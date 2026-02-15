Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRAGÉDIA

Pneu explode durante incêndio em caminhão-tanque e deixa feridos na BR-163

Acidente ocorreu no pátio de posto fiscal às margens da BR-163; vítimas foram atingidas após princípio de incêndio em veículo carregado com borra de soja

Alicia Miyashiro

15/02/2026 - 18h30
Dois homens, de 49 e 69 anos, ficaram feridos na manhã desta sexta-feira (13) após a explosão de um pneu de um caminhão-tanque no município de Sonora, na região norte de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o portal Dourados News, o acidente aconteceu no pátio do posto fiscal localizado às margens da BR-163. Policiais militares que estavam de serviço nas proximidades ouviram um forte estrondo e acionaram apoio para averiguar a situação.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram uma das vítimas caída sob o caminhão-tanque, aparentemente desacordada. O outro homem estava sentado próximo ao veículo, com sangramento no rosto e suspeita de fraturas nos braços.

Segundo as informações, o caminhão transportava carga inflamável do tipo borra de soja e teria apresentado possível travamento no sistema de freios, o que pode ter provocado um princípio de incêndio em um dos pneus. Durante a tentativa de conter as chamas com um extintor, houve a explosão, atingindo os dois homens — o motorista e um segundo condutor que prestava auxílio.

Diante do risco de propagação do fogo, os policiais retiraram inicialmente a vítima que estava ao lado do veículo para uma área segura. Em seguida, ao perceberem que o homem que estava sob o caminhão apresentava sinais de movimento, realizaram o resgate, mesmo com o foco de incêndio ainda ativo.

Equipes da concessionária CCR MSVia prestaram atendimento no local, enquanto profissionais do Hospital Municipal de Sonora realizaram o socorro das vítimas. Ambos foram encaminhados para atendimento médico e, conforme relatos, disseram não se lembrar do momento da explosão.

A ocorrência passou a ser acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal, que assumiu a preservação do local e dos veículos envolvidos. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

tempo

Frente fria chega na terça-feira, mas semana terá calorão de 40°C

Previsão aponta para calor extremo e baixa umidade relativa do ar em várias regiões do Estado

15/02/2026 15h30

Semana terá calorão de 40°C em diversos municípios

Semana terá calorão de 40°C em diversos municípios Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A semana começará com calor extremo em Mato Grosso do Sul, com temperaturas próximas dos 40°C nesta segunda-feira (16). No entanto, uma frente fria se aproxima do Estado a partir de terça-feira e deve trazer chuvas, mas não será suficiente para fazer frio.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), nesta segunda, um sistema de alta pressão atmosféricos atua como bloqueio, deixando o tempo mais seco e quente em todo o Estado.

Há alerta devido às altas temperaturas, entre 36°C e 39°C, além de baixa umidade relativa do ar, com índices entre 20% e 40%.

Em Campo Grande, a máxima prevista é de 36°C, com possibilidade de pancadas de chuva.

Entre a terça-feira de Carnaval (17) e a quarta-feira de Cinzas (18), o avanço de uma nova frente fria traz mais nebulosidade e chuvas pontualmente fortes em algumas regiões.

Conforme o Cemtec, os maiores acumulados de chuva estão previstos para as regiões centro-leste, norte e nordeste.

A previsão aponta ainda mudança de ventos para quadrante sul, com rajadas pontuais acima de 60 km/h.

A frente fria deve diminuir as temperaturas e amenizar o calorão e a sensação de abafamento apenas em alguns municípios, mas não será suficiente para fazer frio.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 33°C na terça-feira. O dia deve oscilar entre períodos de abertura de sol e períodos de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.

Em outras regiões, porém, a frente fria não terá impacto nas temperaturas e o calorão continua.

Na região do Pantanal, Corumbá tem previsão de 40°C para terça-feira e de 41°C para quarta-feira, com mínima de 25°C em ambos os dias.

Dourados também deve ter calorão, com temperaturas oscilando entre 24°C e 40°C.

 

CARNAVAL

Público enfrenta maratona de 6h com desfile dos blocos oficiais em Corumbá

Depois do desfile, corumbaenses e visitantes se concentraram na Praça Generoso Ponce, do outro lado dos camarotes, para assistir ao show da banda local MBW com ritmos baianos animando a galera

15/02/2026 14h46

Foi um desfile emocionante, reafirmando a a trajetória de preservação do carnaval popular

Foi um desfile emocionante, reafirmando a a trajetória de preservação do carnaval popular Clóvis Neto

O corumbaense chega cedo no circuito do samba para garantir lugar nas arquibancadas, onde são disponibilizados 4.500 lugares, e fez um teste de resistência de seis horas para assistir até o último desfile dos blocos oficiais, que começou às 20h de ontem terminou na madrugada (2h) deste domingo. Mas vale a pena, segundo a dona de casa Marilene Silva e Melo, 64, ao lado de filhos e netos: “a gente se diverte muito e o samba nos dá força, é coisa do coração”.

Para alguns críticos da imprensa local, no entanto, o desfile dos onze blocos oficiais deveria ser reescalonado, como o das escolas de samba, dividido em dois dias, para não cansar o público e propiciar maior tempo de apresentação. Atualmente, segundo o regulamento, cada agremiação tem 35 minutos para cruzar a passarela do samba, que compreende dois trechos: rua Frei Mariano a Avenida General Rondon. 

Assim como dona Marilene, grande parte do público se manteve nas arquibancadas até o último bloco passar, o Vitória Régia. Depois do desfile, corumbaenses e visitantes se concentraram na Praça Generoso Ponce, do outro lado dos camarotes, para assistir ao show da banda local MBW com ritmos baianos imperando e animando a galera, principalmente os jovens, por cerca de 2h. Muita gente ainda circulava pelo espaço na manhã deste domingo.

Quem assistiu, vibrou

O desfile dos blocos oficiais, segundo a organização do carnaval, embora pouco criativo na concepção do enredo de cada agremiação, contribui para fortalecer a tradição e a identidade da folia pantaneira, com participação popular. O público, no entanto, foi aquém do esperado, com vazios também nos camarotes comercializados pela prefeitura. A sequência da entrada dos blocos na avenida, sem atrasos, segurou a massa presente nas arquibancadas.

Foi um desfile emocionante, reafirmando a a trajetória de preservação do carnaval popularBloco dos Sem

Abrindo a noite, o Bloco Afro Samba Reggae encantou o público com o enredo “O Rei Tuiuiú e a Princesa Vitória-Régia”, destacando a grandiosidade do Pantanal e a urgência de sua preservação. Na sequência, o Bloco Águia da Vila apresentou o enredo “A Águia sobrevoa Corumbá, nossa maior paixão!”, exaltando as belezas naturais e a cidade, com o casario histórico, o Porto Geral e o pôr do sol pantaneiro. 

Foi um desfile emocionante, reafirmando a a trajetória de preservação do carnaval popularBloco Águia da Vila

Um dos momentos marcantes foi a passagem do Flor de Abacate, que celebrava 60 anos de fundação cantando o hino “Boa Tarde, Boa Tarde”.  Foi um desfile emocionante, reafirmando a a trajetória de preservação do carnaval popular. Com o tradicional “sarongue”, uma marca do bloco, o Flor levantou a arquibancada e reforçou sua marca de alegria espontânea e resistência cultural, reunindo foliões de todas as idades – alguns mais velhos do que a agremiação.

