Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

PM 'despeja' indígenas após ação de retomada em fazenda no MS

Atuação da Polícia Militar e condução de três indivíduos acontece após povos originários retomarem área da Fazenda Limoeiro, na região da Aldeia Limão Verde em Amambai

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

26/04/2026 - 16h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Povos originários e agentes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul voltaram a estar em lados distintos no interior do Estado, após uma ação de retomada da Fazenda Limoeiro terminar com indígenas conduzidos pelas forças de segurança pública sul-mato-grossense. 

Na versão da polícia, conforme nota emanada através da Seção do Estado-Maior da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, os agentes precisaram "intervir" na ocorrência registrada no município de Amambai "após grupo de indígenas invadir e danificar propriedade rural". 

O texto sobre a ocorrência encarada como "invasão" aponta por diversas vezes que esses indígenas causaram danos ao patrimônio na Fazenda Limoeiro, que fica localizada na região da Aldeia Limão Verde, que aponta para um início da ação de retomada ainda por volta de 23h20 de sábado. 

"Um grupo de cerca de 20 invasores acessou a propriedade, forçando a família moradora a abandonar a residência às pressas, durante a madrugada, para garantir sua integridade física. Após a ocupação da sede, os envolvidos causaram diversos danos à estrutura e aos móveis da residência. Houve, ainda, tentativas de destruição de veículos e de maquinários pertencentes à propriedade, por meio de atos de vandalismo e tentativas de incêndio", afirma a Polícia Militar em nota. 

Além disso, durante a saída dos indígenas, segundo a PM em complemento, do lado de fora teriam sido encontrados vários objetos "que estavam separados e embalados para transporte, como eletrônicos e joias".

"Três indivíduos foram visualizados e registrados quando por obstruindo o trânsito na rodovia que dá acesso à propriedade e à aldeia, utilizando de placas arrancadas e pedaços de madeira para atacar os motoristas. As guarnições da Polícia Militar foram mobilizadas para prestar apoio às vítimas e conter novos incidentes, realizando a detenção de três indivíduos envolvidos nessa ação delituosa", cita ainda a acusação.

Versão dos indígenas

Divulgadas através da chamada Assembleia Geral do povo Kaiowá e Guarani (Aty Guasu), a ação de retomada foi feita por cerca de 80 famílias que estariam "reafirmando seu direito ao território e sua luta por dignidade e justiça". 

"A área, conhecida pela divisão com Limão Verde, voltou a ser ocupada por aqueles que resistem e não desistem de seu chão", cita o texto.

Compartilhado junto de cinco minutos e meio de vídeo, em que indígenas gritam para uma linha de viaturas policiais frases como "não queremos guerra, somente nosso direito" e "viemos buscar a herança dos nossos parentes", o texto comenta que essa famílias foram surpreendidas na manhã deste domingo (26). 

"Foram surpreendidas por um ataque de despejo realizado por policiais. Um momento de tensão, violência e tentativa de silenciamento de uma luta legítima". Confira as imagens.


Além disso, sem apresentar qualquer ordem segundo informado pela Aty Guasu e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), agentes teriam voltado ao território da aldeia Verde Limão após ação de ocupação da fazenda Limoeiro, com o raiar do sol no domingo (26), munidos de escudos e armas em punho, em uma ação de despejo.

"Policiais entraram na aldeia Limão Verde sem apresentar qualquer ordem, abordando uma família indígena dentro da sua própria casa. Essa ação é um grave desrespeito e um absurdo que evidencia, mais uma vez, a violência e a perseguição sofridas pelo povo Guarani Kaiowá em seus próprios territórios", cita. 

Em complemento, a Assembleia considera "inaceitável" essa ação de intimidação às famílias dentro de suas casas. Confira:  

"Em um espaço que deveria ser de proteção, dignidade e segurança. Precisamos denunciar, dar visibilidade e cobrar providências urgentes. Os parentes Guarani Kaiowá não podem continuar sendo alvo de ataques e violações de direitos dentro da própria aldeia", conclui. 

Com a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil "para identificação dos responsáveis e apuração das responsabilidades criminais pelos danos e pela invasão", a PM termina dizendo que o policiamento permanece na região, com o intuito de "evitar novos conflitos e garantir a preservação do local para os trabalhos periciais", contato esse que em situações passadas costumou inflamar os ânimos entre ambas as partes, tendo em vista o perfil mais combativo da polícia sul-mato-grossense. 

