE

Mas, estes possíveis aumentos na produção esbarram num sério entrave logístico, que é falta de água no Rio Paraguai em determinadas épocas do ano. Nesta quarta-feira (3), por exemplo, o nível do rio na régua de Ladário, que serve como referência, amanheceu com apenas 30 centímetros e seguia baixando.

Depois que o nível fica abaixo de um metro o trasporte fica praticamente inviável. Desde meados de outubro está abaixo disso e mesmo que sejam registradas chuvas acima da média, o que não está ocorrendo, demoraria mais de um mês para que ele volte a superar a marca de um metro.

A saída seria a dragagem de alguns pontos críticos, o que tornaria o rio navegável durante o ano inteiro e permitiria que as chatas trafegassem com maior velocidade. Essa dragagem, porém, ainda não foi autorizada pelo IBAMA. 

Mas, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) está preparando a concessão da hidrovia e  uma das interessadas é a própria LHG, dos irmãos Batista. O pregão deve acontecer no primeiro semestre do próximo ano o vencedor do certame ficará responsável pelo remanejamento dos bancos de areia que dificultam o transporte de minérios. 

Procurados pela Bloomberg, Citi, LHG e J&F não comentaram.

CONDENAÇÃO

Empresa de leilões judiciais é condenada a pagar R$ 100 mil por danos morais coletivos

As cláusulas dos certames incluíam a ocultação do preço mínimo, sem revelar o valor da venda ou o preço de reserva aos consumidores

03/12/2025 18h05

A decisão proferida pela 5ª Câmara Cível exige que a empresa retire as cláusulas consideradas contrárias ao Código de Defesa do Consumidor (CDC)

A decisão proferida pela 5ª Câmara Cível exige que a empresa retire as cláusulas consideradas contrárias ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) Divulgação: TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) condenou a empresa de leilões Superbid Judicial por manter cláusulas abusivas em seus editais, em decisão proferida pela 5ª Câmara Cível. 

A condenação, resultante de uma Apelação Cível movida pelo Ministério Público Estadual (MPE), exige que a empresa retire as cláusulas consideradas contrárias ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a obriga a pagar uma indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 100 mil.

O procedimento apurou irregularidades em editais de leilões virtuais promovidos pela empresa, que impunham condições desiguais entre consumidores e vendedores. Segundo o acórdão, cinco cláusulas principais violavam o direito à informação clara, adequada e suficiente do consumidor, colocando-o em situação de excessiva desvantagem

Essas cláusulas incluíam a ocultação do preço mínimo, sem revelar o valor da venda ou o preço de reserva aos consumidores, em nenhuma hipótese. Também havia a previsão de que lances abaixo do valor mínimo oculto poderiam ser aceitos como lances condicionais, sujeitos à aprovação exclusiva do leiloeiro e da empresa vendedora, além da obrigatoriedade unilateral, que tornava o lance do arrematante uma proposta irretratável e irrevogável, obrigando-o ao pagamento, enquanto a empresa vendedora mantinha a opção de não aprovar o valor ofertado, desconsiderando o lance sem qualquer ônus. 

O relator do processo, desembargador Alexandre Lima Raslan, destacou que a prática criava um tratamento desigual. O consumidor ficava obrigado a manter uma proposta de compra, sujeitando-se a multas em caso de desistência, enquanto o vendedor poderia rejeitá-la sem qualquer justificativa ou compensação para o comprador, deixando o lance pendente de análise por dias. 

A indenização por dano moral coletivo foi fixada no valor de R$ 100 mil, que deve ser recolhido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC). A decisão considerou o porte econômico da empresa, a gravidade e a extensão do dano, além da recusa da apelada em adequar seus editais ao CDC, mesmo após tentativas de acordos extrajudiciais. 

Em relação ao pedido de indenização por dano moral individual, a Corte optou pelo não provimento, entendendo que as particularidades de cada caso impedem o estabelecimento dos danos individuais em uma única sentença coletiva. Os consumidores lesados que desejarem reparação individual deverão ingressar com ações próprias para comprovar os prejuízos sofridos.

