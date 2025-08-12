PRF encontra segunda ambulância carregada com maconha em uma semana em MS

PRF localizou recentemente mais de quinze caixas identificadas como da Cooperativa Camva, conhecida pela produção de ovos. - Reprodução/PRF-MS

No intervalo de apenas sete dias após retirar uma tonelada e meia de maconha de circulação, droga essa que foi localizada em uma ambulância, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou na noite de ontem (11) outra viatura desse tipo usada no tráfico de drogas pelo interior de Mato Grosso do Sul, em trecho da BR-262.

Vale lembrar que, na primeira segunda-feira de agosto, a PRF encontrou 1,5 tonelada de maconha em uma ambulância falsa, como acompanhou o Correio do Estado, que seguia de Ponta Porã para a Capital de Mato Grosso do Sul.

Agora, segundo repassado pela Polícia Rodoviária Federal, um novo carregamento dessa mesma substância foi encontrado em um outro veículo caracterizado como ambulância, o qual o motorista, por sua vez, desobedeceu ordem de parada dada pelos agentes no trecho da BR-262 em Água Clara.

Conforme a PRF, esse caso aconteceu durante uma fiscalização na unidade operacional que fica na BR-262, onde o motorista da suposta ambulância teria iniciado a fuga assim que recebeu a ordem de parada.

Feito o acompanhamento tático, os agentes observaram que o condutor abandonou seu veículo ainda em movimento, correndo rumo a uma área de vegetação e conseguindo despistar os membros da força de segurança.

Na ambulância abandonada, os policiais rodoviários federais localizaram mais de quinze caixas identificadas como da Cooperativa Agrícola Mista de Várzea Alegre (Camva), conhecida pela produção de ovos.

Porém, aquilo que eclodiu de dentro tratava-se de um carregamento de maconha que totalizou 681,45 kg dessa substância, que logo em seguida foi encaminhado junto da ambulância até a unidade da Polícia Civil no município de Água Clara.

Tráfico com ambulâncias

Exatos sete dias antes desse caso, um veículo Fiat Doblo disfarçado de ambulância em alta velocidade pelo km 375 da BR-060 chamou a atenção dos agentes da PRF.

Diante das ultrapassagens proibidas no trecho, feitas sem uso das sirenes obrigatórias em atendimentos de emergência, os policiais abordaram o motorista da dita ambulância.

Com um nítido nervosismo excessivo, segundo a PRF, foi feita vistoria na ambulância e o carregamento apreendido somou 1,5 mil quilos, além de uma antena de internet via satélite (Starlink).

Aos agentes, o condutor confessou que tal equipamento serviria para a comunicação com os dois batedores que seguiam à frente do veículo.

Nessa modalidade do uso de supostas viaturas oficiais empregadas pelo tráfico de drogas, vale lembrar que o ano de 2024 teve início com a apreensão de um carregamento de 62 kg de cocaína transportados em ambulância também pela BR-262, próximo ao município de Miranda.

Na ambulância, estavam duas médicas, uma enfermeira, um paciente e o motorista, enquanto que o entorpecente estava acondicionado em uma mala preta, próximo ao banco do motorista que, questionado, disse que na mala haveria uma peça de motor e que fazia o transporte sem receber nada para uma pessoa que não sabia identificar.

Desconfiada, a equipe policial abriu a mala e encontrou tabletes de cocaína, divididos em 45 kg de cloridrato e 17 kg de pasta base.

**(Colaborou Tamires Santana)