"A PMMS reafirma seu compromisso com a proteção do cidadão e do patrimônio, atuando de forma técnica e rigorosa para que o direito à propriedade e a paz no campo sejam preservados", conclui a nota da polícia.
 

 

Assine o Correio do Estado

Imunização

Prefeitura de Dourados espera vacinar 43 mil contra chikungunya a partir desta segunda

Estado concentra 13 das 20 mortes causadas pela arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti

26/04/2026 15h30

Compartilhar

Foto: Divulgação / Prefeitura de Dourados

Continue Lendo...

Com vacinação prevista já a partir da próxima segunda-feira (27), a Prefeitura de Dourados espera imunizar cerca de 43 mil moradores em campanha de vacinação contra a chikungunya. Com oito mortes, o município é considerado epicentro da arbovirose em Mato Grosso do Sul, que concentra 13 das 20 mortes em todo o país.  

A imunização seguirá critérios definidos pelo Ministério da Saúde e será destinada a pessoas entre 18 e 59 anos. A meta é imunizar ao menos 27% do público-alvo. Na última sexta, a administração municipal anunciou a contratação temporária de médicos e enfermeiros. 

O esquema vacinal foi anunciado na última segunda-feira (20) pelo secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo, e faz parte das ações emergenciais diante da epidemia que levou à decretação de situação de calamidade em saúde pública no município.Os profissionais da linha de frente passaram por capacitação técnica nos dias 22 e 23 de abril.

Segundo o secretário, a preparação fez-se necessária devido às diversas contraindicações do imunizante, o que exigirá avaliação individual dos pacientes antes da aplicação. “Esse esquema vacinal será mais lento, já que o público-alvo precisa passar por triagem”, destacou.

As doses começaram a chegar ao município no último dia (17), e a distribuição para as unidades de saúde, incluindo a rede indígena, ocorreu nesta sexta-feira (24).  Cabe destacar que no feriado de 1º de maio, a prefeitura realizará uma ação especial em formato drive-thru, das 8h às 12h, no pátio da sede administrativa.

Regras

O imunizante foi desenvolvido pela farmacêutica Valneva em parceria com o Instituto Butantan e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril de 2025.

Um dos pontos que mais preocupa as autoridades de saúde é o número de óbitos registrados. Sete das vítimas eram moradores das Reserva Indígena Jaguapiru e Bororó. Os dados reforçam a gravidade da epidemia no município e evidenciam o impacto desproporcional sobre populações mais vulneráveis, além de pressionar ainda mais a rede de atendimento local.

A estratégia de vacinação em Dourados integra um plano nacional que contempla cerca de 20 municípios em seis estados, selecionados com base em critérios epidemiológicos e operacionais, como circulação do vírus e capacidade de implementação da campanha.

De acordo com o boletim mais recente do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE), o município contabiliza 4.972 casos prováveis de chikungunya, sendo 2.074 confirmados, 1.212 descartados e 2.900 ainda em investigação.

Restrições 

Gestantes, lactantes, pessoas imunossuprimidas, pacientes em tratamento contra o câncer, transplantados recentes, portadores de HIV/Aids e indivíduos com doenças autoimunes não podem se vacinar. Também estão fora do público pessoas que tiveram chikungunya nos últimos 30 dias, que estejam com febre grave ou que tenham recebido recentemente outras vacinas.

O avanço da doença, aliado à pressão provocada por outros agravos como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), levou o município a decretar estado de calamidade em saúde pública por 90 dias. A medida considera o risco de colapso da rede assistencial diante da alta demanda por atendimentos e internações.

Assine o Correio do Estado

BR-PY

Quem era Julia Sobierai, estudante de medicina vítima de feminicídio no Paraguai

Investigação avalia que suspeito pode ter deixado o país e Polícia Nacional acionou o Comando Tripartite, reunindo polícias do Paraguai, Brasil e Argentina, em busca do namorado Vitor Rangel

26/04/2026 14h27

Compartilhar
O traslado do corpo de Julia foi providenciado pela família e o sepultamento será em Navegantes

O traslado do corpo de Julia foi providenciado pela família e o sepultamento será em Navegantes Reprodução/Redes Sociais

Continue Lendo...

