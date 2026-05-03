Polícia Ambiental captura onça que atacava animais domésticos em Corumbá

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A Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul (PMA) realizou a captura de uma onça-pintada que pode estar associada a episódios de ataque a animais domésticos na área urbana do município de Corumbá, a aproximadamente 420 quilômetros de Campo Grande.

Para a ação, a PMA contou com a participação do Exércio Brasileiro, da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), do Instituto de Reprodução para Conservação (Reprocon) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na pessoa do médico-veterinário Diego Viana.

A operação contou com a instalação de uma gaiola de contenção como armadilha, com uma isca, para atrair o animal até o ponto estratégico, seguindo protocolos específicos para garantir a segurança do animal. A captura ocorreu na noite do último sábado (2).

Após a captura, a onça foi submetida a exames clínicos e não foram encontradas alterações em seu estado de saúde. Agora, ela será reintroduzida na natureza, com apoio do Exército Brasileiro.

A operação para captura do felino estava em andamento desde o final do mês de abril, organizado pelo grupo técnico Onças Urbanas Corumá-Ladário.

Cadela Ana

A atenção à aparição de onça-pintada no Pantanal já é acompanhada com mais atenção pelas autoridades desde a primeira aparição do animal na região do Mirante da Capivara, há mais de um ano. área que sem sido monitorada com armadilhas fotográficas e ações preventivas.

No dia 22 de abril, uma onça matou a cadela caramelo Ana, em Corumbá. O ataque ocorreu por volta das 3h30, em uma residência na rua Marechal Floriano, nas proximidades do Mirante da Capivara. O felino já havia visitado o local há um ano, quando foi expulso pela vira-lata.

De acordo com Claudia Helena Pereira Duarte, filha da proprietária do imóvel, ao Diário Corumbaense, ela acordou com barulhos e presenciou o momento em que a cadela enfrentava a onça na varanda da casa.

“Acordei com o barulho, fui até a sala e, ao abrir a janela da porta que dá acesso à varanda, vi a minha cachorra lutando com a onça. Comecei a gritar e chamar minha mãe. Foi quando o animal soltou a ‘Ana’, pulou o muro, olhou para trás por alguns segundos e seguiu em direção à rua e à praça do Mirante”, relatou a moradora.

A onça feriu Ana com uma mordida no pescoço, o que foi fatal para a cadela. A família informou que realizou a limpeza da área e enterrou o animal ainda durante a madrugada e permaneceu dentro da residência com receio de um outro ataque.

A dona da casa, Clara da Silva Pereira Duarte, afirmou que a onça costuma rondar o imóvel, mas desta vez conseguiu acessar a varanda, o que aumentou a preocupação da família.

“Ela sempre aparece, mas não tivemos retorno das autoridades. Já cansei de pedir providências. Parece que só vão fazer algo quando acontecer o pior, como um ataque a uma pessoa”, desabafou ao Diário Corumbaense.

Câmeras de segurança registraram o momento que a onça aparece no quintal na madrugada de segunda-feira (20), às 3h52. Nas imagens, o animal está perto do local onde a cadela costumava dormir. O ataque fatal não foi registrado pelas câmeras.