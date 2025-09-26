Polícia Civil e PRF prendem quadrilha especializada em furto de caminhonetes

O grupo pretendia furtar mais de dez caminhonetes do mesmo modelo - FOTO: Divulgação PCMS

Nesta semana, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Defurv), prendeu uma quadrilha especializada em furto de caminhonetes, mais especificamente dos modelos Toyota Hilux e SW4. Os criminosos atuavam em Campo Grande.

As investigações começaram quando a polícia observou o registro de diversos boletins de ocorrência com as mesmas características, entre os 20 e 23 de setembro.

Durante as diligências, os policiais da Defurv identificaram que um veículo Fiat Uno Sporting servia de apoio para as ações criminosas. O veículo foi flagrado circulando nas madrugadas em que ocorreram roubos e imagens de segurança mostraram o momento em que um dos suspeitos desembarcou do carro E furtou uma das caminhonetes, fugindo na mesma direção do automóvel de apoio.

Seguindo a investigação, na madrugada do dia 23 de setembro, os policiais interceptaram uma Toyota SW4 branca que havia acabado de ser acionada por um dos criminosos na Rua Abrão Julio Rahe. Na abordagem, duas pessoas que estavam no Uno foram presas.

Dentro da caminhonete, os investigadores localizaram aparelhos eletrônicos para ligação direta, uma chave de fenda adaptada e uma chave virgem de Hilux, utilizada para facilitar o roubo dos automóveis.

No mesmo dia, informações de inteligência levaram os policiais até um hotel localizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, onde foi confirmada a hospedagem de um dos suspeitos que tinha sido preso horas antes, além da identificação de um outro comparsa que fugiu do hotel antes da chegada da polícia.

Com a notícia da fuga, equipes deslocaram-se até a rodoviária e o Aeroporto Internacional de Campo Grande. O suspeito havia embarcado em um voo com destino a São Paulo.

Diante disso, a Defurv acionou a 3ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista – DEATUR, da Polícia Civil de São Paulo, que realizou a captura do investigado no Aeroporto Internacional de Guarulhos durante o desembarque.

Os criminosos foram presos pelos crimes de furto qualificado e organização criminosa, sendo apurado que o grupo pretendia furtar mais de dez caminhonetes do mesmo modelo para atender à demanda do crime organizado na região de fronteira.

A ação que resultou na prisão da quadrilha contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (Delegacia de Dourados/MS), da Polícia Civil de São Paulo (PCSP), do Garras/PCMS e da Delegacia de Polícia de Maracaju/MS.

