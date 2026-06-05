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38 quilos

Polícia apreende cabelo humano ilegal avaliado em R$ 115 mil em MS

Mulher entrou no Brasil com 38 kg de cabelos vindos da Bolívia de forma irregular e levaria até Campo Grande

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

05/06/2026 - 15h01
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A Polícia Militar, por meio da Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar, apreendeu aproximadamente 38 quilos de cabelo humano introduzidos irregularmente no território nacional, durante fiscalização no Posto Fiscal Lampião Aceso, em Corumbá. A mercadoria foi avaliada em cerca de R$ 115 mil.

A apreensão ocorreu no dia 31 de maio e foi divulgada pela PM nessa quinta-feira (4).

Conforme a Polícia Militar, a ação teve início após denúncia recebida informando que havia suspeita de que passageiros de um ônibus intermunicipal poderiam estar transportando produtos ilícitos.

Diante das informações, a equipe policial realizou abordagem para fiscalização no veículo no momento de sua passagem pelo posto fiscal.

Durante a fiscalização, uma passageira de 30 anos demonstrou nervosismo excessivo e tentou esconder uma mochila sob o banco do ônibus, fato que despertou a atenção dos policiais.

Na vistoria, foram encontradas diversas mechas de cabelo humano na bagagem de mão da mulher. Em seguida, foi identificada outra bagagem de sua propriedade no compartimento externo do veículo, onde também foram localizadas mais mechas do produto.

No total, foram apreendidos os cerca de 38 quilos de cabelo humano, com comprimento entre 40 e 50 centímetros.

A mulher informou que havia transportado o material da Bolívia para o Brasil e que o destino final seria Campo Grande, mas não tinha documentação fiscal dos produtos.

Diante dos indícios de internalização irregular da mercadoria em território nacional, caracterizando o crime de descaminho, a mulher foi detida, sem o uso de algemas, e encaminhada à Polícia Federal para os procedimentos legais cabíveis.

Já o cabelo foi encaminhado à Receita Federal, que realizou a apreensão formal do material.

Contrabando de cabelo

De acordo com a Receita Federal, o cabelo humano é altamente procurado pela aplicação em diversos setores, como indústria cosmética, moda e extensões capilares, o que faz com que a demanda por cabelo natural seja bastante elevada.

Porém a importação de cabelos humanos é regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e para ingressar no País, é preciso cumprir rígidas exigências sanitárias.

Nesse contexto, a Receita Federal tem registrado o aumento do contrabando desse tipo de produto, pois o infrator evita a vigilância sanitária, os encargos fiscais e supre a demanda “crescente e lucrativa” do mercado de estética.

vale da celulose

De olho em preço melhor, gigantes da celulose reduzem exportação

Volume das exportações de MS neste ano caiu mais de 10% na comparação com os cinco primeiros meses de 2025. Preço deu sinais de melhora em maio

05/06/2026 12h34

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Fábrica da Suzano em Três Lagoas interrompeu a produção em abril e deixou de produzir quase 300 mil toneladas de celulose

Fábrica da Suzano em Três Lagoas interrompeu a produção em abril e deixou de produzir quase 300 mil toneladas de celulose

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Principal produto da pauta de exportações de Mato Grosso do Sul ao longo do ano passado, representando 28,9% de tudo aquilo que foi vendido para o mercado externo, as vendas de celulose despencaram em maio deste ano e recuaram ao menor patamar desde  fevereiro do ano passado. 

Mesmo assim, as exportações dos cinco primeiros meses deste ano somaram US$ 4,7 bilhões e fecharam no maior valor da série histórica, iniciada em 2016.  O montante é 8,6% maior que o volume do ano passado. 

Em maio deste ano, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as três indústrias em atividade no Estado exportaram, juntas, 363 mil toneladas de celulose, ante 550 mil toneladas no mês anterior. Isso equivale a uma queda de 34%. 

Estas vendas renderam US$ 180 milhões, um valor nominal 43% menor se comparado com o faturamento de abril, que somou US$ 251,4 milhões.

 A retração no volume vendido coincide com a parada técnica na fábrica da Suzano de Três Lagoas, que ocorreu entre os dias 5 de abril e 4 de maio. A fábrica tem capacidade para 290 mil toneladas por mês. Esta parada técnica, para manutenção dos equipamentos, ocorreu apenas 14 meses depois da anterior, em janeiro de 2025. Normalmente estas paradas ocorrem a cada 18 meses.

Antes disso, na segunda quinzena de março, já havia ocorrido parada técnica para manutenção na unidade da Suzano de Ribas do Rio Pardo.  Com estas paradas, o setor de celulose reduziu a oferta mundial e assim tenta recuperar a cotação, que estava em queda fazia mais de um ano. 

