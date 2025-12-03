Plataforma revela os nomes de meninas mais populares de 2025

Pelo oitavo ano consecutivo, Helena foi o nome mais popular para bebês meninas, de acordo com o levantamento feito pelo Babycenter em 2025. Anualmente, a plataforma de ajuda à gestação e paternidade divulga um ranking de nomes mais registrados em seu aplicativo dedicado a novos pais.
A segunda colocação em 2025 é ocupada por Cecília, enquanto o terceiro nome mais escolhido foi Maitê. Laura e Aurora completam o Top 5 do ano.
As posições seguintes foram ocupadas pelos nomes Alice, Sophia, Isabela, Olívia e Heloísa. Outros nomes populares neste ano foram Luísa, Liz, Ísis e Antonella.
Um dos nomes mais populares do Brasil, Maria ficou em 45º lugar entre os nomes mais populares, com nomes compostos como Maria Cecília, Maria Alice, Maria Helena, Maria Luiza e Maria Clara ocupando posições melhores no ranking.
De acordo com o Babycenter, produções como Bridgerton, Vale Tudo e Alma Gêmea também influenciaram os pais na escolha dos nomes de suas filhas, com Agatha, Celina e Serena figurando entre os 100 batismos mais populares do ano entre meninas.
Confira abaixo o ranking dos 100 nomes femininos mais escolhidos para bebês em 2025:
1 - Helena
2 - Cecília
3 - Maitê
4 - Laura
5 - Aurora
6 - Alice
7 - Sophia
8 - Isabela
9 - Olívia
10 - Heloísa
11 - Luísa
12 - Antonella
13 - Liz
14 - Ísis
15 - Manuela
16 - Maria Cecília
17 - Ayla
18 - Esther
19 - Lívia
20 - Eloá
21 - Elisa
22 - Maria Alice
23 - Maria Helena
24 - Sarah
25 - Maria Luiza
26 - Lorena
27 - Melissa
28 - Catarina
29 - Mavie
30 - Lara
31 - Maya
32 - Jade
33 - Ana Liz
34 - Maria Clara
35 - Rebeca
36 - Mariana
37 - Maria Júlia
38 - Beatriz
39 - Valentina
40 - Isadora
41 - Lavínia
42 - Giovanna
43 - Agatha
44 - Stella
45 - Maria
46 - Clara
47 - Yasmin
48 - Marina
49 - Júlia
50 - Hadassa
51 - Heloíse
52 - Ana Laura
53 - Maria Eduarda
54 - Emanuelly
55 - Clarice
56 - Ana Júlia
57 - Ana Luiza
58 - Mirella
59 - Ana Clara
60 - Alana
61 - Serena
62 - Maria Liz
63 - Bella
64 - Aylla Sophia
65 - Gabriela
66 - Maria Ísis
67 - Melina
68 - Luna
69 - Isabel
70 - Maria Flor
71 - Isabelly
72 - Rafaela
73 - Ana Cecília
74 - Vitória
75 - Zoe
76 - Mariah
77 - Maria Vitória
78 - Milena
79 - Ana
80 - Alícia
81 - Celina
82 - Betina
83 - Louise
84 - Emillly
85 - Melinda
86 - Chloe
87 - Nicole
88 - Mayla
89 - Ana Beatriz
90 - Celine
91 - Laís
92 - Maria Elisa
93 - Maria Fernanda
94 - Maria Laura
95 - Diana
96 - Luara
97 - Ana Lívia
98 - Bianca
99 - Malu
100 - Maria Heloísa