Cidades

CAMPO GRANDE

Polícia Civil e PRF prendem quadrilha especializada em furto de caminhonetes

Um dos integrantes foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos após fugir da Capital

Tamires Santana

Tamires Santana

26/09/2025 - 09h45
Nesta semana, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Defurv), prendeu uma quadrilha especializada em furto de caminhonetes, mais especificamente dos modelos Toyota Hilux e SW4. Os criminosos atuavam em Campo Grande.

As investigações começaram quando a polícia observou o registro de diversos boletins de ocorrência com as mesmas características, entre os 20 e 23 de setembro.

Durante as diligências, os policiais da Defurv identificaram que um veículo Fiat Uno Sporting servia de apoio para as ações criminosas. O veículo foi flagrado circulando nas madrugadas em que ocorreram roubos e imagens de segurança mostraram o momento em que um dos suspeitos desembarcou do carro E furtou uma das caminhonetes, fugindo na mesma direção do automóvel de apoio.

Seguindo a investigação, na madrugada do dia 23 de setembro, os policiais interceptaram uma Toyota SW4 branca que havia acabado de ser acionada por um dos criminosos na Rua Abrão Julio Rahe. Na abordagem, duas pessoas que estavam no Uno foram presas. 

Dentro da caminhonete, os investigadores localizaram aparelhos eletrônicos para ligação direta, uma chave de fenda adaptada e uma chave virgem de Hilux, utilizada para facilitar o roubo dos automóveis.

No mesmo dia, informações de inteligência levaram os policiais até um hotel localizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, onde foi confirmada a hospedagem de um dos suspeitos que tinha sido preso horas antes, além da identificação de um outro comparsa que fugiu do hotel antes da chegada da polícia. 

Com a notícia da fuga, equipes deslocaram-se até a rodoviária e o Aeroporto Internacional de Campo Grande. O suspeito havia embarcado em um voo com destino a São Paulo.

Diante disso, a Defurv acionou a 3ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista – DEATUR, da Polícia Civil de São Paulo, que realizou a captura do investigado no Aeroporto Internacional de Guarulhos durante o desembarque.

Os criminosos foram presos pelos crimes de furto qualificado e organização criminosa, sendo apurado que o grupo pretendia furtar mais de dez caminhonetes do mesmo modelo para atender à demanda do crime organizado na região de fronteira.

A ação que resultou na prisão da quadrilha contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (Delegacia de Dourados/MS), da Polícia Civil de São Paulo (PCSP), do Garras/PCMS e da Delegacia de Polícia de Maracaju/MS.

Cidades

Bandidos são presos após roubarem R$ 50 mil e enterrarem dinheiro

Uma das criminosas tentou se passar por vítima do assalto

26/09/2025 10h30

Divulgação

Uma quadrilha foi presa em Coxim, a 252 km de Campo Grande, por ter feito um assalto à mão armada em um rancho do município na noite da última quarta-feira (24). 

Segundo o boletim de ocorrência, quatro integrantes encapuzados, sendo dois armados com armas de fogo e dois com facas, invadiram o rancho onde estavam outras quatro pessoas.

O grupo anunciou o assalto, exigindo cerca de R$ 50 mil em espécie, dinheiro este que estaria em posse de uma das vítimas. Além disso, também roubaram aparelhos celulares e uma motocicleta Yamaha/Fazer.

Durante as investigações, uma equipe policial da 1ª Delegacia de Coxim identificou inconsistências no relato de uma das pessoas que estavam no rancho e que se apresentou inicialmente como vítima. As apurações revelaram que ela, na verdade, teria participado do planejamento do crime, fornecendo informações privilegiadas aos executores. De acordo com os depoimentos colhidos, ela teria informado sobre a quantia em dinheiro e orientado a execução do crime, simulando ser refém para despistar a investigação. A suposta vítima recebeu voz de prisão ainda na Delegacia de Polícia.

