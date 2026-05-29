Policia prende ladrões que furtaram casa de desembargador aposentado

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Dois homens, de 20 e 23 anos, foram presos pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) suspeitos de participação no furto à casa do desembargador aposentado João Batista da Costa Marques, de 80 anos, no último dia 3, no Jardim Autonomista, em Campo Grande.

Além do furto na casa do magistrado, a dupla também é investigada por uma sequência de furtos registrados nas últimas semanas em bairros de alto padrão da Capital, como Giocondo Orsi, Vila Rica e Vila Célia.

Segundo o delegado Edgard Punski, as investigações identificaram um padrão de atuação dos suspeitos. "Eles ingressavam em residências vazias e subtraíam aquilo que lhes interessava, geralmente ouro, dinheiro, armas, relógios e, em algumas ocasiões, eletrônicos de valor", afirmou.

De acordo com a polícia, os criminosos escolhiam imóveis de alto padrão e tocavam a campainha para verificar se havia moradores no local. Quando ninguém atendia, invadiam as residências rompendo cercas elétricas ou arrombando portões com ferramentas, como chave de fenda.

Ainda conforme o delegado, os objetos furtados eram revendidos a receptadores, que agora também são alvo das investigações. "As equipes intensificaram as diligências para localizar, qualificar e identificar esses indivíduos. Com as informações reunidas, representei pela prisão preventiva deles", disse.

A polícia descobriu o paradeiro da dupla na quinta-feira e deflagrou a operação na manhã desta sexta-feira. Os suspeitos foram capturados por volta das 5h30.

Durante os interrogatórios, os dois confessaram participação em pelo menos seis furtos, incluindo o praticado na residência do desembargador aposentado. Segundo a polícia, no imóvel, foram levados um telefone celular e um par de abotoaduras. À época, em entrevista ao Correio do Estado, o magistrado destacou que R$ 800 foram levados de sua carteira.

Aos policiais, os suspeitos disseram que descartaram as peças por acreditarem que não tinham valor significativo.

Questionado se os autores sabiam que a residência pertencia a um desembargador, Punski afirmou que, segundo os próprios investigados, não. "Provavelmente não. Segundo eles disseram, eles escolhiam as casas na hora", relatou.

O delegado revelou ainda que, na mesma noite do furto ao imóvel do magistrado, os suspeitos invadiram outra residência no bairro Vilas Boas, de onde levaram uma televisão e outros objetos.

O furto

Ao Correio do Estado, João Batista Marques disse que o ladrão entrou em sua residência após acessar a casa de um vizinho, pular o muro e quebrar uma das janelas. "Deixo a porta entreaberta, quando dei de cara com o ladrão, fechei a porta do quarto rapidamente. Acredito que ele tenha ficado com a impressão de que eu pudesse estar armado e pulou o muro novamente", destacou o magistrado, que teve cerca de R$ 800 furtado de sua carteira.

O crime ocorreu por volta das 8h25, justamente no momento em que ele havia dispensado sua guarda pessoal. "Eu estava dormindo, dispensei o guarda por volta das 7h, acordei com um barulho incomum dentro da minha casa, alguém mexendo em gavetas, quando abri a porta do quarto, dei de cara com o ladrão", destacou João Batista Marques.

Apesar da perda financeira, o desembargador classificou o ocorrido como algo "incomum e preocupante", e disse ter acionado a polícia do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul logo após o ladrão deixar sua casa. "Rapidamente liguei para a segurança do Tribunal de Justiça e eles vieram", disse João Batista da Costa.

A Derf segue na busca dos demais envolvidos em outros furtos e tenta identificar os receptadores responsáveis pela compra dos materiais levados durante os crimes.