TRÁFICO DE DROGAS

PRF encontra segunda ambulância carregada com maconha em uma semana em MS

Apreensões feitas no intervalo de sete dias tirou quase 2,2 toneladas de entorpecentes de circulação no interior de Mato Grosso do Sul

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

12/08/2025 - 09h15
Continue lendo...

No intervalo de apenas sete dias após retirar uma tonelada e meia de maconha de circulação, droga essa que foi localizada em uma ambulância, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou na noite de ontem (11) outra viatura desse tipo usada no tráfico de drogas pelo interior de Mato Grosso do Sul, em trecho da BR-262. 

Vale lembrar que, na primeira segunda-feira de agosto, a PRF encontrou 1,5 tonelada de maconha em uma ambulância falsa, como acompanhou o Correio do Estado, que seguia de Ponta Porã para a Capital de Mato Grosso do Sul.

Agora, segundo repassado pela Polícia Rodoviária Federal, um novo carregamento dessa mesma substância foi encontrado em um outro veículo caracterizado como ambulância, o qual o motorista, por sua vez, desobedeceu ordem de parada dada pelos agentes no trecho da BR-262 em Água Clara.

Conforme a PRF, esse caso aconteceu durante uma fiscalização na unidade operacional que fica na BR-262, onde o motorista da suposta ambulância teria iniciado a fuga assim que recebeu a ordem de parada. 

Feito o acompanhamento tático, os agentes observaram que o condutor abandonou seu veículo ainda em movimento, correndo rumo a uma área de vegetação e conseguindo despistar os membros da força de segurança. 

Na ambulância abandonada, os policiais rodoviários federais localizaram mais de quinze caixas identificadas como da Cooperativa Agrícola Mista de Várzea Alegre (Camva), conhecida pela produção de ovos. 

Porém, aquilo que eclodiu de dentro tratava-se de um carregamento de maconha que totalizou 681,45 kg dessa substância, que logo em seguida foi encaminhado junto da ambulância até a unidade da Polícia Civil no município de Água Clara. 

Tráfico com ambulâncias

Exatos sete dias antes desse caso, um veículo Fiat Doblo disfarçado de ambulância em alta velocidade pelo km 375 da BR-060 chamou a atenção dos agentes da PRF. 

Diante das ultrapassagens proibidas no trecho, feitas sem uso das sirenes obrigatórias em atendimentos de emergência, os policiais abordaram o motorista da dita ambulância. 

Com um nítido nervosismo excessivo, segundo a PRF, foi feita vistoria na ambulância e o carregamento apreendido somou 1,5 mil quilos, além de uma antena de internet via satélite (Starlink). 

Aos agentes, o condutor confessou que tal equipamento serviria para a comunicação com os dois batedores que seguiam à frente do veículo.

Nessa modalidade do uso de supostas viaturas oficiais empregadas pelo tráfico de drogas, vale lembrar que o ano de 2024 teve início com a apreensão de um carregamento de 62 kg de cocaína transportados em ambulância também pela BR-262, próximo ao município de Miranda. 

Na ambulância, estavam duas médicas, uma enfermeira, um paciente e o motorista, enquanto que o entorpecente estava acondicionado em uma mala preta, próximo ao banco do motorista que, questionado, disse que na mala haveria uma peça de motor e que fazia o transporte sem receber nada para uma pessoa que não sabia identificar.

Desconfiada, a equipe policial abriu a mala e encontrou tabletes de cocaína, divididos em 45 kg de cloridrato e 17 kg de pasta base.
**(Colaborou Tamires Santana)

 

INTERIOR

Homem fingia ser fiscal para extorquir motoristas de ônibus em MS e vira alvo da PF

Suspeita é de que indivíduo estaria extorquindo condutores de ônibus que transitavam na BR-262, em trecho entre Corumbá/MS e São Paulo

12/08/2025 11h01

Materiais encontrados na ação, como aparelhos eletrônicos, entre outros, devem passar por análise para identificação dos demais envolvidos nas práticas criminosas. 

Materiais encontrados na ação, como aparelhos eletrônicos, entre outros, devem passar por análise para identificação dos demais envolvidos nas práticas criminosas.  Reprodução/PF-SRMS

Continue Lendo...

Longe cerca de 423 quilômetros de Campo Grande, a Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (12) em Corumbá a "Operação Impostor", contra um servidor que entrou na mira das autoridades por suspeita de se passar por outro cargo de agente oficial para extorquir motoristas de ônibus em rodovias sul-mato-grossenses. 

Na chamada Cidade Branca, a ação contou com apoio da Corregedoria da Receita Federal, com intuito de "reprimir crimes de corrupção e usurpação de função pública envolvendo servidores da Receita Federal do Brasil", segundo a PF em nota.

O alvo, um servidor que ocuparia o cargo de agente de portaria que, entretanto, se apresentava ilegalmente como auditor fiscal ou analista tributário. 

Com base em informações preliminares, as investigações colocaram o suposto "impostor" na mira da Polícia Federal, com a suspeita de que esse indivíduo estaria extorquindo motoristas de ônibus que transitavam na BR-262, no trecho entre Corumbá/MS e São Paulo.

Caça ao 'impostor'

Diante do suposto desvio de conduta, os devidos setores da Polícia e Receita Federal foram mobilizados para esse combate à corrupção, para preservar a integridade do serviço público, "garantindo a responsabilização de agentes que utilizem o cargo ou função para benefício pessoal", complementa a nota da Polícia Federal.

Diante da suspeita de práticas criminosas, já que tal conduta configura grave violação aos deveres funcionais e traz sério risco à credibilidade das instituições públicas.

Durante a operação foram cumpridas as medidas judiciais que previam buscas e apreensões, sendo que os materiais encontrados na ação, como aparelhos eletrônicos, entre outros, devem passar por análise para identificação dos demais envolvidos nas práticas criminosas. 

Sobre os detalhes desse suposto crime, a PF indica que o "impostor" que não foi identificado supostamente exigia valores das vítimas, que seriam recebidos através da conta bancária de uma pessoa próxima desse investigado. 

 

LOGÍSTICA

Novo recurso suspende leilão da Rota da Celulose pela 2ª vez

Governo do Estado havia divulgado que a segunda colocada, a XP Investimentos, apresentaria documentação amanhã, porém, o processo foi paralisado

12/08/2025 09h30

Trecho da BR-262, entre Campo Grande e Três Lagoas, faz parte do pacotão de rodovias e terá duplicação até Ribas do Rio Pardo

Trecho da BR-262, entre Campo Grande e Três Lagoas, faz parte do pacotão de rodovias e terá duplicação até Ribas do Rio Pardo Gerson Oliveira

Continue Lendo...

O que era para ser a solução para o escoamento da produção na região leste de Mato Grosso do Sul tomou notas de drama com a segunda suspensão do processo licitatório das rodovias que fazem parte da Rota da Celulose. Agora, um segundo recurso é analisado, o que suspendeu novamente o andamento do leilão.

Segundo publicação no site do Escritório de Parcerias Estratégias do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (EPE-MS), o consórcio K&G, formado pelas empresas K-Infra e Galápagos Participações, que foi desqualificado do certame na semana passada, ingressou com recurso para rever a decisão da Comissão Especial de Licitação (CEL) que inviabilizou o grupo que havia vencido a concorrência.

“A Comissão Especial de Licitação comunica aos interessados a interposição de recurso administrativo contra a decisão de inabilitação da licitante Consórcio K&G na Rota da Celulose. Os interessados poderão impugnar o recurso e solicitar vistas dos documentos no prazo de até três dias úteis”, informou a publicação de ontem.

No dia 4 deste mês a CEL, após diligências que duraram mais de dois meses, publicou o resultado da análise do recurso feito pelo “Consórcio Caminhos da Celulose”, formado pelas empresas XP Infra V Fundo de Investimento em Participações, CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda, e Construtora.

O documento trouxe a inabilitação do consórcio declarado vencedor no dia 8 de maio por “vícios identificados na documentação apresentada”.

“A CEL convoca o licitante segundo colocado, Consórcio Caminhos da Celulose, para que apresente o Envelope 03 – Documentos de Habilitação, no dia 13 de agosto de 2025, no período das 14h às 16h, na sede da B3”, dizia o documento, que convocava a segunda colocada.

Entretanto, com o novo recurso, a EPE-MS afirmou que esse prazo já não é mais válido e agora, enquanto não for analisado o pedido do consórcio K&G, não haverá novo andamento na concessão do pacote de rodovias.

“O recurso tem efeito suspensivo (art. 168, Lei 14.133), até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. Ou seja, a entrega dos documentos está temporariamente suspensa. Após recebimento de eventuais contrarrazões pelos outros licitantes, a CEL tem o prazo de três dias úteis para se manifestar”, informou o EPE ao Correio do Estado.

Só após todo esse processo ser finalizado é que abrirá prazo novamente para entrega da documentação e habilitação da vencedora, e só posteriormente a isso a assinatura do contrato, que tinha previsão inicial de ter sido assinado no início de julho.

“Após a entrega, haverá, ainda, a análise da documentação de habilitação e, caso tudo seja atendido, a licitação será homologada. Após a homologação, o prazo para assinatura do contrato é de 60 dias”, completou o EPE-MS.

O primeiro recurso foi interposto pela XP Investimentos por entender que o documento usado para habilitar a K-Infra, uma das integrantes do Consórcio K&G, não teria validade, uma vez que a empresa havia declarado a caducidade do contrato com o governo federal sobre a BR-393, no Rio de Janeiro.

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a empresa acumulava dívida bilionária com a União, por ter recebido diversas multas pela má condição da rodovia. E foi justamente esse contrato que foi usado pelo grupo para atestar a capacidade da empresa.

JUDICIALIZAÇÃO

O recurso ingressado pelo Consórcio K&G esta semana é feito de forma administrativa, no entanto, conforme matéria publicada pelo Correio do Estado em junho deste ano, advogada especialista em licitação e contrato avalia que há grande possibilidade do leilão ser levado para a Justiça.

Para a advogada Luciane Palhano, independentemente do que o governo do Estado decidir sobre esse recurso, o caso deve parar na Justiça.

“Na licitação, as partes são contrapostas, os interesses são contrapostos, então, possivelmente, você vai ter uma judicialização, independentemente do resultando [das diligências]. Mesmo que ela [K-Infra] continue, a segunda colocada deve judicializar e, se ela for excluída, também deve judicializar, o que é muito ruim para o Estado”, avaliou Luciane Palhano à época.
 