Com base no cruzamento de dados e nos depoimentos coletados, a Polícia Civil chegou ao nome do principal articulador do assalto, que foi encontrado foragido na cidade de Rio Verde e preso em operação com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal.

Os outros três criminosos também foram identificados e presos. Todos os envolvidos no crime foram presos em flagrante por roubo com causa de aumento pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

Com os bandidos foram apreendidos celulares utilizados na ação criminosa, além da recuperação de parte do dinheiro roubado (mais de R$ 30 mil), que havia sido enterrado na residência de um dos envolvidos.

Segundo o delegado titular da 1ª Delegacia de Coxim, José Wilson Ferreira da Silva, “o trabalho integrado das forças de segurança resultou na rápida identificação e captura da quadrilha, desarticulando o grupo criminoso e devolvendo parte do valor subtraído às vítimas”.

MATO GROSSO DO SUL

Após 23 anos, juiz manda 'fantasmas do TCE' devolverem R$1,5 milhão

Por tratar-se de condenação em 1ª instância, as acusadas devem recorrer agora ao Tribunal de Justiça

26/09/2025 10h15

Condenação traz a correção e os valores atualizados referentes aos salários que foram recebidos de forma indevida entre 2001 e 2002. 

Condenação traz a correção e os valores atualizados referentes aos salários que foram recebidos de forma indevida entre 2001 e 2002.  Marcelo Victor/Correio do Estado

Em Mato Grosso do Sul, sete ex-servidoras do Tribunal de Contas do Estado, chamadas de "fantasmas do TCE", foram condenadas em primeira instância após 23 anos de um rombo milionário e, agora, devem devolver cerca de R$1,5 milhão aos cofres públicos. 

Essa condenação, conforme exposto pelo departamento de comunicação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (Decom/MPMS), traz a correção e os valores atualizados referentes aos salários que foram recebidos de forma indevida entre 2001 e 2002. 

Ou seja, juntas, as ex-servidoras foram condenadas a devolver exatos R$1.558.581,47, após as investigações da 29ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social revelar a atuação das acusadas como "funcionárias fantasmas". 

Como detalha o caso apurado no âmbito de inquérito civil em 2008, instaurado após denúncia recebida pelo MPMS, foi reconhecido que tais condutas - da remuneração sem prestação do serviço efetivo - violam os princípios da administração pública e configuram improbidade administrativa. 

Há mais de duas décadas

Sendo que a Justiça, inclusive, fica decretada indisponibilidade dos bens das envolvidas como medida cautelar para garantir o ressarcimento, os valores a serem ressarcidos por cada uma das ex-servidoras giram entre R$67 mil e quase meio milhão (R$498 mil). 

Vale ressaltar que essas condenações levam em conta uma atualização dos cálculos, tendo em vista que já se passaram mais de duas décadas desde o rombo milionário em questão. 

"Embora as sanções como a perda da função pública e a suspensão de direitos políticos estejam prescritas, o ressarcimento ao erário é imprescritível", explica o MPMS, com base na consolidação do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 852.475/SP (Tema 897 da repercussão geral)). 

Foi na decisão deste RE que o STF fixou a tese de que as ações de ressarcimento fundadas em ato doloso de improbidade administrativa são imprescritíveis 

Como bem aponta material do Supremo à época, esse caso surgiu de um recurso do MP de São Paulo, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado em questão, que teria reconhecido em uma apelação a prescrição quanto aos réus ex-servidores públicos municipais.

Tal demanda por sua vez origina-se da ação judicial que questionou a participação do ex-prefeito de Palmares Paulista, dois servidores municipais e um técnico em contabilidade em processos licitatórios de alienação de veículos abaixo do preço de mercado ainda em 1995, com ação ajuizada somente em 2001. 

A decisão do TJ-SP dizia que a ação disciplinar prescreve em cinco anos quanto às infrações puníveis com demissão, conforme disposição da Lei de Improbidade Administrativa até então, contados a partir da data em que o fato se tornou conhecido, o que foi alterado pelo Supremo ao fim de 2019. 

 