*ALERTA: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Brasileira de 23 anos que cursava medicina no Paraguai, Julia Vitoria Sobierai Cardoso foi encontrada morta no apartamento em que morava, em Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil.

O namorado da vítima, suspeito do crime, está sendo procurado pela polícia paraguaia, que trata o caso como feminicídio. Natural de Chapecó, em Santa Catarina, deixou familiares em Navegantes, no litoral do mesmo estado.

O namorado, o maranhense Vitor Rangel Aguiar, de 27 anos, também é estudante de medicina em outra universidade. A reportagem tenta contado com sua defesa.

Julia Vitoria se mudou para o Paraguai no ano passado para realizar o sonho de se tornar médica pediatra, segundo relatos de amigos. Ela era aluna da Universidad de la Integracíon de las Américas (Unida) e os colegas a descrevem como estudante focada e alegre.

Entenda

Seu corpo foi encontrado por uma colega que dividia com ela o apartamento, no bairro Obrero, Área 3 de Ciudad del Este. A cidade paraguaia faz fronteira com a brasileira Foz do Iguaçu, no Paraná.

Agentes de criminalística e um médico forense examinaram a vítima, e devido às múltiplas lesões, decidiram encaminhar o corpo para autópsia mais detalhada no Laboratório Forense do Ministério Público, em Assunção. Uma tesoura e uma faca possivelmente usadas no crime foram apreendidas no local.

De acordo com a polícia paraguaia, a companheira de apartamento relatou ter ouvido uma discussão proveniente do quarto onde Julia Vitoria estava com o namorado.

Ela bateu na porta para perguntar o que estava acontecendo e o jovem respondeu que a discussão provinha de outro apartamento. A polícia relatou ter encontrado pegadas de sangue de calçados e pés descalços no quarto. Os dois haviam encerrado um relacionamento há quatro meses e ele tentava reatar o namoro.

Uma equipe de investigação foi à residência de Vitor, no bairro Catedral, na mesma cidade, e foi recebida por um irmão do suspeito. Ele alegou que o estudante não tinha retornado para casa. Um celular pertencente ao irmão foi apreendido pela investigação. Até a manhã deste domingo, 26, o suspeito não tinha sido localizado.

Como a investigação avalia que o suspeito pode ter deixado o país, a Polícia Nacional do Paraguai acionou o Comando Tripartite, que reúne as polícias dos três países da região - Paraguai, Brasil e Argentina.

Homenagem

Em redes sociais, colegas de faculdade de Julia Vitoria organizam um ato em homenagem a ela a ser realizado nesta segunda-feira, 27, em frente à universidade.

Amigos e conhecidos lamentaram morte da estudante em redes sociais. "A Julia era tão cheia de vida, uma menina incrível", escreveu uma amiga. "Meus sentimentos. Estudávamos na mesma sala. Ela era uma moça linda, de olhar e sorriso encantador", comentou outro internauta.

Amiga de Julia, a maquiadora Sara Cazarotto, usou sua rede social para homenagear a estudante de medicina.

"Meu Deus, nós fomos tão felizes juntas. Só quem a conhecia sabia da linda princesa dedicada, como era cheia de sonhos e objetivos. Que tristeza, Juh", escreveu, acrescentando: "Tão triste quando a gente cresce conhecendo pessoas tão incríveis e vê elas partindo de forma tão brutal."

O traslado do corpo de Julia foi providenciado pela família e o sepultamento será em Navegantes. A cerimônia fúnebre está marcada para as 9 horas, no Cemitério Parque Jardim dos Florais.

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3669, sexta-feira (24/04)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3669, sexta-feira (24/04)

2

Com escassez de mão de obra em MS, Petrobras vai qualificar 8 mil
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

Com escassez de mão de obra em MS, Petrobras vai qualificar 8 mil

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7010, sábado (25/04); veja o rateio
loteria

/ 9 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7010, sábado (25/04); veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7010, sábado (25/04)
LOTERIA

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7010, sábado (25/04)

5

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2916, sexta-feira (24/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2916, sexta-feira (24/04): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Leandro Provenzano

/ 3 dias

Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/04/2026

Ceratocone dá direito à aposentadoria?
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/04/2026

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?