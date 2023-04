DOF intercepta duas carretas com R$ 5 milhões em cigarros paraguaios

PROCESSO PROBLEMÁTICO

Com salário de R$ 3.845,88, pelo menos três selecionados na relação geral de aptos à vaga foram "pulados" entre uma lista e outra dos convocados,

Desde o dia 19 deste mês, com a divulgação da primeira chamada, candidatos aptos já tem sido convocados para suas vagas Reprodução/ Divulgação

Com muita gente à espera do processo seletivo que contrata auxiliares pedagógicos especializados (APE), para atuarem na Rede Municipal de Ensino, cotistas negros, aprovados em relação geral, reclamam que foram "pulados" e esquecidos entre uma chamada e outra de convocados.

Desde o dia 19 deste mês, com a divulgação da primeira chamada, candidatos aptos já tem sido convocados para suas vagas, sendo que a segunda chamada aponta para apresentações que aconteceriam a partir das 14h desta terça-feira (25). Esses profissionais recebem R$ 3.845,88.

Conforme edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), estão relacionados 58 assistentes educacionais inclusivos, para comparecerem na sede da Secretaria Municipal de Educação, às 08h desta quarta-feira (26).

Documento da Semed, obtido pelo Correio do Estado, com o processo seletivo de auxiliar pedagógico especializado (APE), relaciona o total de 161 cotistas negros aprovados no edital nº 01/2022, da prefeitura municipal de Campo Grande.

Justamente nesta segunda chamada, os profissionais aprovados na 18ª, 19ª, 20ª e 22ª colocação - da relação de cotistas negros - foram "pulados", sendo que alguns de seus substitutos sequer constam no resultado final, divulgado pela Semed após apresentação dos devidos recursos.

Bate-cabeça

Com medo de represálias e de até perderem suas vagas, esses candidatos preferem não expôr seus nomes, mas contam que - buscando informações junto à Semed - foram informados de que existiria uma segunda lista - extraoficial - além da lista final oficial divulgada.

Em contato com a prefeitura, através do telefone voltado para educação especial da Semed, as ligações chamavam constantemente sem que fossem completadas.

Além disso, a própria Semed foi buscada, para relatar o que justifica esses candidatos terem sido "pulados"; assim como o motivo de não relacionados ocuparem as vagas dos ignorados na 2ª chamada ou uma explicação para esse possível lista extra-oficial, porém, a equipe da Secretaria preferiu não se manifestar até o fechamento da matéria.

Esperando desfecho

Além dos próprios profissionais, novos assistentes educacionais inclusivos tem sido um pedido de muito tempo de pais e mães de alunos autistas da Rede Municipal de Ensino.

Ainda na semana passada, o Correio do Estado apontou que mais de 85% (1469 profissionais) ficarão em "stand by" pelo menos até o dia 02 de maio.

No quadro atual a Reme conta com 1.147 profissionais, sendo: 847 Auxiliares Educacionais Especializados (AEIs) e 150 Apoios Pedagógicos Especializados (APEs).

