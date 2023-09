CLIMA

Das 20 cidades mais quentes, 4 são de MS

Água Clara bateu recorde de calor e registrou a maior temperatura do Brasil neste domingo (17), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros alcançaram 40,6ºC no município. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, a sensação térmica foi de 43ºC.

O município ultrapassou a temperatura de Cuiabá (40,2ºC), conhecida como “Cuiabrasa”, famosa pelas temperaturas mais altas do Brasil.

Mato Grosso do Sul se destacou entre as cidades mais quentes do País ontem. No ranking das 20 cidades mais calorosas, 4 foram do Estado. Veja:

RANKING MUNICÍPIO TEMPERATURA 1º Água Clara 40,6ºC 2º Porto Murtinho 40,3ºC 13º Coxim 38,8ºC 18º Paranaíba 38,6ºC

* fonte: Inmet

O calor foi “de rachar” em todas as regiões do Estado neste domingo (17). Confira quais foram as cidades mais quentes:

RANKING MUNICÍPIO TEMPERATURA SENSAÇÃO TÉRMICA 1º Água Clara 40,6ºC 43ºC 2º Porto Murtinho 40,3ºC 42ºC 3º Coxim 38,8ºC 41ºC 4º Paranaíba 38,6ºC 41ºC 5º Três Lagoas 38,5ºC 41ºC 6º Ribas do Rio Pardo 38,3ºC 40ºC 7º Rio Brilhante 38,1ºC 40ºC 8º Nova Andradina 38,1ºC 40ºC 9º Sonora 37,9ºC 40ºC 10º Bataguassu 37,3ºC 40ºC

* fonte: meteorologista Natálio Abrahão

ONDA DE CALOR

Os próximos dias serão de sol, calor, temperaturas altíssimas, céu limpo a parcilamente nublado, tempo abafado e baixa umidade relativa do ar.

Inmet emitiu alerta laranja de Onda de Calor para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A temperatura estará 5ºC acima da média por um período de três a cinco dias. O aviso indica perigo, com risco à saúde.

“Uma semana bastante quente. Dia 23, a primavera está vindo muito quente em todo o Estado e deve passar dos 40ºC nos próximos dias em alguns pontos. Será um mês de extremas temperaturas com máximas sempre acima de 35ºC, batendo 40ºC graus, em alguns pontos”, prevê o Inmet.

INVERNO

O inverno começou em 21 de junho e terminará em 23 de setembro de 2023 em Mato Grosso do Sul.

A estação é caracterizada por clima gelado, temperaturas em queda, tempo seco, baixa umidade relativa do ar, pouca chuva e ocorrência de geadas/nevoeiros.

Porém, temperaturas em queda e ocorrência de geadas não é o que tem ocorrido no Estado ultimamente.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o meteorologista Natálio Abrahão explicou o porquê está tão calor em pleno inverno em Mato Grosso do Sul, época do ano em que as temperaturas deveriam estar mais amenas.

De acordo com Abrahão, o inverno no Centro-Oeste não é tão rigoroso quanto outras regiões do Brasil e é uma característica da região ter dias quentes nesta estação.

"Dias quentes no Centro-Oeste é uma característica do inverno e não uma estação inteira com temperaturas baixas", explicou o meteorologista.

Segundo Abrahão, o fenômeno El Niño também é o responsável pelos dias mais quente durante o inverno.

El Niño é o aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico. É um fenômeno global que influencia em todos os continentes do mundo.

Prognóstico divulgado por Abrahão aponta que, em razão do El Niño, as temperaturas ficarão mais altas que o normal, durante a estação de inverno, em Mato Grosso do Sul. Isto significa que haverá mais dias de calor do que de frio no Estado.

“Previsão é [do El Niño] ser um dos mais intensos das últimas décadas. Deve ser forte, provocar mudanças em todas as regiões do mundo e provavelmente gerar aquecimento anormal em alguns países gerando mais calor. Com isso, segundo os especialistas, há 56% de chances de ser considerado forte e 25% de atingir proporções gigantescas. Este ano, em função da transição para El Nino, não deve ter muitos dias frios”, explicou o meteorologista Natálio Abrahão.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações: