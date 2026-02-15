Pneu explode durante incêndio em caminhão-tanque e deixa feridos na BR-163

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Dois homens, de 49 e 69 anos, ficaram feridos na manhã desta sexta-feira (13) após a explosão de um pneu de um caminhão-tanque no município de Sonora, na região norte de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o portal Dourados News, o acidente aconteceu no pátio do posto fiscal localizado às margens da BR-163. Policiais militares que estavam de serviço nas proximidades ouviram um forte estrondo e acionaram apoio para averiguar a situação.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram uma das vítimas caída sob o caminhão-tanque, aparentemente desacordada. O outro homem estava sentado próximo ao veículo, com sangramento no rosto e suspeita de fraturas nos braços.

Segundo as informações, o caminhão transportava carga inflamável do tipo borra de soja e teria apresentado possível travamento no sistema de freios, o que pode ter provocado um princípio de incêndio em um dos pneus. Durante a tentativa de conter as chamas com um extintor, houve a explosão, atingindo os dois homens — o motorista e um segundo condutor que prestava auxílio.

Diante do risco de propagação do fogo, os policiais retiraram inicialmente a vítima que estava ao lado do veículo para uma área segura. Em seguida, ao perceberem que o homem que estava sob o caminhão apresentava sinais de movimento, realizaram o resgate, mesmo com o foco de incêndio ainda ativo.

Equipes da concessionária CCR MSVia prestaram atendimento no local, enquanto profissionais do Hospital Municipal de Sonora realizaram o socorro das vítimas. Ambos foram encaminhados para atendimento médico e, conforme relatos, disseram não se lembrar do momento da explosão.

A ocorrência passou a ser acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal, que assumiu a preservação do local e dos veículos envolvidos. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

