Polícia apreende quase 3 toneladas de maconha escondida em carga de ovos

Na última terça-feira (19), policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira - (DOF), prenderam em flagrante dois homens que estavam em um caminhão carregado com ovos de galinha, mas tinha quase 3 toneladas de maconha escondido na carga.

A ação aconteceu em Santa Rita do Pardo, distante aproximadamente 245 quilômetros de Campo Grande, e o carregamento ilícito somou 2.700 quilos.

Os policiais chegaram até os suspeitos após uma denúncia anônima, no disque denúncia da unidade, e de acordo com as informações repassadas ao DOF, o veículo suspeito estaria em um hotel, no perímetro urbano de Santa Rita do Pardo.

Os militares chegaram até o veículo e aos dois suspeitos, e durante vistoria no compartimento de cargas do caminhão, foram encontrados os fardos de maconha, escondidos em meio a carga de ovos. Veja:

Para a polícia, os autores afirmaram que pegaram o veículo em Campo Grande e levariam até São Carlos, em São Paulo, onde receberiam R$ 17 mil pelo transporte.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 5,6 milhões, foram encaminhados à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira - (Defron), em Dourados.

A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - (Sejusp), com o Ministério da Justiça e Segurança Pública - (MJSP).

OUTRO CASO

Recentemente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou uma falsa viatura de ambulância carregada com uma tonelada e meia de maconha, que também estava escondida em caixas de ovos.

Conforme a PRF, esse caso aconteceu durante uma fiscalização na unidade operacional que fica na BR-262, onde o motorista da suposta ambulância teria iniciado a fuga assim que recebeu a ordem de parada.

Feito o acompanhamento tático, os agentes observaram que o condutor abandonou seu veículo ainda em movimento, correndo rumo a uma área de vegetação e conseguindo despistar os membros da força de segurança.

Na ambulância abandonada, os policiais rodoviários federais localizaram mais de quinze caixas identificadas como da Cooperativa Agrícola Mista de Várzea Alegre (Camva), conhecida pela produção de ovos.

Porém, aquilo que eclodiu de dentro tratava-se de um carregamento de maconha que totalizou 681,45 kg dessa substância, que logo em seguida foi encaminhado junto da ambulância até a unidade da Polícia Civil no município de Água Clara.

Leo Ribeiro