Mas não foi somente em maio que ocorreu queda nas exportações de celulose. Nos cinco primeiros meses do ano passado foram axportadas 2,88 milhões de toneladas, ante 2,57 milhões em igual período de 2026, representando redução da ordem de 10,5%. 

E, além desta queda momentânea no volume, a celulose está perdendo relevância na balança comercial por conta da queda nos preços. Nos primeiros cinco meses ela rendeu US$ 1,1 bilhão, o que representa queda de 22% na comparação com o faturamento de US$ 1,42 bilhão em  igual período do ano passado. 

Nos primeiros cinco meses do ano passado a tonelada de celulose rendeu, em média, US$ 492 dólares. Neste ano, este valor recuou para uma média de US$ 427 dólares. O pior mês foi março, com US$ 414 dólares por tonelada. Depois disso, os preços melhoraram e em maio o valor médio alcançou US$ 496 dólares.

RANKING 

No ranking dos produtos mais importantes, a soja retomou o primeiro lugar neste ano, com crescimento de 33% ante o ano passado, e somando US$ 1,6 bilhão. 

Os números da balança comercial também revelam que a China ocupa cada vez mais importância na economia local. Em maio ela foi responsável por 54,5% de todas as vendas externas de Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, os Estados Unidos, que normalmente ocupam o segundo lugar, perdeu para a Itália e foi destino de apenas 3,7% daquilo que o Estado vendeu.

Se forem levados em consideração os dados relativos aos cinco primeiros meses, a  China foi responsável por 49,1% daquilo que as empresas do Estado faturaram com as exportações. Isso significa aumento 4,5 pontos percentuais ante os 44,6% registrados ao longo dos doze meses de 2025. Os Estados Unidos, por sua vez, foram responsáveis por 5% daquilo que o Estado exportou em 2125.
 

Brasil x marrocos

Jogo do Brasil pode ter frio de 8°C em Mato Grosso do Sul

Segunda massa de ar polar do ano deve atingir o Estado na próxima semana

05/06/2026 12h00

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MARCELO VICTOR

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Estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 deve ser gelada em Mato Grosso do Sul.

O brasileiro deve assistir a partida entre Brasil x Marrocos, no sábado (13), debaixo das cobertas em casa ou bem agasalhado na rua.

A poucos dias da estação de inverno, a segunda massa de ar polar deve atingir o Estado na próxima semana.

Ao Correio do Estado, o meteorologista Natálio Abrahão afirmou que o fim de semana do jogo do Brasil e Dia dos Namorados deve ser marcado por clima gelado e nevoeiro pela manhã.

A meteorologia prevê que a temperatura mínima pode atingir 8°C no Sul do Estado, em municípios como Sete Quedas, Mundo Novo, Japorã, Eldorado, entre outros.

Já em cidades do norte, como Coxim e Sonora, a temperatura mínima sobe para 18°C. Em Campo Grande, fica em torno dos 14°C.

"Frio e nevoeiro. Atrás da frente fria da semana que vem, uma massa de ar polar deixará as temperaturas baixas”, explicou o meteorologista", explicou Abrahão.

Confira as temperaturas, nos principais municípios de Mato Grosso do Sul, no Jogo do Brasil:

MUNICÍPIO

TEMPERATURA NO SÁBADO, 13 DE JUNHO

Campo Grande

Mínima: 14°C / Máxima: 24°C

Sete Quedas

Mínima: 8°C / Máxima: 21°C

Bonito

Mínima: 12°C / Máxima: 25°C

Corumbá

Mínima: 17°C / Máxima: 26°C

Três Lagoas

Mínima: 13°C / Máxima: 24°C

Dourados

Mínima: 10°C / Máxima: 22°C

Ponta Porã

Mínima: 10°C / Máxima: 22°C

Sonora

Mínima: 18°C / Máxima: 28°C

Mundo Novo

Mínima: 10°C / Máxima: 20°C

Aquidauana

Mínima: 14°C / Máxima: 26°C

Fonte: Climatempo

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira:

  • Se agasalhe
  • Beba água
  • Evite tomar banhos muito quentes, mas sim mornos
  • Continue usando protetor solar
  • Evite ambientes pouco ventilados
  • Hidrate a pele
  • Cuide da alimentação
  • Não se exponha ao tempo
  • Proteja extremidades como mãos, pés e cabeça, porque perdem calor rapidamente
  • Evite permanecer com roupas úmidas
  • Mantenha-se hidratado mesmo sem sentir muita sede
  • Prefira alimentos quentes e nutritivos
  • Use hidratante corporal e protetor labial

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